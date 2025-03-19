- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 060
Negociações com lucro:
810 (76.41%)
Negociações com perda:
250 (23.58%)
Melhor negociação:
200.63 USD
Pior negociação:
-614.00 USD
Lucro bruto:
2 818.85 USD (144 685 pips)
Perda bruta:
-3 048.19 USD (183 292 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
43 (21.63 USD)
Máximo lucro consecutivo:
284.39 USD (4)
Índice de Sharpe:
-0.00
Atividade de negociação:
83.91%
Depósito máximo carregado:
12.15%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
31
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
-0.20
Negociações longas:
506 (47.74%)
Negociações curtas:
554 (52.26%)
Fator de lucro:
0.92
Valor esperado:
-0.22 USD
Lucro médio:
3.48 USD
Perda média:
-12.19 USD
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-30.11 USD)
Máxima perda consecutiva:
-618.00 USD (2)
Crescimento mensal:
1.52%
Previsão anual:
18.49%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
417.18 USD
Máximo:
1 142.53 USD (30.67%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
33.36% (1 142.53 USD)
Pelo Capital Líquido:
48.67% (1 579.78 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDCADm#
|469
|AUDCHFm#
|191
|GOLDm#
|118
|AUDNZDm#
|102
|EURUSDm#
|68
|EURCHFm#
|67
|GBPUSDm#
|45
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDCADm#
|9
|AUDCHFm#
|142
|GOLDm#
|-34
|AUDNZDm#
|50
|EURUSDm#
|-618
|EURCHFm#
|63
|GBPUSDm#
|158
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDCADm#
|4.8K
|AUDCHFm#
|-2.2K
|GOLDm#
|-17K
|AUDNZDm#
|-1.7K
|EURUSDm#
|-34K
|EURCHFm#
|13K
|GBPUSDm#
|-1.7K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +200.63 USD
Pior negociação: -614 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +21.63 USD
Máxima perda consecutiva: -30.11 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 44" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Start $3000
19 Maret 2025
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
-10%
0
0
USD
USD
2.5K
USD
USD
41
99%
1 060
76%
84%
0.92
-0.22
USD
USD
49%
1:500