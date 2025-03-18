시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / AiQ Global Stop Loss
William Brandon Autry

AiQ Global Stop Loss

William Brandon Autry
0 리뷰
안정성
36
0 / 0 USD
월별 999 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 5%
Coinexx-Live
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
334
이익 거래:
225 (67.36%)
손실 거래:
109 (32.63%)
최고의 거래:
17.84 USD
최악의 거래:
-14.79 USD
총 수익:
325.94 USD (22 487 pips)
총 손실:
-284.01 USD (23 781 pips)
연속 최대 이익:
14 (43.94 USD)
연속 최대 이익:
43.94 USD (14)
샤프 비율:
0.05
거래 활동:
23.85%
최대 입금량:
4.45%
최근 거래:
50 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
17 시간
회복 요인:
0.51
롱(주식매수):
235 (70.36%)
숏(주식차입매도):
99 (29.64%)
수익 요인:
1.15
기대수익:
0.13 USD
평균 이익:
1.45 USD
평균 손실:
-2.61 USD
연속 최대 손실:
5 (-56.18 USD)
연속 최대 손실:
-56.18 USD (5)
월별 성장률:
0.00%
연간 예측:
0.00%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
2.62 USD
최대한의:
81.74 USD (8.06%)
상대적 삭감:
잔고별:
8.07% (81.80 USD)
자본금별:
7.50% (75.11 USD)

배포

심볼 Sell Buy
AUDCAD 46
USDCAD 44
NZDUSD 43
AUDNZD 42
EURUSD 42
AUDUSD 34
NZDCAD 30
GBPUSD 29
EURCHF 22
USDJPY 2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
AUDCAD 11
USDCAD -8
NZDUSD -24
AUDNZD 11
EURUSD 23
AUDUSD -4
NZDCAD 20
GBPUSD 5
EURCHF 7
USDJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
AUDCAD 1.9K
USDCAD -3.3K
NZDUSD -2.4K
AUDNZD 559
EURUSD 1K
AUDUSD -1.2K
NZDCAD 1.2K
GBPUSD 317
EURCHF 607
USDJPY 109
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +17.84 USD
최악의 거래: -15 USD
연속 최대 이익: 14
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +43.94 USD
연속 최대 손실: -56.18 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Coinexx-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

OxSecurities-Live
0.00 × 4
Coinexx-Live
0.62 × 4873
BlackBullMarkets-Live
1.01 × 223
Darwinex-Live
1.40 × 2128
FPMarkets-Live
1.50 × 4
RoboForex-ECN
1.63 × 596
ICMarkets-MT5
2.29 × 66
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
3.09 × 11
Alpari-MT5
3.61 × 70
Exness-MT5Real6
3.63 × 8
EightcapGlobal-Live
3.83 × 6
FusionMarkets-Live
4.52 × 84
ICMarketsSC-MT5-2
5.63 × 210
LiteFinance-MT5
6.51 × 673
Pepperstone-MT5-Live01
6.79 × 56
Hankotrade-Live
8.55 × 277
ICMarketsSC-MT5
9.15 × 711
Ava-Real 1-MT5
9.32 × 410
ForexTimeFXTM-Live02
9.72 × 72
FBS-Real
9.99 × 87
OctaFX-Real
10.82 × 732
XMGlobal-MT5
22.00 × 3
XMTrading-MT5 3
22.67 × 3
리뷰 없음
2025.12.21 12:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.27 11:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.13 18:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.12 02:20
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.11.04 09:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.19 04:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.01 00:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.25 05:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.20 03:46
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.16 21:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.16 04:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.22 03:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.09 04:11
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.82% of days out of 83 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.06 14:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.06 13:44
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.75% of days out of 80 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.28 22:13
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.21 01:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.21 01:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.18 02:11
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.11 22:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
