William Brandon Autry

AiQ Global Stop Loss

William Brandon Autry
0 отзывов
Надежность
36 недель
0 / 0 USD
Копировать за 999 USD в месяц
прирост с 2025 5%
Coinexx-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
334
Прибыльных трейдов:
225 (67.36%)
Убыточных трейдов:
109 (32.63%)
Лучший трейд:
17.84 USD
Худший трейд:
-14.79 USD
Общая прибыль:
325.94 USD (22 487 pips)
Общий убыток:
-284.01 USD (23 781 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (43.94 USD)
Макс. прибыль в серии:
43.94 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
24.97%
Макс. загрузка депозита:
4.45%
Последний трейд:
39 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
17 часов
Фактор восстановления:
0.51
Длинных трейдов:
235 (70.36%)
Коротких трейдов:
99 (29.64%)
Профит фактор:
1.15
Мат. ожидание:
0.13 USD
Средняя прибыль:
1.45 USD
Средний убыток:
-2.61 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-56.18 USD)
Макс. убыток в серии:
-56.18 USD (5)
Прирост в месяц:
0.00%
Годовой прогноз:
0.00%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2.62 USD
Максимальная:
81.74 USD (8.06%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.07% (81.80 USD)
По эквити:
7.50% (75.11 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 46
USDCAD 44
NZDUSD 43
AUDNZD 42
EURUSD 42
AUDUSD 34
NZDCAD 30
GBPUSD 29
EURCHF 22
USDJPY 2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD 11
USDCAD -8
NZDUSD -24
AUDNZD 11
EURUSD 23
AUDUSD -4
NZDCAD 20
GBPUSD 5
EURCHF 7
USDJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD 1.9K
USDCAD -3.3K
NZDUSD -2.4K
AUDNZD 559
EURUSD 1K
AUDUSD -1.2K
NZDCAD 1.2K
GBPUSD 317
EURCHF 607
USDJPY 109
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +17.84 USD
Худший трейд: -15 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +43.94 USD
Макс. убыток в серии: -56.18 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Coinexx-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

OxSecurities-Live
0.00 × 4
Coinexx-Live
0.62 × 4873
BlackBullMarkets-Live
1.01 × 223
Darwinex-Live
1.40 × 2128
FPMarkets-Live
1.50 × 4
RoboForex-ECN
1.63 × 596
ICMarkets-MT5
2.29 × 66
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
3.09 × 11
Alpari-MT5
3.61 × 70
Exness-MT5Real6
3.63 × 8
EightcapGlobal-Live
3.83 × 6
FusionMarkets-Live
4.52 × 84
ICMarketsSC-MT5-2
5.63 × 210
LiteFinance-MT5
6.51 × 673
Pepperstone-MT5-Live01
6.79 × 56
Hankotrade-Live
8.55 × 277
ICMarketsSC-MT5
9.15 × 711
Ava-Real 1-MT5
9.32 × 410
ForexTimeFXTM-Live02
9.72 × 72
FBS-Real
9.99 × 87
OctaFX-Real
10.82 × 732
XMGlobal-MT5
22.00 × 3
XMTrading-MT5 3
22.67 × 3
Нет отзывов
2025.12.21 12:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.27 11:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.13 18:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.12 02:20
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.11.04 09:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.19 04:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.01 00:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.25 05:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.20 03:46
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.16 21:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.16 04:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.22 03:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.09 04:11
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.82% of days out of 83 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.06 14:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.06 13:44
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.75% of days out of 80 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.28 22:13
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.21 01:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.21 01:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.18 02:11
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.11 22:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
AiQ Global Stop Loss
999 USD в месяц
5%
0
0
USD
971
USD
36
100%
334
67%
25%
1.14
0.13
USD
8%
1:500
Копировать

