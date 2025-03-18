SignaleKategorien
William Brandon Autry

AiQ Global Stop Loss

William Brandon Autry
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
36 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 5%
Coinexx-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
334
Gewinntrades:
225 (67.36%)
Verlusttrades:
109 (32.63%)
Bester Trade:
17.84 USD
Schlechtester Trade:
-14.79 USD
Bruttoprofit:
325.94 USD (22 487 pips)
Bruttoverlust:
-284.01 USD (23 781 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
14 (43.94 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
43.94 USD (14)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading-Aktivität:
24.97%
Max deposit load:
4.45%
Letzter Trade:
39 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
17 Stunden
Erholungsfaktor:
0.51
Long-Positionen:
235 (70.36%)
Short-Positionen:
99 (29.64%)
Profit-Faktor:
1.15
Mathematische Gewinnerwartung:
0.13 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.45 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.61 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-56.18 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-56.18 USD (5)
Wachstum pro Monat :
0.00%
Jahresprognose:
0.00%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2.62 USD
Maximaler:
81.74 USD (8.06%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
8.07% (81.80 USD)
Kapital:
7.50% (75.11 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUDCAD 46
USDCAD 44
NZDUSD 43
AUDNZD 42
EURUSD 42
AUDUSD 34
NZDCAD 30
GBPUSD 29
EURCHF 22
USDJPY 2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDCAD 11
USDCAD -8
NZDUSD -24
AUDNZD 11
EURUSD 23
AUDUSD -4
NZDCAD 20
GBPUSD 5
EURCHF 7
USDJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDCAD 1.9K
USDCAD -3.3K
NZDUSD -2.4K
AUDNZD 559
EURUSD 1K
AUDUSD -1.2K
NZDCAD 1.2K
GBPUSD 317
EURCHF 607
USDJPY 109
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +17.84 USD
Schlechtester Trade: -15 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 14
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +43.94 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -56.18 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Coinexx-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

OxSecurities-Live
0.00 × 4
Coinexx-Live
0.62 × 4873
BlackBullMarkets-Live
1.01 × 223
Darwinex-Live
1.40 × 2128
FPMarkets-Live
1.50 × 4
RoboForex-ECN
1.63 × 596
ICMarkets-MT5
2.29 × 66
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
3.09 × 11
Alpari-MT5
3.61 × 70
Exness-MT5Real6
3.63 × 8
EightcapGlobal-Live
3.83 × 6
FusionMarkets-Live
4.52 × 84
ICMarketsSC-MT5-2
5.63 × 210
LiteFinance-MT5
6.51 × 673
Pepperstone-MT5-Live01
6.79 × 56
Hankotrade-Live
8.55 × 277
ICMarketsSC-MT5
9.15 × 711
Ava-Real 1-MT5
9.32 × 410
ForexTimeFXTM-Live02
9.72 × 72
FBS-Real
9.99 × 87
OctaFX-Real
10.82 × 732
XMGlobal-MT5
22.00 × 3
XMTrading-MT5 3
22.67 × 3
Keine Bewertungen
2025.12.21 12:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.27 11:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.13 18:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.12 02:20
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.11.04 09:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.19 04:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.01 00:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.25 05:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.20 03:46
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.16 21:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.16 04:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.22 03:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.09 04:11
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.82% of days out of 83 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.06 14:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.06 13:44
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.75% of days out of 80 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.28 22:13
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.21 01:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.21 01:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.18 02:11
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.11 22:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
