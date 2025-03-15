СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / MRafbeta1
Rafal Rogowski

MRafbeta1

Rafal Rogowski
0 отзывов
Надежность
53 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 124%
VantageInternational-Live 4
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
310
Прибыльных трейдов:
144 (46.45%)
Убыточных трейдов:
166 (53.55%)
Лучший трейд:
1 467.24 USD
Худший трейд:
-578.87 USD
Общая прибыль:
26 021.83 USD (10 903 672 pips)
Общий убыток:
-16 300.55 USD (7 896 282 pips)
Макс. серия выигрышей:
21 (5 284.86 USD)
Макс. прибыль в серии:
5 284.86 USD (21)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
76.77%
Макс. загрузка депозита:
42.55%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
5 дней
Фактор восстановления:
3.25
Длинных трейдов:
278 (89.68%)
Коротких трейдов:
32 (10.32%)
Профит фактор:
1.60
Мат. ожидание:
31.36 USD
Средняя прибыль:
180.71 USD
Средний убыток:
-98.20 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-701.27 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 570.38 USD (4)
Прирост в месяц:
-1.80%
Годовой прогноз:
-21.84%
Алготрейдинг:
3%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 988.02 USD
Максимальная:
2 988.02 USD (33.02%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
33.07% (2 988.02 USD)
По эквити:
3.66% (334.62 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCUSD 140
NAS100 59
SP500 16
XAUUSD+ 15
MSFT 9
DJ30 6
AMAZON 6
NFLX 6
U 5
GER40 5
CL-OIL 4
USDJPY+ 4
XAGUSD 4
LI 3
RIOT 3
Nikkei225 3
MARA 3
META 3
EURUSD+ 2
GBPJPY+ 2
BOEING 2
BNTX 2
NIO 2
ZM 1
PFIZER 1
AAPL 1
INTEL 1
VISA 1
COST 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCUSD 1.5K
NAS100 2.2K
SP500 -200
XAUUSD+ 2.8K
MSFT 1.9K
DJ30 -265
AMAZON -749
NFLX 815
U 100
GER40 712
CL-OIL -181
USDJPY+ -170
XAGUSD 277
LI 109
RIOT 968
Nikkei225 2
MARA 197
META -405
EURUSD+ -97
GBPJPY+ -51
BOEING -56
BNTX -82
NIO 41
ZM 4
PFIZER -27
AAPL -10
INTEL 727
VISA -438
COST 23
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCUSD 2.6M
NAS100 287K
SP500 1K
XAUUSD+ 257K
MSFT 19K
DJ30 -48K
AMAZON -1.3K
NFLX 17K
U 765
GER40 131K
CL-OIL -2.8K
USDJPY+ -1.9K
XAGUSD 6.7K
LI 1.1K
RIOT 1.4K
Nikkei225 -278K
MARA 385
META -5.5K
EURUSD+ -220
GBPJPY+ -876
BOEING -852
BNTX -2.1K
NIO 83
ZM 71
PFIZER -94
AAPL -40
INTEL 851
VISA -475
COST 90
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 467.24 USD
Худший трейд: -579 USD
Макс. серия выигрышей: 21
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +5 284.86 USD
Макс. убыток в серии: -701.27 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

VantageInternational-Live
11.28 × 331
VantageInternational-Live 5
3118.00 × 1
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика

Discretionary BTC only trading.


Нет отзывов
2025.12.26 15:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.17 18:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.15 07:57
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.04 15:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 21:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.28 17:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.24 15:37
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.08.10 22:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 12:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.01 14:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.30 01:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.12 18:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.6% of days out of 168 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.28 14:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.26 21:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.66% of days out of 152 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.20 15:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.18 23:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
MRafbeta1
30 USD в месяц
124%
0
0
USD
8.9K
USD
53
3%
310
46%
77%
1.59
31.36
USD
33%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.