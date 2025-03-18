SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / AiQ Global Stop Loss
William Brandon Autry

AiQ Global Stop Loss

William Brandon Autry
0 comentários
Confiabilidade
36 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 999 USD por mês
crescimento desde 2025 5%
Coinexx-Live
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
334
Negociações com lucro:
225 (67.36%)
Negociações com perda:
109 (32.63%)
Melhor negociação:
17.84 USD
Pior negociação:
-14.79 USD
Lucro bruto:
325.94 USD (22 487 pips)
Perda bruta:
-284.01 USD (23 781 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (43.94 USD)
Máximo lucro consecutivo:
43.94 USD (14)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
24.97%
Depósito máximo carregado:
4.45%
Último negócio:
39 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
17 horas
Fator de recuperação:
0.51
Negociações longas:
235 (70.36%)
Negociações curtas:
99 (29.64%)
Fator de lucro:
1.15
Valor esperado:
0.13 USD
Lucro médio:
1.45 USD
Perda média:
-2.61 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-56.18 USD)
Máxima perda consecutiva:
-56.18 USD (5)
Crescimento mensal:
0.00%
Previsão anual:
0.00%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2.62 USD
Máximo:
81.74 USD (8.06%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
8.07% (81.80 USD)
Pelo Capital Líquido:
7.50% (75.11 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDCAD 46
USDCAD 44
NZDUSD 43
AUDNZD 42
EURUSD 42
AUDUSD 34
NZDCAD 30
GBPUSD 29
EURCHF 22
USDJPY 2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDCAD 11
USDCAD -8
NZDUSD -24
AUDNZD 11
EURUSD 23
AUDUSD -4
NZDCAD 20
GBPUSD 5
EURCHF 7
USDJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDCAD 1.9K
USDCAD -3.3K
NZDUSD -2.4K
AUDNZD 559
EURUSD 1K
AUDUSD -1.2K
NZDCAD 1.2K
GBPUSD 317
EURCHF 607
USDJPY 109
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +17.84 USD
Pior negociação: -15 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 14
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +43.94 USD
Máxima perda consecutiva: -56.18 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Coinexx-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

OxSecurities-Live
0.00 × 4
Coinexx-Live
0.62 × 4873
BlackBullMarkets-Live
1.01 × 223
Darwinex-Live
1.40 × 2128
FPMarkets-Live
1.50 × 4
RoboForex-ECN
1.63 × 596
ICMarkets-MT5
2.29 × 66
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
3.09 × 11
Alpari-MT5
3.61 × 70
Exness-MT5Real6
3.63 × 8
EightcapGlobal-Live
3.83 × 6
FusionMarkets-Live
4.52 × 84
ICMarketsSC-MT5-2
5.63 × 210
LiteFinance-MT5
6.51 × 673
Pepperstone-MT5-Live01
6.79 × 56
Hankotrade-Live
8.55 × 277
ICMarketsSC-MT5
9.15 × 711
Ava-Real 1-MT5
9.32 × 410
ForexTimeFXTM-Live02
9.72 × 72
FBS-Real
9.99 × 87
OctaFX-Real
10.82 × 732
XMGlobal-MT5
22.00 × 3
XMTrading-MT5 3
22.67 × 3
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
2025.12.21 12:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.27 11:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.13 18:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.12 02:20
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.11.04 09:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.19 04:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.01 00:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.25 05:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.20 03:46
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.16 21:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.16 04:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.22 03:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.09 04:11
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.82% of days out of 83 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.06 14:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.06 13:44
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.75% of days out of 80 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.28 22:13
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.21 01:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.21 01:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.18 02:11
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.11 22:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
AiQ Global Stop Loss
999 USD por mês
5%
0
0
USD
971
USD
36
100%
334
67%
25%
1.14
0.13
USD
8%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.