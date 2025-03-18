SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / AiQ Global Stop Loss
William Brandon Autry

AiQ Global Stop Loss

William Brandon Autry
0 avis
Fiabilité
27 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 999 USD par mois
croissance depuis 2025 3%
Coinexx-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
297
Bénéfice trades:
200 (67.34%)
Perte trades:
97 (32.66%)
Meilleure transaction:
15.19 USD
Pire transaction:
-14.79 USD
Bénéfice brut:
280.14 USD (19 023 pips)
Perte brute:
-256.04 USD (20 699 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (43.94 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
43.94 USD (14)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
30.83%
Charge de dépôt maximale:
4.45%
Dernier trade:
7 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
15 heures
Facteur de récupération:
0.29
Longs trades:
199 (67.00%)
Courts trades:
98 (33.00%)
Facteur de profit:
1.09
Rendement attendu:
0.08 USD
Bénéfice moyen:
1.40 USD
Perte moyenne:
-2.64 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-56.18 USD)
Perte consécutive maximale:
-56.18 USD (5)
Croissance mensuelle:
1.83%
Prévision annuelle:
21.34%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2.62 USD
Maximal:
81.74 USD (8.06%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
8.07% (81.80 USD)
Par fonds propres:
7.50% (75.11 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NZDUSD 43
EURUSD 42
AUDCAD 38
AUDNZD 36
NZDCAD 30
USDCAD 29
GBPUSD 29
AUDUSD 27
EURCHF 21
USDJPY 2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NZDUSD -24
EURUSD 23
AUDCAD 6
AUDNZD 8
NZDCAD 20
USDCAD -15
GBPUSD 5
AUDUSD -7
EURCHF 6
USDJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NZDUSD -2.4K
EURUSD 1K
AUDCAD 1.2K
AUDNZD 111
NZDCAD 1.2K
USDCAD -2.6K
GBPUSD 317
AUDUSD -1K
EURCHF 507
USDJPY 109
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +15.19 USD
Pire transaction: -15 USD
Gains consécutifs maximales: 14
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +43.94 USD
Perte consécutive maximale: -56.18 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Coinexx-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

OxSecurities-Live
0.00 × 4
Coinexx-Live
0.62 × 4873
BlackBullMarkets-Live
1.01 × 223
Darwinex-Live
1.40 × 2128
FPMarkets-Live
1.50 × 4
RoboForex-ECN
1.63 × 596
ICMarkets-MT5
2.29 × 66
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
3.09 × 11
Alpari-MT5
3.61 × 70
Exness-MT5Real6
3.63 × 8
EightcapGlobal-Live
3.83 × 6
FusionMarkets-Live
4.52 × 84
ICMarketsSC-MT5-2
5.63 × 210
LiteFinance-MT5
6.51 × 673
Pepperstone-MT5-Live01
6.79 × 56
Hankotrade-Live
8.55 × 277
ICMarketsSC-MT5
9.15 × 711
Ava-Real 1-MT5
9.32 × 410
ForexTimeFXTM-Live02
9.72 × 72
FBS-Real
9.99 × 87
OctaFX-Real
10.82 × 732
XMGlobal-MT5
22.00 × 3
XMTrading-MT5 3
22.67 × 3
Aucun avis
2025.09.25 05:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.20 03:46
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.16 21:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.16 04:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.22 03:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.09 04:11
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.82% of days out of 83 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.06 14:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.06 13:44
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.75% of days out of 80 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.28 22:13
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.21 01:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.21 01:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.18 02:11
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.11 22:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.24 05:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.14 18:49
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.14 17:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.09 01:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.03 09:26
No swaps are charged
2025.04.03 09:26
No swaps are charged
2025.03.28 12:51
No swaps are charged on the signal account
