トレード:
1 060
利益トレード:
810 (76.41%)
損失トレード:
250 (23.58%)
ベストトレード:
200.63 USD
最悪のトレード:
-614.00 USD
総利益:
2 818.85 USD (144 685 pips)
総損失:
-3 048.19 USD (183 292 pips)
最大連続の勝ち:
43 (21.63 USD)
最大連続利益:
284.39 USD (4)
シャープレシオ:
-0.00
取引アクティビティ:
83.91%
最大入金額:
12.15%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
31
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
-0.20
長いトレード:
506 (47.74%)
短いトレード:
554 (52.26%)
プロフィットファクター:
0.92
期待されたペイオフ:
-0.22 USD
平均利益:
3.48 USD
平均損失:
-12.19 USD
最大連続の負け:
12 (-30.11 USD)
最大連続損失:
-618.00 USD (2)
月間成長:
1.47%
年間予想:
18.49%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
417.18 USD
最大の:
1 142.53 USD (30.67%)
比較ドローダウン:
残高による:
33.36% (1 142.53 USD)
エクイティによる:
48.67% (1 579.78 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDCADm#
|469
|AUDCHFm#
|191
|GOLDm#
|118
|AUDNZDm#
|102
|EURUSDm#
|68
|EURCHFm#
|67
|GBPUSDm#
|45
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDCADm#
|9
|AUDCHFm#
|142
|GOLDm#
|-34
|AUDNZDm#
|50
|EURUSDm#
|-618
|EURCHFm#
|63
|GBPUSDm#
|158
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDCADm#
|4.8K
|AUDCHFm#
|-2.2K
|GOLDm#
|-17K
|AUDNZDm#
|-1.7K
|EURUSDm#
|-34K
|EURCHFm#
|13K
|GBPUSDm#
|-1.7K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-Real 44"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
Start $3000
19 Maret 2025
