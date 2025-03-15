SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / MRafbeta1
Rafal Rogowski

MRafbeta1

Rafal Rogowski
0 avis
Fiabilité
39 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 97%
VantageInternational-Live 4
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
262
Bénéfice trades:
122 (46.56%)
Perte trades:
140 (53.44%)
Meilleure transaction:
1 467.24 USD
Pire transaction:
-578.87 USD
Bénéfice brut:
21 555.39 USD (10 550 034 pips)
Perte brute:
-14 128.70 USD (7 292 748 pips)
Gains consécutifs maximales:
21 (5 284.86 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
5 284.86 USD (21)
Ratio de Sharpe:
0.11
Activité de trading:
78.71%
Charge de dépôt maximale:
42.55%
Dernier trade:
20 il y a des heures
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
4 jours
Facteur de récupération:
2.49
Longs trades:
231 (88.17%)
Courts trades:
31 (11.83%)
Facteur de profit:
1.53
Rendement attendu:
28.35 USD
Bénéfice moyen:
176.68 USD
Perte moyenne:
-100.92 USD
Pertes consécutives maximales:
13 (-701.27 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 570.38 USD (4)
Croissance mensuelle:
33.13%
Prévision annuelle:
402.02%
Algo trading:
3%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2 988.02 USD
Maximal:
2 988.02 USD (33.02%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
33.07% (2 988.02 USD)
Par fonds propres:
2.81% (307.85 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 139
NAS100 38
SP500 15
XAUUSD+ 15
DJ30 6
U 5
GER40 5
CL-OIL 4
USDJPY+ 4
XAGUSD 4
LI 3
RIOT 3
MARA 3
EURUSD+ 2
GBPJPY+ 2
BOEING 2
BNTX 2
NIO 2
ZM 1
PFIZER 1
AAPL 1
Nikkei225 1
INTEL 1
AMAZON 1
VISA 1
COST 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD 1.7K
NAS100 1.8K
SP500 -460
XAUUSD+ 2.8K
DJ30 -265
U 100
GER40 712
CL-OIL -181
USDJPY+ -170
XAGUSD 277
LI 109
RIOT 968
MARA 197
EURUSD+ -97
GBPJPY+ -51
BOEING -56
BNTX -82
NIO 41
ZM 4
PFIZER -27
AAPL -10
Nikkei225 73
INTEL 727
AMAZON -218
VISA -438
COST 23
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD 2.8M
NAS100 106K
SP500 -7.9K
XAUUSD+ 257K
DJ30 -48K
U 765
GER40 131K
CL-OIL -2.8K
USDJPY+ -1.9K
XAGUSD 6.7K
LI 1.1K
RIOT 1.4K
MARA 385
EURUSD+ -220
GBPJPY+ -876
BOEING -852
BNTX -2.1K
NIO 83
ZM 71
PFIZER -94
AAPL -40
Nikkei225 18K
INTEL 851
AMAZON -166
VISA -475
COST 90
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 467.24 USD
Pire transaction: -579 USD
Gains consécutifs maximales: 21
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +5 284.86 USD
Perte consécutive maximale: -701.27 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VantageInternational-Live
11.28 × 331
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire

Discretionary BTC only trading.


Aucun avis
2025.08.28 17:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.24 15:37
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.08.10 22:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 12:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.01 14:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.30 01:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.12 18:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.6% of days out of 168 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.28 14:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.26 21:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.66% of days out of 152 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.20 15:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.18 23:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
MRafbeta1
30 USD par mois
97%
0
0
USD
16K
USD
39
3%
262
46%
79%
1.52
28.35
USD
33%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.