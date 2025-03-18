シグナルセクション
William Brandon Autry

AiQ Global Stop Loss

William Brandon Autry
レビュー0件
信頼性
36週間
0 / 0 USD
月額  999  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 5%
Coinexx-Live
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
334
利益トレード:
225 (67.36%)
損失トレード:
109 (32.63%)
ベストトレード:
17.84 USD
最悪のトレード:
-14.79 USD
総利益:
325.94 USD (22 487 pips)
総損失:
-284.01 USD (23 781 pips)
最大連続の勝ち:
14 (43.94 USD)
最大連続利益:
43.94 USD (14)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
24.97%
最大入金額:
4.45%
最近のトレード:
39 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
17 時間
リカバリーファクター:
0.51
長いトレード:
235 (70.36%)
短いトレード:
99 (29.64%)
プロフィットファクター:
1.15
期待されたペイオフ:
0.13 USD
平均利益:
1.45 USD
平均損失:
-2.61 USD
最大連続の負け:
5 (-56.18 USD)
最大連続損失:
-56.18 USD (5)
月間成長:
0.00%
年間予想:
0.00%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
2.62 USD
最大の:
81.74 USD (8.06%)
比較ドローダウン:
残高による:
8.07% (81.80 USD)
エクイティによる:
7.50% (75.11 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
AUDCAD 46
USDCAD 44
NZDUSD 43
AUDNZD 42
EURUSD 42
AUDUSD 34
NZDCAD 30
GBPUSD 29
EURCHF 22
USDJPY 2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
AUDCAD 11
USDCAD -8
NZDUSD -24
AUDNZD 11
EURUSD 23
AUDUSD -4
NZDCAD 20
GBPUSD 5
EURCHF 7
USDJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
AUDCAD 1.9K
USDCAD -3.3K
NZDUSD -2.4K
AUDNZD 559
EURUSD 1K
AUDUSD -1.2K
NZDCAD 1.2K
GBPUSD 317
EURCHF 607
USDJPY 109
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +17.84 USD
最悪のトレード: -15 USD
最大連続の勝ち: 14
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +43.94 USD
最大連続損失: -56.18 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Coinexx-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

OxSecurities-Live
0.00 × 4
Coinexx-Live
0.62 × 4873
BlackBullMarkets-Live
1.01 × 223
Darwinex-Live
1.40 × 2128
FPMarkets-Live
1.50 × 4
RoboForex-ECN
1.63 × 596
ICMarkets-MT5
2.29 × 66
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
3.09 × 11
Alpari-MT5
3.61 × 70
Exness-MT5Real6
3.63 × 8
EightcapGlobal-Live
3.83 × 6
FusionMarkets-Live
4.52 × 84
ICMarketsSC-MT5-2
5.63 × 210
LiteFinance-MT5
6.51 × 673
Pepperstone-MT5-Live01
6.79 × 56
Hankotrade-Live
8.55 × 277
ICMarketsSC-MT5
9.15 × 711
Ava-Real 1-MT5
9.32 × 410
ForexTimeFXTM-Live02
9.72 × 72
FBS-Real
9.99 × 87
OctaFX-Real
10.82 × 732
XMGlobal-MT5
22.00 × 3
XMTrading-MT5 3
22.67 × 3
レビューなし
2025.12.21 12:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.27 11:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.13 18:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.12 02:20
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.11.04 09:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.19 04:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.01 00:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.25 05:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.20 03:46
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.16 21:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.16 04:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.22 03:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.09 04:11
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.82% of days out of 83 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.06 14:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.06 13:44
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.75% of days out of 80 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.28 22:13
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.21 01:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.21 01:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.18 02:11
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.11 22:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
