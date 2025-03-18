SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / AiQ Global Stop Loss
William Brandon Autry

AiQ Global Stop Loss

William Brandon Autry
0 recensioni
Affidabilità
27 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2025 3%
Coinexx-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
297
Profit Trade:
200 (67.34%)
Loss Trade:
97 (32.66%)
Best Trade:
15.19 USD
Worst Trade:
-14.79 USD
Profitto lordo:
280.14 USD (19 023 pips)
Perdita lorda:
-256.04 USD (20 699 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (43.94 USD)
Massimo profitto consecutivo:
43.94 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
30.83%
Massimo carico di deposito:
4.45%
Ultimo trade:
8 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
0.29
Long Trade:
199 (67.00%)
Short Trade:
98 (33.00%)
Fattore di profitto:
1.09
Profitto previsto:
0.08 USD
Profitto medio:
1.40 USD
Perdita media:
-2.64 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-56.18 USD)
Massima perdita consecutiva:
-56.18 USD (5)
Crescita mensile:
1.83%
Previsione annuale:
21.34%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.62 USD
Massimale:
81.74 USD (8.06%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.07% (81.80 USD)
Per equità:
7.50% (75.11 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDUSD 43
EURUSD 42
AUDCAD 38
AUDNZD 36
NZDCAD 30
USDCAD 29
GBPUSD 29
AUDUSD 27
EURCHF 21
USDJPY 2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDUSD -24
EURUSD 23
AUDCAD 6
AUDNZD 8
NZDCAD 20
USDCAD -15
GBPUSD 5
AUDUSD -7
EURCHF 6
USDJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDUSD -2.4K
EURUSD 1K
AUDCAD 1.2K
AUDNZD 111
NZDCAD 1.2K
USDCAD -2.6K
GBPUSD 317
AUDUSD -1K
EURCHF 507
USDJPY 109
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +15.19 USD
Worst Trade: -15 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +43.94 USD
Massima perdita consecutiva: -56.18 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Coinexx-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

OxSecurities-Live
0.00 × 4
Coinexx-Live
0.62 × 4873
BlackBullMarkets-Live
1.01 × 223
Darwinex-Live
1.40 × 2128
FPMarkets-Live
1.50 × 4
RoboForex-ECN
1.63 × 596
ICMarkets-MT5
2.29 × 66
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
3.09 × 11
Alpari-MT5
3.61 × 70
Exness-MT5Real6
3.63 × 8
EightcapGlobal-Live
3.83 × 6
FusionMarkets-Live
4.52 × 84
ICMarketsSC-MT5-2
5.63 × 210
LiteFinance-MT5
6.51 × 673
Pepperstone-MT5-Live01
6.79 × 56
Hankotrade-Live
8.55 × 277
ICMarketsSC-MT5
9.15 × 711
Ava-Real 1-MT5
9.32 × 410
ForexTimeFXTM-Live02
9.72 × 72
FBS-Real
9.99 × 87
OctaFX-Real
10.82 × 732
XMGlobal-MT5
22.00 × 3
XMTrading-MT5 3
22.67 × 3
Non ci sono recensioni
2025.09.25 05:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.20 03:46
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.16 21:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.16 04:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.22 03:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.09 04:11
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.82% of days out of 83 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.06 14:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.06 13:44
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.75% of days out of 80 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.28 22:13
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.21 01:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.21 01:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.18 02:11
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.11 22:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.24 05:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.14 18:49
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.14 17:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.09 01:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.03 09:26
No swaps are charged
2025.04.03 09:26
No swaps are charged
2025.03.28 12:51
No swaps are charged on the signal account
