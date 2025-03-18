- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
334
利益トレード:
225 (67.36%)
損失トレード:
109 (32.63%)
ベストトレード:
17.84 USD
最悪のトレード:
-14.79 USD
総利益:
325.94 USD (22 487 pips)
総損失:
-284.01 USD (23 781 pips)
最大連続の勝ち:
14 (43.94 USD)
最大連続利益:
43.94 USD (14)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
24.97%
最大入金額:
4.45%
最近のトレード:
39 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
17 時間
リカバリーファクター:
0.51
長いトレード:
235 (70.36%)
短いトレード:
99 (29.64%)
プロフィットファクター:
1.15
期待されたペイオフ:
0.13 USD
平均利益:
1.45 USD
平均損失:
-2.61 USD
最大連続の負け:
5 (-56.18 USD)
最大連続損失:
-56.18 USD (5)
月間成長:
0.00%
年間予想:
0.00%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
2.62 USD
最大の:
81.74 USD (8.06%)
比較ドローダウン:
残高による:
8.07% (81.80 USD)
エクイティによる:
7.50% (75.11 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|46
|USDCAD
|44
|NZDUSD
|43
|AUDNZD
|42
|EURUSD
|42
|AUDUSD
|34
|NZDCAD
|30
|GBPUSD
|29
|EURCHF
|22
|USDJPY
|2
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDCAD
|11
|USDCAD
|-8
|NZDUSD
|-24
|AUDNZD
|11
|EURUSD
|23
|AUDUSD
|-4
|NZDCAD
|20
|GBPUSD
|5
|EURCHF
|7
|USDJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDCAD
|1.9K
|USDCAD
|-3.3K
|NZDUSD
|-2.4K
|AUDNZD
|559
|EURUSD
|1K
|AUDUSD
|-1.2K
|NZDCAD
|1.2K
|GBPUSD
|317
|EURCHF
|607
|USDJPY
|109
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +17.84 USD
最悪のトレード: -15 USD
最大連続の勝ち: 14
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +43.94 USD
最大連続損失: -56.18 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Coinexx-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 4
|
Coinexx-Live
|0.62 × 4873
|
BlackBullMarkets-Live
|1.01 × 223
|
Darwinex-Live
|1.40 × 2128
|
FPMarkets-Live
|1.50 × 4
|
RoboForex-ECN
|1.63 × 596
|
ICMarkets-MT5
|2.29 × 66
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|3.09 × 11
|
Alpari-MT5
|3.61 × 70
|
Exness-MT5Real6
|3.63 × 8
|
EightcapGlobal-Live
|3.83 × 6
|
FusionMarkets-Live
|4.52 × 84
|
ICMarketsSC-MT5-2
|5.63 × 210
|
LiteFinance-MT5
|6.51 × 673
|
Pepperstone-MT5-Live01
|6.79 × 56
|
Hankotrade-Live
|8.55 × 277
|
ICMarketsSC-MT5
|9.15 × 711
|
Ava-Real 1-MT5
|9.32 × 410
|
ForexTimeFXTM-Live02
|9.72 × 72
|
FBS-Real
|9.99 × 87
|
OctaFX-Real
|10.82 × 732
|
XMGlobal-MT5
|22.00 × 3
|
XMTrading-MT5 3
|22.67 × 3
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
999 USD/月
5%
0
0
USD
USD
971
USD
USD
36
100%
334
67%
25%
1.14
0.13
USD
USD
8%
1:500