시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / MRafbeta1
Rafal Rogowski

MRafbeta1

Rafal Rogowski
0 리뷰
안정성
53
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2024 122%
VantageInternational-Live 4
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
313
이익 거래:
146 (46.64%)
손실 거래:
167 (53.35%)
최고의 거래:
1 467.24 USD
최악의 거래:
-578.87 USD
총 수익:
26 053.08 USD (10 904 403 pips)
총 손실:
-16 384.88 USD (7 897 025 pips)
연속 최대 이익:
21 (5 284.86 USD)
연속 최대 이익:
5 284.86 USD (21)
샤프 비율:
0.11
거래 활동:
76.77%
최대 입금량:
42.55%
최근 거래:
5 일 전
주별 거래 수:
3
평균 유지 시간:
5 일
회복 요인:
3.24
롱(주식매수):
281 (89.78%)
숏(주식차입매도):
32 (10.22%)
수익 요인:
1.59
기대수익:
30.89 USD
평균 이익:
178.45 USD
평균 손실:
-98.11 USD
연속 최대 손실:
13 (-701.27 USD)
연속 최대 손실:
-1 570.38 USD (4)
월별 성장률:
-2.80%
연간 예측:
-33.94%
Algo 트레이딩:
3%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
2 988.02 USD
최대한의:
2 988.02 USD (33.02%)
상대적 삭감:
잔고별:
33.07% (2 988.02 USD)
자본금별:
3.66% (334.62 USD)

배포

심볼 Sell Buy
BTCUSD 140
NAS100 59
SP500 16
XAUUSD+ 15
MSFT 12
DJ30 6
AMAZON 6
NFLX 6
U 5
GER40 5
CL-OIL 4
USDJPY+ 4
XAGUSD 4
LI 3
RIOT 3
Nikkei225 3
MARA 3
META 3
EURUSD+ 2
GBPJPY+ 2
BOEING 2
BNTX 2
NIO 2
ZM 1
PFIZER 1
AAPL 1
INTEL 1
VISA 1
COST 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
BTCUSD 1.5K
NAS100 2.2K
SP500 -200
XAUUSD+ 2.8K
MSFT 1.8K
DJ30 -265
AMAZON -749
NFLX 815
U 100
GER40 712
CL-OIL -181
USDJPY+ -170
XAGUSD 277
LI 109
RIOT 968
Nikkei225 2
MARA 197
META -405
EURUSD+ -97
GBPJPY+ -51
BOEING -56
BNTX -82
NIO 41
ZM 4
PFIZER -27
AAPL -10
INTEL 727
VISA -438
COST 23
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
BTCUSD 2.6M
NAS100 287K
SP500 1K
XAUUSD+ 257K
MSFT 19K
DJ30 -48K
AMAZON -1.3K
NFLX 17K
U 765
GER40 131K
CL-OIL -2.8K
USDJPY+ -1.9K
XAGUSD 6.7K
LI 1.1K
RIOT 1.4K
Nikkei225 -278K
MARA 385
META -5.5K
EURUSD+ -220
GBPJPY+ -876
BOEING -852
BNTX -2.1K
NIO 83
ZM 71
PFIZER -94
AAPL -40
INTEL 851
VISA -475
COST 90
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +1 467.24 USD
최악의 거래: -579 USD
연속 최대 이익: 21
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +5 284.86 USD
연속 최대 손실: -701.27 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 5
VantageInternational-Live
11.28 × 331
VantageInternational-Live 4
37.00 × 1
VantageInternational-Live 10
161.00 × 1
Discretionary BTC only trading.


리뷰 없음
2026.01.02 15:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.02 14:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.26 15:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.17 18:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.15 07:57
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.04 15:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 21:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.28 17:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.24 15:37
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.08.10 22:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 12:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.01 14:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.30 01:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.12 18:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.6% of days out of 168 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.28 14:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.26 21:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.66% of days out of 152 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.20 15:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.18 23:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
MRafbeta1
월별 30 USD
122%
0
0
USD
8.9K
USD
53
3%
313
46%
77%
1.59
30.89
USD
33%
1:500
