交易:
334
盈利交易:
225 (67.36%)
亏损交易:
109 (32.63%)
最好交易:
17.84 USD
最差交易:
-14.79 USD
毛利:
325.94 USD (22 487 pips)
毛利亏损:
-284.01 USD (23 781 pips)
最大连续赢利:
14 (43.94 USD)
最大连续盈利:
43.94 USD (14)
夏普比率:
0.05
交易活动:
24.97%
最大入金加载:
4.45%
最近交易:
38 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
17 小时
采收率:
0.51
长期交易:
235 (70.36%)
短期交易:
99 (29.64%)
利润因子:
1.15
预期回报:
0.13 USD
平均利润:
1.45 USD
平均损失:
-2.61 USD
最大连续失误:
5 (-56.18 USD)
最大连续亏损:
-56.18 USD (5)
每月增长:
0.00%
年度预测:
0.00%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
2.62 USD
最大值:
81.74 USD (8.06%)
相对跌幅:
结余:
8.07% (81.80 USD)
净值:
7.50% (75.11 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|46
|USDCAD
|44
|NZDUSD
|43
|AUDNZD
|42
|EURUSD
|42
|AUDUSD
|34
|NZDCAD
|30
|GBPUSD
|29
|EURCHF
|22
|USDJPY
|2
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD
|11
|USDCAD
|-8
|NZDUSD
|-24
|AUDNZD
|11
|EURUSD
|23
|AUDUSD
|-4
|NZDCAD
|20
|GBPUSD
|5
|EURCHF
|7
|USDJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD
|1.9K
|USDCAD
|-3.3K
|NZDUSD
|-2.4K
|AUDNZD
|559
|EURUSD
|1K
|AUDUSD
|-1.2K
|NZDCAD
|1.2K
|GBPUSD
|317
|EURCHF
|607
|USDJPY
|109
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +17.84 USD
最差交易: -15 USD
最大连续赢利: 14
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +43.94 USD
最大连续亏损: -56.18 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Coinexx-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 4
|
Coinexx-Live
|0.62 × 4873
|
BlackBullMarkets-Live
|1.01 × 223
|
Darwinex-Live
|1.40 × 2128
|
FPMarkets-Live
|1.50 × 4
|
RoboForex-ECN
|1.63 × 596
|
ICMarkets-MT5
|2.29 × 66
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|3.09 × 11
|
Alpari-MT5
|3.61 × 70
|
Exness-MT5Real6
|3.63 × 8
|
EightcapGlobal-Live
|3.83 × 6
|
FusionMarkets-Live
|4.52 × 84
|
ICMarketsSC-MT5-2
|5.63 × 210
|
LiteFinance-MT5
|6.51 × 673
|
Pepperstone-MT5-Live01
|6.79 × 56
|
Hankotrade-Live
|8.55 × 277
|
ICMarketsSC-MT5
|9.15 × 711
|
Ava-Real 1-MT5
|9.32 × 410
|
ForexTimeFXTM-Live02
|9.72 × 72
|
FBS-Real
|9.99 × 87
|
OctaFX-Real
|10.82 × 732
|
XMGlobal-MT5
|22.00 × 3
|
XMTrading-MT5 3
|22.67 × 3
每月999 USD
5%
0
0
USD
USD
971
USD
USD
36
100%
334
67%
25%
1.14
0.13
USD
USD
8%
1:500