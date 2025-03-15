- Incremento
Total de Trades:
310
Transacciones Rentables:
144 (46.45%)
Transacciones Irrentables:
166 (53.55%)
Mejor transacción:
1 467.24 USD
Peor transacción:
-578.87 USD
Beneficio Bruto:
26 021.83 USD (10 903 672 pips)
Pérdidas Brutas:
-16 300.55 USD (7 896 282 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
21 (5 284.86 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
5 284.86 USD (21)
Ratio de Sharpe:
0.12
Actividad comercial:
76.77%
Carga máxima del depósito:
42.55%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
1
Tiempo medio de espera:
5 días
Factor de Recuperación:
3.25
Transacciones Largas:
278 (89.68%)
Transacciones Cortas:
32 (10.32%)
Factor de Beneficio:
1.60
Beneficio Esperado:
31.36 USD
Beneficio medio:
180.71 USD
Pérdidas medias:
-98.20 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
13 (-701.27 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 570.38 USD (4)
Crecimiento al mes:
-1.80%
Pronóstico anual:
-21.84%
Trading algorítmico:
3%
Reducción de balance:
Absoluto:
2 988.02 USD
Máxima:
2 988.02 USD (33.02%)
Reducción relativa:
De balance:
33.07% (2 988.02 USD)
De fondos:
3.66% (334.62 USD)
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|140
|NAS100
|59
|SP500
|16
|XAUUSD+
|15
|MSFT
|9
|DJ30
|6
|AMAZON
|6
|NFLX
|6
|U
|5
|GER40
|5
|CL-OIL
|4
|USDJPY+
|4
|XAGUSD
|4
|LI
|3
|RIOT
|3
|Nikkei225
|3
|MARA
|3
|META
|3
|EURUSD+
|2
|GBPJPY+
|2
|BOEING
|2
|BNTX
|2
|NIO
|2
|ZM
|1
|PFIZER
|1
|AAPL
|1
|INTEL
|1
|VISA
|1
|COST
|1
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|BTCUSD
|1.5K
|NAS100
|2.2K
|SP500
|-200
|XAUUSD+
|2.8K
|MSFT
|1.9K
|DJ30
|-265
|AMAZON
|-749
|NFLX
|815
|U
|100
|GER40
|712
|CL-OIL
|-181
|USDJPY+
|-170
|XAGUSD
|277
|LI
|109
|RIOT
|968
|Nikkei225
|2
|MARA
|197
|META
|-405
|EURUSD+
|-97
|GBPJPY+
|-51
|BOEING
|-56
|BNTX
|-82
|NIO
|41
|ZM
|4
|PFIZER
|-27
|AAPL
|-10
|INTEL
|727
|VISA
|-438
|COST
|23
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|BTCUSD
|2.6M
|NAS100
|287K
|SP500
|1K
|XAUUSD+
|257K
|MSFT
|19K
|DJ30
|-48K
|AMAZON
|-1.3K
|NFLX
|17K
|U
|765
|GER40
|131K
|CL-OIL
|-2.8K
|USDJPY+
|-1.9K
|XAGUSD
|6.7K
|LI
|1.1K
|RIOT
|1.4K
|Nikkei225
|-278K
|MARA
|385
|META
|-5.5K
|EURUSD+
|-220
|GBPJPY+
|-876
|BOEING
|-852
|BNTX
|-2.1K
|NIO
|83
|ZM
|71
|PFIZER
|-94
|AAPL
|-40
|INTEL
|851
|VISA
|-475
|COST
|90
Mejor transacción: +1 467.24 USD
Peor transacción: -579 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 21
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +5 284.86 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -701.27 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
VantageInternational-Live
|11.28 × 331
VantageInternational-Live 5
|3118.00 × 1
Discretionary BTC only trading.
