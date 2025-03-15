- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
310
利益トレード:
144 (46.45%)
損失トレード:
166 (53.55%)
ベストトレード:
1 467.24 USD
最悪のトレード:
-578.87 USD
総利益:
26 021.83 USD (10 903 672 pips)
総損失:
-16 300.55 USD (7 896 282 pips)
最大連続の勝ち:
21 (5 284.86 USD)
最大連続利益:
5 284.86 USD (21)
シャープレシオ:
0.12
取引アクティビティ:
76.77%
最大入金額:
42.55%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
1
平均保有時間:
5 日
リカバリーファクター:
3.25
長いトレード:
278 (89.68%)
短いトレード:
32 (10.32%)
プロフィットファクター:
1.60
期待されたペイオフ:
31.36 USD
平均利益:
180.71 USD
平均損失:
-98.20 USD
最大連続の負け:
13 (-701.27 USD)
最大連続損失:
-1 570.38 USD (4)
月間成長:
-1.80%
年間予想:
-21.84%
アルゴリズム取引:
3%
残高によるドローダウン:
絶対:
2 988.02 USD
最大の:
2 988.02 USD (33.02%)
比較ドローダウン:
残高による:
33.07% (2 988.02 USD)
エクイティによる:
3.66% (334.62 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|140
|NAS100
|59
|SP500
|16
|XAUUSD+
|15
|MSFT
|9
|DJ30
|6
|AMAZON
|6
|NFLX
|6
|U
|5
|GER40
|5
|CL-OIL
|4
|USDJPY+
|4
|XAGUSD
|4
|LI
|3
|RIOT
|3
|Nikkei225
|3
|MARA
|3
|META
|3
|EURUSD+
|2
|GBPJPY+
|2
|BOEING
|2
|BNTX
|2
|NIO
|2
|ZM
|1
|PFIZER
|1
|AAPL
|1
|INTEL
|1
|VISA
|1
|COST
|1
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|BTCUSD
|1.5K
|NAS100
|2.2K
|SP500
|-200
|XAUUSD+
|2.8K
|MSFT
|1.9K
|DJ30
|-265
|AMAZON
|-749
|NFLX
|815
|U
|100
|GER40
|712
|CL-OIL
|-181
|USDJPY+
|-170
|XAGUSD
|277
|LI
|109
|RIOT
|968
|Nikkei225
|2
|MARA
|197
|META
|-405
|EURUSD+
|-97
|GBPJPY+
|-51
|BOEING
|-56
|BNTX
|-82
|NIO
|41
|ZM
|4
|PFIZER
|-27
|AAPL
|-10
|INTEL
|727
|VISA
|-438
|COST
|23
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|BTCUSD
|2.6M
|NAS100
|287K
|SP500
|1K
|XAUUSD+
|257K
|MSFT
|19K
|DJ30
|-48K
|AMAZON
|-1.3K
|NFLX
|17K
|U
|765
|GER40
|131K
|CL-OIL
|-2.8K
|USDJPY+
|-1.9K
|XAGUSD
|6.7K
|LI
|1.1K
|RIOT
|1.4K
|Nikkei225
|-278K
|MARA
|385
|META
|-5.5K
|EURUSD+
|-220
|GBPJPY+
|-876
|BOEING
|-852
|BNTX
|-2.1K
|NIO
|83
|ZM
|71
|PFIZER
|-94
|AAPL
|-40
|INTEL
|851
|VISA
|-475
|COST
|90
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1 467.24 USD
最悪のトレード: -579 USD
最大連続の勝ち: 21
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +5 284.86 USD
最大連続損失: -701.27 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
VantageInternational-Live
|11.28 × 331
|
VantageInternational-Live 5
|3118.00 × 1
Discretionary BTC only trading.
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
124%
0
0
USD
USD
8.9K
USD
USD
53
3%
310
46%
77%
1.59
31.36
USD
USD
33%
1:500