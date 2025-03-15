SeñalesSecciones
Rafal Rogowski

MRafbeta1

Rafal Rogowski
0 comentarios
Fiabilidad
53 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2024 124%
VantageInternational-Live 4
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
310
Transacciones Rentables:
144 (46.45%)
Transacciones Irrentables:
166 (53.55%)
Mejor transacción:
1 467.24 USD
Peor transacción:
-578.87 USD
Beneficio Bruto:
26 021.83 USD (10 903 672 pips)
Pérdidas Brutas:
-16 300.55 USD (7 896 282 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
21 (5 284.86 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
5 284.86 USD (21)
Ratio de Sharpe:
0.12
Actividad comercial:
76.77%
Carga máxima del depósito:
42.55%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
1
Tiempo medio de espera:
5 días
Factor de Recuperación:
3.25
Transacciones Largas:
278 (89.68%)
Transacciones Cortas:
32 (10.32%)
Factor de Beneficio:
1.60
Beneficio Esperado:
31.36 USD
Beneficio medio:
180.71 USD
Pérdidas medias:
-98.20 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
13 (-701.27 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 570.38 USD (4)
Crecimiento al mes:
-1.80%
Pronóstico anual:
-21.84%
Trading algorítmico:
3%
Reducción de balance:
Absoluto:
2 988.02 USD
Máxima:
2 988.02 USD (33.02%)
Reducción relativa:
De balance:
33.07% (2 988.02 USD)
De fondos:
3.66% (334.62 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
BTCUSD 140
NAS100 59
SP500 16
XAUUSD+ 15
MSFT 9
DJ30 6
AMAZON 6
NFLX 6
U 5
GER40 5
CL-OIL 4
USDJPY+ 4
XAGUSD 4
LI 3
RIOT 3
Nikkei225 3
MARA 3
META 3
EURUSD+ 2
GBPJPY+ 2
BOEING 2
BNTX 2
NIO 2
ZM 1
PFIZER 1
AAPL 1
INTEL 1
VISA 1
COST 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
BTCUSD 1.5K
NAS100 2.2K
SP500 -200
XAUUSD+ 2.8K
MSFT 1.9K
DJ30 -265
AMAZON -749
NFLX 815
U 100
GER40 712
CL-OIL -181
USDJPY+ -170
XAGUSD 277
LI 109
RIOT 968
Nikkei225 2
MARA 197
META -405
EURUSD+ -97
GBPJPY+ -51
BOEING -56
BNTX -82
NIO 41
ZM 4
PFIZER -27
AAPL -10
INTEL 727
VISA -438
COST 23
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
BTCUSD 2.6M
NAS100 287K
SP500 1K
XAUUSD+ 257K
MSFT 19K
DJ30 -48K
AMAZON -1.3K
NFLX 17K
U 765
GER40 131K
CL-OIL -2.8K
USDJPY+ -1.9K
XAGUSD 6.7K
LI 1.1K
RIOT 1.4K
Nikkei225 -278K
MARA 385
META -5.5K
EURUSD+ -220
GBPJPY+ -876
BOEING -852
BNTX -2.1K
NIO 83
ZM 71
PFIZER -94
AAPL -40
INTEL 851
VISA -475
COST 90
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +1 467.24 USD
Peor transacción: -579 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 21
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +5 284.86 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -701.27 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

VantageInternational-Live
11.28 × 331
VantageInternational-Live 5
3118.00 × 1
Discretionary BTC only trading.


2025.12.26 15:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.17 18:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.15 07:57
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.04 15:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 21:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.28 17:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.24 15:37
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.08.10 22:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 12:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.01 14:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.30 01:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.12 18:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.6% of days out of 168 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.28 14:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.26 21:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.66% of days out of 152 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.20 15:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.18 23:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
MRafbeta1
30 USD al mes
124%
0
0
USD
8.9K
USD
53
3%
310
46%
77%
1.59
31.36
USD
33%
1:500
