- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
297
Profit Trade:
200 (67.34%)
Loss Trade:
97 (32.66%)
Best Trade:
15.19 USD
Worst Trade:
-14.79 USD
Profitto lordo:
280.14 USD (19 023 pips)
Perdita lorda:
-256.04 USD (20 699 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (43.94 USD)
Massimo profitto consecutivo:
43.94 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
30.83%
Massimo carico di deposito:
4.45%
Ultimo trade:
8 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
0.29
Long Trade:
199 (67.00%)
Short Trade:
98 (33.00%)
Fattore di profitto:
1.09
Profitto previsto:
0.08 USD
Profitto medio:
1.40 USD
Perdita media:
-2.64 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-56.18 USD)
Massima perdita consecutiva:
-56.18 USD (5)
Crescita mensile:
1.83%
Previsione annuale:
21.34%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.62 USD
Massimale:
81.74 USD (8.06%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.07% (81.80 USD)
Per equità:
7.50% (75.11 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NZDUSD
|43
|EURUSD
|42
|AUDCAD
|38
|AUDNZD
|36
|NZDCAD
|30
|USDCAD
|29
|GBPUSD
|29
|AUDUSD
|27
|EURCHF
|21
|USDJPY
|2
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NZDUSD
|-24
|EURUSD
|23
|AUDCAD
|6
|AUDNZD
|8
|NZDCAD
|20
|USDCAD
|-15
|GBPUSD
|5
|AUDUSD
|-7
|EURCHF
|6
|USDJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NZDUSD
|-2.4K
|EURUSD
|1K
|AUDCAD
|1.2K
|AUDNZD
|111
|NZDCAD
|1.2K
|USDCAD
|-2.6K
|GBPUSD
|317
|AUDUSD
|-1K
|EURCHF
|507
|USDJPY
|109
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +15.19 USD
Worst Trade: -15 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +43.94 USD
Massima perdita consecutiva: -56.18 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Coinexx-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 4
|
Coinexx-Live
|0.62 × 4873
|
BlackBullMarkets-Live
|1.01 × 223
|
Darwinex-Live
|1.40 × 2128
|
FPMarkets-Live
|1.50 × 4
|
RoboForex-ECN
|1.63 × 596
|
ICMarkets-MT5
|2.29 × 66
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|3.09 × 11
|
Alpari-MT5
|3.61 × 70
|
Exness-MT5Real6
|3.63 × 8
|
EightcapGlobal-Live
|3.83 × 6
|
FusionMarkets-Live
|4.52 × 84
|
ICMarketsSC-MT5-2
|5.63 × 210
|
LiteFinance-MT5
|6.51 × 673
|
Pepperstone-MT5-Live01
|6.79 × 56
|
Hankotrade-Live
|8.55 × 277
|
ICMarketsSC-MT5
|9.15 × 711
|
Ava-Real 1-MT5
|9.32 × 410
|
ForexTimeFXTM-Live02
|9.72 × 72
|
FBS-Real
|9.99 × 87
|
OctaFX-Real
|10.82 × 732
|
XMGlobal-MT5
|22.00 × 3
|
XMTrading-MT5 3
|22.67 × 3
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
999USD al mese
3%
0
0
USD
USD
953
USD
USD
27
100%
297
67%
31%
1.09
0.08
USD
USD
8%
1:500