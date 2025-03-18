- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
334
Gewinntrades:
225 (67.36%)
Verlusttrades:
109 (32.63%)
Bester Trade:
17.84 USD
Schlechtester Trade:
-14.79 USD
Bruttoprofit:
325.94 USD (22 487 pips)
Bruttoverlust:
-284.01 USD (23 781 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
14 (43.94 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
43.94 USD (14)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading-Aktivität:
24.97%
Max deposit load:
4.45%
Letzter Trade:
39 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
17 Stunden
Erholungsfaktor:
0.51
Long-Positionen:
235 (70.36%)
Short-Positionen:
99 (29.64%)
Profit-Faktor:
1.15
Mathematische Gewinnerwartung:
0.13 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.45 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.61 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-56.18 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-56.18 USD (5)
Wachstum pro Monat :
0.00%
Jahresprognose:
0.00%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2.62 USD
Maximaler:
81.74 USD (8.06%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
8.07% (81.80 USD)
Kapital:
7.50% (75.11 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|46
|USDCAD
|44
|NZDUSD
|43
|AUDNZD
|42
|EURUSD
|42
|AUDUSD
|34
|NZDCAD
|30
|GBPUSD
|29
|EURCHF
|22
|USDJPY
|2
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|AUDCAD
|11
|USDCAD
|-8
|NZDUSD
|-24
|AUDNZD
|11
|EURUSD
|23
|AUDUSD
|-4
|NZDCAD
|20
|GBPUSD
|5
|EURCHF
|7
|USDJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|AUDCAD
|1.9K
|USDCAD
|-3.3K
|NZDUSD
|-2.4K
|AUDNZD
|559
|EURUSD
|1K
|AUDUSD
|-1.2K
|NZDCAD
|1.2K
|GBPUSD
|317
|EURCHF
|607
|USDJPY
|109
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +17.84 USD
Schlechtester Trade: -15 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 14
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +43.94 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -56.18 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Coinexx-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 4
|
Coinexx-Live
|0.62 × 4873
|
BlackBullMarkets-Live
|1.01 × 223
|
Darwinex-Live
|1.40 × 2128
|
FPMarkets-Live
|1.50 × 4
|
RoboForex-ECN
|1.63 × 596
|
ICMarkets-MT5
|2.29 × 66
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|3.09 × 11
|
Alpari-MT5
|3.61 × 70
|
Exness-MT5Real6
|3.63 × 8
|
EightcapGlobal-Live
|3.83 × 6
|
FusionMarkets-Live
|4.52 × 84
|
ICMarketsSC-MT5-2
|5.63 × 210
|
LiteFinance-MT5
|6.51 × 673
|
Pepperstone-MT5-Live01
|6.79 × 56
|
Hankotrade-Live
|8.55 × 277
|
ICMarketsSC-MT5
|9.15 × 711
|
Ava-Real 1-MT5
|9.32 × 410
|
ForexTimeFXTM-Live02
|9.72 × 72
|
FBS-Real
|9.99 × 87
|
OctaFX-Real
|10.82 × 732
|
XMGlobal-MT5
|22.00 × 3
|
XMTrading-MT5 3
|22.67 × 3
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
999 USD pro Monat
5%
0
0
USD
USD
971
USD
USD
36
100%
334
67%
25%
1.14
0.13
USD
USD
8%
1:500