- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
334
Negociações com lucro:
225 (67.36%)
Negociações com perda:
109 (32.63%)
Melhor negociação:
17.84 USD
Pior negociação:
-14.79 USD
Lucro bruto:
325.94 USD (22 487 pips)
Perda bruta:
-284.01 USD (23 781 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (43.94 USD)
Máximo lucro consecutivo:
43.94 USD (14)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
24.97%
Depósito máximo carregado:
4.45%
Último negócio:
39 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
17 horas
Fator de recuperação:
0.51
Negociações longas:
235 (70.36%)
Negociações curtas:
99 (29.64%)
Fator de lucro:
1.15
Valor esperado:
0.13 USD
Lucro médio:
1.45 USD
Perda média:
-2.61 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-56.18 USD)
Máxima perda consecutiva:
-56.18 USD (5)
Crescimento mensal:
0.00%
Previsão anual:
0.00%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2.62 USD
Máximo:
81.74 USD (8.06%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
8.07% (81.80 USD)
Pelo Capital Líquido:
7.50% (75.11 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|46
|USDCAD
|44
|NZDUSD
|43
|AUDNZD
|42
|EURUSD
|42
|AUDUSD
|34
|NZDCAD
|30
|GBPUSD
|29
|EURCHF
|22
|USDJPY
|2
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDCAD
|11
|USDCAD
|-8
|NZDUSD
|-24
|AUDNZD
|11
|EURUSD
|23
|AUDUSD
|-4
|NZDCAD
|20
|GBPUSD
|5
|EURCHF
|7
|USDJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDCAD
|1.9K
|USDCAD
|-3.3K
|NZDUSD
|-2.4K
|AUDNZD
|559
|EURUSD
|1K
|AUDUSD
|-1.2K
|NZDCAD
|1.2K
|GBPUSD
|317
|EURCHF
|607
|USDJPY
|109
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +17.84 USD
Pior negociação: -15 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 14
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +43.94 USD
Máxima perda consecutiva: -56.18 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Coinexx-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 4
|
Coinexx-Live
|0.62 × 4873
|
BlackBullMarkets-Live
|1.01 × 223
|
Darwinex-Live
|1.40 × 2128
|
FPMarkets-Live
|1.50 × 4
|
RoboForex-ECN
|1.63 × 596
|
ICMarkets-MT5
|2.29 × 66
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|3.09 × 11
|
Alpari-MT5
|3.61 × 70
|
Exness-MT5Real6
|3.63 × 8
|
EightcapGlobal-Live
|3.83 × 6
|
FusionMarkets-Live
|4.52 × 84
|
ICMarketsSC-MT5-2
|5.63 × 210
|
LiteFinance-MT5
|6.51 × 673
|
Pepperstone-MT5-Live01
|6.79 × 56
|
Hankotrade-Live
|8.55 × 277
|
ICMarketsSC-MT5
|9.15 × 711
|
Ava-Real 1-MT5
|9.32 × 410
|
ForexTimeFXTM-Live02
|9.72 × 72
|
FBS-Real
|9.99 × 87
|
OctaFX-Real
|10.82 × 732
|
XMGlobal-MT5
|22.00 × 3
|
XMTrading-MT5 3
|22.67 × 3
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
999 USD por mês
5%
0
0
USD
USD
971
USD
USD
36
100%
334
67%
25%
1.14
0.13
USD
USD
8%
1:500