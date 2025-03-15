シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / MRafbeta1
Rafal Rogowski

MRafbeta1

Rafal Rogowski
レビュー0件
信頼性
53週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 124%
VantageInternational-Live 4
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
310
利益トレード:
144 (46.45%)
損失トレード:
166 (53.55%)
ベストトレード:
1 467.24 USD
最悪のトレード:
-578.87 USD
総利益:
26 021.83 USD (10 903 672 pips)
総損失:
-16 300.55 USD (7 896 282 pips)
最大連続の勝ち:
21 (5 284.86 USD)
最大連続利益:
5 284.86 USD (21)
シャープレシオ:
0.12
取引アクティビティ:
76.77%
最大入金額:
42.55%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
1
平均保有時間:
5 日
リカバリーファクター:
3.25
長いトレード:
278 (89.68%)
短いトレード:
32 (10.32%)
プロフィットファクター:
1.60
期待されたペイオフ:
31.36 USD
平均利益:
180.71 USD
平均損失:
-98.20 USD
最大連続の負け:
13 (-701.27 USD)
最大連続損失:
-1 570.38 USD (4)
月間成長:
-1.80%
年間予想:
-21.84%
アルゴリズム取引:
3%
残高によるドローダウン:
絶対:
2 988.02 USD
最大の:
2 988.02 USD (33.02%)
比較ドローダウン:
残高による:
33.07% (2 988.02 USD)
エクイティによる:
3.66% (334.62 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
BTCUSD 140
NAS100 59
SP500 16
XAUUSD+ 15
MSFT 9
DJ30 6
AMAZON 6
NFLX 6
U 5
GER40 5
CL-OIL 4
USDJPY+ 4
XAGUSD 4
LI 3
RIOT 3
Nikkei225 3
MARA 3
META 3
EURUSD+ 2
GBPJPY+ 2
BOEING 2
BNTX 2
NIO 2
ZM 1
PFIZER 1
AAPL 1
INTEL 1
VISA 1
COST 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
BTCUSD 1.5K
NAS100 2.2K
SP500 -200
XAUUSD+ 2.8K
MSFT 1.9K
DJ30 -265
AMAZON -749
NFLX 815
U 100
GER40 712
CL-OIL -181
USDJPY+ -170
XAGUSD 277
LI 109
RIOT 968
Nikkei225 2
MARA 197
META -405
EURUSD+ -97
GBPJPY+ -51
BOEING -56
BNTX -82
NIO 41
ZM 4
PFIZER -27
AAPL -10
INTEL 727
VISA -438
COST 23
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
BTCUSD 2.6M
NAS100 287K
SP500 1K
XAUUSD+ 257K
MSFT 19K
DJ30 -48K
AMAZON -1.3K
NFLX 17K
U 765
GER40 131K
CL-OIL -2.8K
USDJPY+ -1.9K
XAGUSD 6.7K
LI 1.1K
RIOT 1.4K
Nikkei225 -278K
MARA 385
META -5.5K
EURUSD+ -220
GBPJPY+ -876
BOEING -852
BNTX -2.1K
NIO 83
ZM 71
PFIZER -94
AAPL -40
INTEL 851
VISA -475
COST 90
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +1 467.24 USD
最悪のトレード: -579 USD
最大連続の勝ち: 21
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +5 284.86 USD
最大連続損失: -701.27 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

VantageInternational-Live
11.28 × 331
VantageInternational-Live 5
3118.00 × 1
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録

Discretionary BTC only trading.


レビューなし
2025.12.26 15:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.17 18:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.15 07:57
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.04 15:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 21:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.28 17:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.24 15:37
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.08.10 22:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 12:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.01 14:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.30 01:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.12 18:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.6% of days out of 168 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.28 14:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.26 21:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.66% of days out of 152 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.20 15:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.18 23:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
MRafbeta1
30 USD/月
124%
0
0
USD
8.9K
USD
53
3%
310
46%
77%
1.59
31.36
USD
33%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください