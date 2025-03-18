- 자본
- 축소
트레이드:
334
이익 거래:
225 (67.36%)
손실 거래:
109 (32.63%)
최고의 거래:
17.84 USD
최악의 거래:
-14.79 USD
총 수익:
325.94 USD (22 487 pips)
총 손실:
-284.01 USD (23 781 pips)
연속 최대 이익:
14 (43.94 USD)
연속 최대 이익:
43.94 USD (14)
샤프 비율:
0.05
거래 활동:
23.85%
최대 입금량:
4.45%
최근 거래:
50 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
17 시간
회복 요인:
0.51
롱(주식매수):
235 (70.36%)
숏(주식차입매도):
99 (29.64%)
수익 요인:
1.15
기대수익:
0.13 USD
평균 이익:
1.45 USD
평균 손실:
-2.61 USD
연속 최대 손실:
5 (-56.18 USD)
연속 최대 손실:
-56.18 USD (5)
월별 성장률:
0.00%
연간 예측:
0.00%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
2.62 USD
최대한의:
81.74 USD (8.06%)
상대적 삭감:
잔고별:
8.07% (81.80 USD)
자본금별:
7.50% (75.11 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|46
|USDCAD
|44
|NZDUSD
|43
|AUDNZD
|42
|EURUSD
|42
|AUDUSD
|34
|NZDCAD
|30
|GBPUSD
|29
|EURCHF
|22
|USDJPY
|2
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDCAD
|11
|USDCAD
|-8
|NZDUSD
|-24
|AUDNZD
|11
|EURUSD
|23
|AUDUSD
|-4
|NZDCAD
|20
|GBPUSD
|5
|EURCHF
|7
|USDJPY
|1
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDCAD
|1.9K
|USDCAD
|-3.3K
|NZDUSD
|-2.4K
|AUDNZD
|559
|EURUSD
|1K
|AUDUSD
|-1.2K
|NZDCAD
|1.2K
|GBPUSD
|317
|EURCHF
|607
|USDJPY
|109
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +17.84 USD
최악의 거래: -15 USD
연속 최대 이익: 14
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +43.94 USD
연속 최대 손실: -56.18 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Coinexx-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
OxSecurities-Live
|0.00 × 4
Coinexx-Live
|0.62 × 4873
BlackBullMarkets-Live
|1.01 × 223
Darwinex-Live
|1.40 × 2128
FPMarkets-Live
|1.50 × 4
RoboForex-ECN
|1.63 × 596
ICMarkets-MT5
|2.29 × 66
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|3.09 × 11
Alpari-MT5
|3.61 × 70
Exness-MT5Real6
|3.63 × 8
EightcapGlobal-Live
|3.83 × 6
FusionMarkets-Live
|4.52 × 84
ICMarketsSC-MT5-2
|5.63 × 210
LiteFinance-MT5
|6.51 × 673
Pepperstone-MT5-Live01
|6.79 × 56
Hankotrade-Live
|8.55 × 277
ICMarketsSC-MT5
|9.15 × 711
Ava-Real 1-MT5
|9.32 × 410
ForexTimeFXTM-Live02
|9.72 × 72
FBS-Real
|9.99 × 87
OctaFX-Real
|10.82 × 732
XMGlobal-MT5
|22.00 × 3
XMTrading-MT5 3
|22.67 × 3
