- 자본
- 축소
트레이드:
313
이익 거래:
146 (46.64%)
손실 거래:
167 (53.35%)
최고의 거래:
1 467.24 USD
최악의 거래:
-578.87 USD
총 수익:
26 053.08 USD (10 904 403 pips)
총 손실:
-16 384.88 USD (7 897 025 pips)
연속 최대 이익:
21 (5 284.86 USD)
연속 최대 이익:
5 284.86 USD (21)
샤프 비율:
0.11
거래 활동:
76.77%
최대 입금량:
42.55%
최근 거래:
5 일 전
주별 거래 수:
3
평균 유지 시간:
5 일
회복 요인:
3.24
롱(주식매수):
281 (89.78%)
숏(주식차입매도):
32 (10.22%)
수익 요인:
1.59
기대수익:
30.89 USD
평균 이익:
178.45 USD
평균 손실:
-98.11 USD
연속 최대 손실:
13 (-701.27 USD)
연속 최대 손실:
-1 570.38 USD (4)
월별 성장률:
-2.80%
연간 예측:
-33.94%
Algo 트레이딩:
3%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
2 988.02 USD
최대한의:
2 988.02 USD (33.02%)
상대적 삭감:
잔고별:
33.07% (2 988.02 USD)
자본금별:
3.66% (334.62 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|140
|NAS100
|59
|SP500
|16
|XAUUSD+
|15
|MSFT
|12
|DJ30
|6
|AMAZON
|6
|NFLX
|6
|U
|5
|GER40
|5
|CL-OIL
|4
|USDJPY+
|4
|XAGUSD
|4
|LI
|3
|RIOT
|3
|Nikkei225
|3
|MARA
|3
|META
|3
|EURUSD+
|2
|GBPJPY+
|2
|BOEING
|2
|BNTX
|2
|NIO
|2
|ZM
|1
|PFIZER
|1
|AAPL
|1
|INTEL
|1
|VISA
|1
|COST
|1
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|BTCUSD
|1.5K
|NAS100
|2.2K
|SP500
|-200
|XAUUSD+
|2.8K
|MSFT
|1.8K
|DJ30
|-265
|AMAZON
|-749
|NFLX
|815
|U
|100
|GER40
|712
|CL-OIL
|-181
|USDJPY+
|-170
|XAGUSD
|277
|LI
|109
|RIOT
|968
|Nikkei225
|2
|MARA
|197
|META
|-405
|EURUSD+
|-97
|GBPJPY+
|-51
|BOEING
|-56
|BNTX
|-82
|NIO
|41
|ZM
|4
|PFIZER
|-27
|AAPL
|-10
|INTEL
|727
|VISA
|-438
|COST
|23
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|BTCUSD
|2.6M
|NAS100
|287K
|SP500
|1K
|XAUUSD+
|257K
|MSFT
|19K
|DJ30
|-48K
|AMAZON
|-1.3K
|NFLX
|17K
|U
|765
|GER40
|131K
|CL-OIL
|-2.8K
|USDJPY+
|-1.9K
|XAGUSD
|6.7K
|LI
|1.1K
|RIOT
|1.4K
|Nikkei225
|-278K
|MARA
|385
|META
|-5.5K
|EURUSD+
|-220
|GBPJPY+
|-876
|BOEING
|-852
|BNTX
|-2.1K
|NIO
|83
|ZM
|71
|PFIZER
|-94
|AAPL
|-40
|INTEL
|851
|VISA
|-475
|COST
|90
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
Discretionary BTC only trading.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
122%
0
0
USD
USD
8.9K
USD
USD
53
3%
313
46%
77%
1.59
30.89
USD
USD
33%
1:500