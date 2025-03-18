- Прирост
Всего трейдов:
334
Прибыльных трейдов:
225 (67.36%)
Убыточных трейдов:
109 (32.63%)
Лучший трейд:
17.84 USD
Худший трейд:
-14.79 USD
Общая прибыль:
325.94 USD (22 487 pips)
Общий убыток:
-284.01 USD (23 781 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (43.94 USD)
Макс. прибыль в серии:
43.94 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
24.97%
Макс. загрузка депозита:
4.45%
Последний трейд:
39 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
17 часов
Фактор восстановления:
0.51
Длинных трейдов:
235 (70.36%)
Коротких трейдов:
99 (29.64%)
Профит фактор:
1.15
Мат. ожидание:
0.13 USD
Средняя прибыль:
1.45 USD
Средний убыток:
-2.61 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-56.18 USD)
Макс. убыток в серии:
-56.18 USD (5)
Прирост в месяц:
0.00%
Годовой прогноз:
0.00%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2.62 USD
Максимальная:
81.74 USD (8.06%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.07% (81.80 USD)
По эквити:
7.50% (75.11 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|46
|USDCAD
|44
|NZDUSD
|43
|AUDNZD
|42
|EURUSD
|42
|AUDUSD
|34
|NZDCAD
|30
|GBPUSD
|29
|EURCHF
|22
|USDJPY
|2
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|11
|USDCAD
|-8
|NZDUSD
|-24
|AUDNZD
|11
|EURUSD
|23
|AUDUSD
|-4
|NZDCAD
|20
|GBPUSD
|5
|EURCHF
|7
|USDJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|1.9K
|USDCAD
|-3.3K
|NZDUSD
|-2.4K
|AUDNZD
|559
|EURUSD
|1K
|AUDUSD
|-1.2K
|NZDCAD
|1.2K
|GBPUSD
|317
|EURCHF
|607
|USDJPY
|109
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +17.84 USD
Худший трейд: -15 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +43.94 USD
Макс. убыток в серии: -56.18 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Coinexx-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 4
|
Coinexx-Live
|0.62 × 4873
|
BlackBullMarkets-Live
|1.01 × 223
|
Darwinex-Live
|1.40 × 2128
|
FPMarkets-Live
|1.50 × 4
|
RoboForex-ECN
|1.63 × 596
|
ICMarkets-MT5
|2.29 × 66
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|3.09 × 11
|
Alpari-MT5
|3.61 × 70
|
Exness-MT5Real6
|3.63 × 8
|
EightcapGlobal-Live
|3.83 × 6
|
FusionMarkets-Live
|4.52 × 84
|
ICMarketsSC-MT5-2
|5.63 × 210
|
LiteFinance-MT5
|6.51 × 673
|
Pepperstone-MT5-Live01
|6.79 × 56
|
Hankotrade-Live
|8.55 × 277
|
ICMarketsSC-MT5
|9.15 × 711
|
Ava-Real 1-MT5
|9.32 × 410
|
ForexTimeFXTM-Live02
|9.72 × 72
|
FBS-Real
|9.99 × 87
|
OctaFX-Real
|10.82 × 732
|
XMGlobal-MT5
|22.00 × 3
|
XMTrading-MT5 3
|22.67 × 3
