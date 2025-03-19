SeñalesSecciones
Marcho Ibrahim

Recovery 2

Marcho Ibrahim
0 comentarios
41 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 -10%
XMGlobal-Real 44
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 060
Transacciones Rentables:
810 (76.41%)
Transacciones Irrentables:
250 (23.58%)
Mejor transacción:
200.63 USD
Peor transacción:
-614.00 USD
Beneficio Bruto:
2 818.85 USD (144 685 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 048.19 USD (183 292 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
43 (21.63 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
284.39 USD (4)
Ratio de Sharpe:
-0.00
Actividad comercial:
83.91%
Carga máxima del depósito:
12.15%
Último trade:
12 horas
Trades a la semana:
31
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
-0.20
Transacciones Largas:
506 (47.74%)
Transacciones Cortas:
554 (52.26%)
Factor de Beneficio:
0.92
Beneficio Esperado:
-0.22 USD
Beneficio medio:
3.48 USD
Pérdidas medias:
-12.19 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
12 (-30.11 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-618.00 USD (2)
Crecimiento al mes:
1.52%
Pronóstico anual:
18.49%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
417.18 USD
Máxima:
1 142.53 USD (30.67%)
Reducción relativa:
De balance:
33.36% (1 142.53 USD)
De fondos:
48.67% (1 579.78 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDCADm# 469
AUDCHFm# 191
GOLDm# 118
AUDNZDm# 102
EURUSDm# 68
EURCHFm# 67
GBPUSDm# 45
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDCADm# 9
AUDCHFm# 142
GOLDm# -34
AUDNZDm# 50
EURUSDm# -618
EURCHFm# 63
GBPUSDm# 158
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDCADm# 4.8K
AUDCHFm# -2.2K
GOLDm# -17K
AUDNZDm# -1.7K
EURUSDm# -34K
EURCHFm# 13K
GBPUSDm# -1.7K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +200.63 USD
Peor transacción: -614 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +21.63 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -30.11 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-Real 44" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Start $3000

19 Maret 2025

Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Recovery 2
30 USD al mes
-10%
0
0
USD
2.5K
USD
41
99%
1 060
76%
84%
0.92
-0.22
USD
49%
1:500
