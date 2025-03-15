SinaisSeções
Rafal Rogowski

MRafbeta1

Rafal Rogowski
Confiabilidade
53 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2024 124%
VantageInternational-Live 4
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
310
Negociações com lucro:
144 (46.45%)
Negociações com perda:
166 (53.55%)
Melhor negociação:
1 467.24 USD
Pior negociação:
-578.87 USD
Lucro bruto:
26 021.83 USD (10 903 672 pips)
Perda bruta:
-16 300.55 USD (7 896 282 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
21 (5 284.86 USD)
Máximo lucro consecutivo:
5 284.86 USD (21)
Índice de Sharpe:
0.12
Atividade de negociação:
76.77%
Depósito máximo carregado:
42.55%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
1
Tempo médio de espera:
5 dias
Fator de recuperação:
3.25
Negociações longas:
278 (89.68%)
Negociações curtas:
32 (10.32%)
Fator de lucro:
1.60
Valor esperado:
31.36 USD
Lucro médio:
180.71 USD
Perda média:
-98.20 USD
Máximo de perdas consecutivas:
13 (-701.27 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 570.38 USD (4)
Crescimento mensal:
-1.80%
Previsão anual:
-21.84%
Algotrading:
3%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2 988.02 USD
Máximo:
2 988.02 USD (33.02%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
33.07% (2 988.02 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.66% (334.62 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
BTCUSD 140
NAS100 59
SP500 16
XAUUSD+ 15
MSFT 9
DJ30 6
AMAZON 6
NFLX 6
U 5
GER40 5
CL-OIL 4
USDJPY+ 4
XAGUSD 4
LI 3
RIOT 3
Nikkei225 3
MARA 3
META 3
EURUSD+ 2
GBPJPY+ 2
BOEING 2
BNTX 2
NIO 2
ZM 1
PFIZER 1
AAPL 1
INTEL 1
VISA 1
COST 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
BTCUSD 1.5K
NAS100 2.2K
SP500 -200
XAUUSD+ 2.8K
MSFT 1.9K
DJ30 -265
AMAZON -749
NFLX 815
U 100
GER40 712
CL-OIL -181
USDJPY+ -170
XAGUSD 277
LI 109
RIOT 968
Nikkei225 2
MARA 197
META -405
EURUSD+ -97
GBPJPY+ -51
BOEING -56
BNTX -82
NIO 41
ZM 4
PFIZER -27
AAPL -10
INTEL 727
VISA -438
COST 23
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
BTCUSD 2.6M
NAS100 287K
SP500 1K
XAUUSD+ 257K
MSFT 19K
DJ30 -48K
AMAZON -1.3K
NFLX 17K
U 765
GER40 131K
CL-OIL -2.8K
USDJPY+ -1.9K
XAGUSD 6.7K
LI 1.1K
RIOT 1.4K
Nikkei225 -278K
MARA 385
META -5.5K
EURUSD+ -220
GBPJPY+ -876
BOEING -852
BNTX -2.1K
NIO 83
ZM 71
PFIZER -94
AAPL -40
INTEL 851
VISA -475
COST 90
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1 467.24 USD
Pior negociação: -579 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 21
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +5 284.86 USD
Máxima perda consecutiva: -701.27 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

VantageInternational-Live
11.28 × 331
VantageInternational-Live 5
3118.00 × 1
Discretionary BTC only trading.


2025.12.26 15:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.17 18:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.15 07:57
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.04 15:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 21:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.28 17:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.24 15:37
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.08.10 22:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 12:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.01 14:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.30 01:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.12 18:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.6% of days out of 168 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.28 14:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.26 21:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.66% of days out of 152 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.20 15:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.18 23:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
