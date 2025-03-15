SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / MRafbeta1
Rafal Rogowski

MRafbeta1

Rafal Rogowski
0 inceleme
Güvenilirlik
39 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 97%
VantageInternational-Live 4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
262
Kârla kapanan işlemler:
122 (46.56%)
Zararla kapanan işlemler:
140 (53.44%)
En iyi işlem:
1 467.24 USD
En kötü işlem:
-578.87 USD
Brüt kâr:
21 555.39 USD (10 550 034 pips)
Brüt zarar:
-14 128.70 USD (7 292 748 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (5 284.86 USD)
Maksimum ardışık kâr:
5 284.86 USD (21)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
79.71%
Maks. mevduat yükü:
42.55%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
2.49
Alış işlemleri:
231 (88.17%)
Satış işlemleri:
31 (11.83%)
Kâr faktörü:
1.53
Beklenen getiri:
28.35 USD
Ortalama kâr:
176.68 USD
Ortalama zarar:
-100.92 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-701.27 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 570.38 USD (4)
Aylık büyüme:
31.84%
Yıllık tahmin:
386.29%
Algo alım-satım:
3%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 988.02 USD
Maksimum:
2 988.02 USD (33.02%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
33.07% (2 988.02 USD)
Varlığa göre:
2.81% (307.85 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 139
NAS100 38
SP500 15
XAUUSD+ 15
DJ30 6
U 5
GER40 5
CL-OIL 4
USDJPY+ 4
XAGUSD 4
LI 3
RIOT 3
MARA 3
EURUSD+ 2
GBPJPY+ 2
BOEING 2
BNTX 2
NIO 2
ZM 1
PFIZER 1
AAPL 1
Nikkei225 1
INTEL 1
AMAZON 1
VISA 1
COST 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD 1.7K
NAS100 1.8K
SP500 -460
XAUUSD+ 2.8K
DJ30 -265
U 100
GER40 712
CL-OIL -181
USDJPY+ -170
XAGUSD 277
LI 109
RIOT 968
MARA 197
EURUSD+ -97
GBPJPY+ -51
BOEING -56
BNTX -82
NIO 41
ZM 4
PFIZER -27
AAPL -10
Nikkei225 73
INTEL 727
AMAZON -218
VISA -438
COST 23
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD 2.8M
NAS100 106K
SP500 -7.9K
XAUUSD+ 257K
DJ30 -48K
U 765
GER40 131K
CL-OIL -2.8K
USDJPY+ -1.9K
XAGUSD 6.7K
LI 1.1K
RIOT 1.4K
MARA 385
EURUSD+ -220
GBPJPY+ -876
BOEING -852
BNTX -2.1K
NIO 83
ZM 71
PFIZER -94
AAPL -40
Nikkei225 18K
INTEL 851
AMAZON -166
VISA -475
COST 90
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 467.24 USD
En kötü işlem: -579 USD
Maksimum ardışık kazanç: 21
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +5 284.86 USD
Maksimum ardışık zarar: -701.27 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VantageInternational-Live
11.28 × 331
Discretionary BTC only trading.


İnceleme yok
2025.08.28 17:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.24 15:37
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.08.10 22:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 12:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.01 14:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.30 01:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.12 18:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.6% of days out of 168 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.28 14:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.26 21:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.66% of days out of 152 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.20 15:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.18 23:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
MRafbeta1
Ayda 30 USD
97%
0
0
USD
16K
USD
39
3%
262
46%
80%
1.52
28.35
USD
33%
1:500
