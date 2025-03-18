- Incremento
Total de Trades:
334
Transacciones Rentables:
225 (67.36%)
Transacciones Irrentables:
109 (32.63%)
Mejor transacción:
17.84 USD
Peor transacción:
-14.79 USD
Beneficio Bruto:
325.94 USD (22 487 pips)
Pérdidas Brutas:
-284.01 USD (23 781 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
14 (43.94 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
43.94 USD (14)
Ratio de Sharpe:
0.05
Actividad comercial:
24.97%
Carga máxima del depósito:
4.45%
Último trade:
39 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
17 horas
Factor de Recuperación:
0.51
Transacciones Largas:
235 (70.36%)
Transacciones Cortas:
99 (29.64%)
Factor de Beneficio:
1.15
Beneficio Esperado:
0.13 USD
Beneficio medio:
1.45 USD
Pérdidas medias:
-2.61 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-56.18 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-56.18 USD (5)
Crecimiento al mes:
0.00%
Pronóstico anual:
0.00%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
2.62 USD
Máxima:
81.74 USD (8.06%)
Reducción relativa:
De balance:
8.07% (81.80 USD)
De fondos:
7.50% (75.11 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|46
|USDCAD
|44
|NZDUSD
|43
|AUDNZD
|42
|EURUSD
|42
|AUDUSD
|34
|NZDCAD
|30
|GBPUSD
|29
|EURCHF
|22
|USDJPY
|2
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|AUDCAD
|11
|USDCAD
|-8
|NZDUSD
|-24
|AUDNZD
|11
|EURUSD
|23
|AUDUSD
|-4
|NZDCAD
|20
|GBPUSD
|5
|EURCHF
|7
|USDJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|AUDCAD
|1.9K
|USDCAD
|-3.3K
|NZDUSD
|-2.4K
|AUDNZD
|559
|EURUSD
|1K
|AUDUSD
|-1.2K
|NZDCAD
|1.2K
|GBPUSD
|317
|EURCHF
|607
|USDJPY
|109
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +17.84 USD
Peor transacción: -15 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 14
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +43.94 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -56.18 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Coinexx-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 4
|
Coinexx-Live
|0.62 × 4873
|
BlackBullMarkets-Live
|1.01 × 223
|
Darwinex-Live
|1.40 × 2128
|
FPMarkets-Live
|1.50 × 4
|
RoboForex-ECN
|1.63 × 596
|
ICMarkets-MT5
|2.29 × 66
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|3.09 × 11
|
Alpari-MT5
|3.61 × 70
|
Exness-MT5Real6
|3.63 × 8
|
EightcapGlobal-Live
|3.83 × 6
|
FusionMarkets-Live
|4.52 × 84
|
ICMarketsSC-MT5-2
|5.63 × 210
|
LiteFinance-MT5
|6.51 × 673
|
Pepperstone-MT5-Live01
|6.79 × 56
|
Hankotrade-Live
|8.55 × 277
|
ICMarketsSC-MT5
|9.15 × 711
|
Ava-Real 1-MT5
|9.32 × 410
|
ForexTimeFXTM-Live02
|9.72 × 72
|
FBS-Real
|9.99 × 87
|
OctaFX-Real
|10.82 × 732
|
XMGlobal-MT5
|22.00 × 3
|
XMTrading-MT5 3
|22.67 × 3
No hay comentarios
