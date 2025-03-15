- Прирост
Всего трейдов:
310
Прибыльных трейдов:
144 (46.45%)
Убыточных трейдов:
166 (53.55%)
Лучший трейд:
1 467.24 USD
Худший трейд:
-578.87 USD
Общая прибыль:
26 021.83 USD (10 903 672 pips)
Общий убыток:
-16 300.55 USD (7 896 282 pips)
Макс. серия выигрышей:
21 (5 284.86 USD)
Макс. прибыль в серии:
5 284.86 USD (21)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
76.77%
Макс. загрузка депозита:
42.55%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
5 дней
Фактор восстановления:
3.25
Длинных трейдов:
278 (89.68%)
Коротких трейдов:
32 (10.32%)
Профит фактор:
1.60
Мат. ожидание:
31.36 USD
Средняя прибыль:
180.71 USD
Средний убыток:
-98.20 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-701.27 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 570.38 USD (4)
Прирост в месяц:
-1.80%
Годовой прогноз:
-21.84%
Алготрейдинг:
3%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 988.02 USD
Максимальная:
2 988.02 USD (33.02%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
33.07% (2 988.02 USD)
По эквити:
3.66% (334.62 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|140
|NAS100
|59
|SP500
|16
|XAUUSD+
|15
|MSFT
|9
|DJ30
|6
|AMAZON
|6
|NFLX
|6
|U
|5
|GER40
|5
|CL-OIL
|4
|USDJPY+
|4
|XAGUSD
|4
|LI
|3
|RIOT
|3
|Nikkei225
|3
|MARA
|3
|META
|3
|EURUSD+
|2
|GBPJPY+
|2
|BOEING
|2
|BNTX
|2
|NIO
|2
|ZM
|1
|PFIZER
|1
|AAPL
|1
|INTEL
|1
|VISA
|1
|COST
|1
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSD
|1.5K
|NAS100
|2.2K
|SP500
|-200
|XAUUSD+
|2.8K
|MSFT
|1.9K
|DJ30
|-265
|AMAZON
|-749
|NFLX
|815
|U
|100
|GER40
|712
|CL-OIL
|-181
|USDJPY+
|-170
|XAGUSD
|277
|LI
|109
|RIOT
|968
|Nikkei225
|2
|MARA
|197
|META
|-405
|EURUSD+
|-97
|GBPJPY+
|-51
|BOEING
|-56
|BNTX
|-82
|NIO
|41
|ZM
|4
|PFIZER
|-27
|AAPL
|-10
|INTEL
|727
|VISA
|-438
|COST
|23
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSD
|2.6M
|NAS100
|287K
|SP500
|1K
|XAUUSD+
|257K
|MSFT
|19K
|DJ30
|-48K
|AMAZON
|-1.3K
|NFLX
|17K
|U
|765
|GER40
|131K
|CL-OIL
|-2.8K
|USDJPY+
|-1.9K
|XAGUSD
|6.7K
|LI
|1.1K
|RIOT
|1.4K
|Nikkei225
|-278K
|MARA
|385
|META
|-5.5K
|EURUSD+
|-220
|GBPJPY+
|-876
|BOEING
|-852
|BNTX
|-2.1K
|NIO
|83
|ZM
|71
|PFIZER
|-94
|AAPL
|-40
|INTEL
|851
|VISA
|-475
|COST
|90
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 467.24 USD
Худший трейд: -579 USD
Макс. серия выигрышей: 21
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +5 284.86 USD
Макс. убыток в серии: -701.27 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
VantageInternational-Live
|11.28 × 331
|
VantageInternational-Live 5
|3118.00 × 1
Discretionary BTC only trading.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
124%
0
0
USD
USD
8.9K
USD
USD
53
3%
310
46%
77%
1.59
31.36
USD
USD
33%
1:500