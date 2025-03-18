- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
297
Kârla kapanan işlemler:
200 (67.34%)
Zararla kapanan işlemler:
97 (32.66%)
En iyi işlem:
15.19 USD
En kötü işlem:
-14.79 USD
Brüt kâr:
280.14 USD (19 023 pips)
Brüt zarar:
-256.04 USD (20 699 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (43.94 USD)
Maksimum ardışık kâr:
43.94 USD (14)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
30.83%
Maks. mevduat yükü:
4.45%
En son işlem:
9 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
15 saat
Düzelme faktörü:
0.29
Alış işlemleri:
199 (67.00%)
Satış işlemleri:
98 (33.00%)
Kâr faktörü:
1.09
Beklenen getiri:
0.08 USD
Ortalama kâr:
1.40 USD
Ortalama zarar:
-2.64 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-56.18 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-56.18 USD (5)
Aylık büyüme:
1.83%
Yıllık tahmin:
21.34%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.62 USD
Maksimum:
81.74 USD (8.06%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.07% (81.80 USD)
Varlığa göre:
7.50% (75.11 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NZDUSD
|43
|EURUSD
|42
|AUDCAD
|38
|AUDNZD
|36
|NZDCAD
|30
|USDCAD
|29
|GBPUSD
|29
|AUDUSD
|27
|EURCHF
|21
|USDJPY
|2
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NZDUSD
|-24
|EURUSD
|23
|AUDCAD
|6
|AUDNZD
|8
|NZDCAD
|20
|USDCAD
|-15
|GBPUSD
|5
|AUDUSD
|-7
|EURCHF
|6
|USDJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NZDUSD
|-2.4K
|EURUSD
|1K
|AUDCAD
|1.2K
|AUDNZD
|111
|NZDCAD
|1.2K
|USDCAD
|-2.6K
|GBPUSD
|317
|AUDUSD
|-1K
|EURCHF
|507
|USDJPY
|109
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +15.19 USD
En kötü işlem: -15 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +43.94 USD
Maksimum ardışık zarar: -56.18 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Coinexx-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 4
|
Coinexx-Live
|0.62 × 4873
|
BlackBullMarkets-Live
|1.01 × 223
|
Darwinex-Live
|1.40 × 2128
|
FPMarkets-Live
|1.50 × 4
|
RoboForex-ECN
|1.63 × 596
|
ICMarkets-MT5
|2.29 × 66
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|3.09 × 11
|
Alpari-MT5
|3.61 × 70
|
Exness-MT5Real6
|3.63 × 8
|
EightcapGlobal-Live
|3.83 × 6
|
FusionMarkets-Live
|4.52 × 84
|
ICMarketsSC-MT5-2
|5.63 × 210
|
LiteFinance-MT5
|6.51 × 673
|
Pepperstone-MT5-Live01
|6.79 × 56
|
Hankotrade-Live
|8.55 × 277
|
ICMarketsSC-MT5
|9.15 × 711
|
Ava-Real 1-MT5
|9.32 × 410
|
ForexTimeFXTM-Live02
|9.72 × 72
|
FBS-Real
|9.99 × 87
|
OctaFX-Real
|10.82 × 732
|
XMGlobal-MT5
|22.00 × 3
|
XMTrading-MT5 3
|22.67 × 3
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 999 USD
3%
0
0
USD
USD
953
USD
USD
27
100%
297
67%
31%
1.09
0.08
USD
USD
8%
1:500