- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
1 060
Transacciones Rentables:
810 (76.41%)
Transacciones Irrentables:
250 (23.58%)
Mejor transacción:
200.63 USD
Peor transacción:
-614.00 USD
Beneficio Bruto:
2 818.85 USD (144 685 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 048.19 USD (183 292 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
43 (21.63 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
284.39 USD (4)
Ratio de Sharpe:
-0.00
Actividad comercial:
83.91%
Carga máxima del depósito:
12.15%
Último trade:
12 horas
Trades a la semana:
31
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
-0.20
Transacciones Largas:
506 (47.74%)
Transacciones Cortas:
554 (52.26%)
Factor de Beneficio:
0.92
Beneficio Esperado:
-0.22 USD
Beneficio medio:
3.48 USD
Pérdidas medias:
-12.19 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
12 (-30.11 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-618.00 USD (2)
Crecimiento al mes:
1.52%
Pronóstico anual:
18.49%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
417.18 USD
Máxima:
1 142.53 USD (30.67%)
Reducción relativa:
De balance:
33.36% (1 142.53 USD)
De fondos:
48.67% (1 579.78 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|AUDCADm#
|469
|AUDCHFm#
|191
|GOLDm#
|118
|AUDNZDm#
|102
|EURUSDm#
|68
|EURCHFm#
|67
|GBPUSDm#
|45
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|AUDCADm#
|9
|AUDCHFm#
|142
|GOLDm#
|-34
|AUDNZDm#
|50
|EURUSDm#
|-618
|EURCHFm#
|63
|GBPUSDm#
|158
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|AUDCADm#
|4.8K
|AUDCHFm#
|-2.2K
|GOLDm#
|-17K
|AUDNZDm#
|-1.7K
|EURUSDm#
|-34K
|EURCHFm#
|13K
|GBPUSDm#
|-1.7K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +200.63 USD
Peor transacción: -614 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +21.63 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -30.11 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-Real 44" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
Start $3000
19 Maret 2025
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
-10%
0
0
USD
USD
2.5K
USD
USD
41
99%
1 060
76%
84%
0.92
-0.22
USD
USD
49%
1:500