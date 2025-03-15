- Crescimento
Negociações:
310
Negociações com lucro:
144 (46.45%)
Negociações com perda:
166 (53.55%)
Melhor negociação:
1 467.24 USD
Pior negociação:
-578.87 USD
Lucro bruto:
26 021.83 USD (10 903 672 pips)
Perda bruta:
-16 300.55 USD (7 896 282 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
21 (5 284.86 USD)
Máximo lucro consecutivo:
5 284.86 USD (21)
Índice de Sharpe:
0.12
Atividade de negociação:
76.77%
Depósito máximo carregado:
42.55%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
1
Tempo médio de espera:
5 dias
Fator de recuperação:
3.25
Negociações longas:
278 (89.68%)
Negociações curtas:
32 (10.32%)
Fator de lucro:
1.60
Valor esperado:
31.36 USD
Lucro médio:
180.71 USD
Perda média:
-98.20 USD
Máximo de perdas consecutivas:
13 (-701.27 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 570.38 USD (4)
Crescimento mensal:
-1.80%
Previsão anual:
-21.84%
Algotrading:
3%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2 988.02 USD
Máximo:
2 988.02 USD (33.02%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
33.07% (2 988.02 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.66% (334.62 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|140
|NAS100
|59
|SP500
|16
|XAUUSD+
|15
|MSFT
|9
|DJ30
|6
|AMAZON
|6
|NFLX
|6
|U
|5
|GER40
|5
|CL-OIL
|4
|USDJPY+
|4
|XAGUSD
|4
|LI
|3
|RIOT
|3
|Nikkei225
|3
|MARA
|3
|META
|3
|EURUSD+
|2
|GBPJPY+
|2
|BOEING
|2
|BNTX
|2
|NIO
|2
|ZM
|1
|PFIZER
|1
|AAPL
|1
|INTEL
|1
|VISA
|1
|COST
|1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|BTCUSD
|1.5K
|NAS100
|2.2K
|SP500
|-200
|XAUUSD+
|2.8K
|MSFT
|1.9K
|DJ30
|-265
|AMAZON
|-749
|NFLX
|815
|U
|100
|GER40
|712
|CL-OIL
|-181
|USDJPY+
|-170
|XAGUSD
|277
|LI
|109
|RIOT
|968
|Nikkei225
|2
|MARA
|197
|META
|-405
|EURUSD+
|-97
|GBPJPY+
|-51
|BOEING
|-56
|BNTX
|-82
|NIO
|41
|ZM
|4
|PFIZER
|-27
|AAPL
|-10
|INTEL
|727
|VISA
|-438
|COST
|23
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|BTCUSD
|2.6M
|NAS100
|287K
|SP500
|1K
|XAUUSD+
|257K
|MSFT
|19K
|DJ30
|-48K
|AMAZON
|-1.3K
|NFLX
|17K
|U
|765
|GER40
|131K
|CL-OIL
|-2.8K
|USDJPY+
|-1.9K
|XAGUSD
|6.7K
|LI
|1.1K
|RIOT
|1.4K
|Nikkei225
|-278K
|MARA
|385
|META
|-5.5K
|EURUSD+
|-220
|GBPJPY+
|-876
|BOEING
|-852
|BNTX
|-2.1K
|NIO
|83
|ZM
|71
|PFIZER
|-94
|AAPL
|-40
|INTEL
|851
|VISA
|-475
|COST
|90
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
Melhor negociação: +1 467.24 USD
Pior negociação: -579 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 21
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +5 284.86 USD
Máxima perda consecutiva: -701.27 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
VantageInternational-Live
|11.28 × 331
VantageInternational-Live 5
|3118.00 × 1
Discretionary BTC only trading.
