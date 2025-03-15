- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
310
盈利交易:
144 (46.45%)
亏损交易:
166 (53.55%)
最好交易:
1 467.24 USD
最差交易:
-578.87 USD
毛利:
26 021.83 USD (10 903 672 pips)
毛利亏损:
-16 300.55 USD (7 896 282 pips)
最大连续赢利:
21 (5 284.86 USD)
最大连续盈利:
5 284.86 USD (21)
夏普比率:
0.12
交易活动:
76.77%
最大入金加载:
42.55%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
1
平均持有时间:
5 天
采收率:
3.25
长期交易:
278 (89.68%)
短期交易:
32 (10.32%)
利润因子:
1.60
预期回报:
31.36 USD
平均利润:
180.71 USD
平均损失:
-98.20 USD
最大连续失误:
13 (-701.27 USD)
最大连续亏损:
-1 570.38 USD (4)
每月增长:
-1.80%
年度预测:
-21.84%
算法交易:
3%
结余跌幅:
绝对:
2 988.02 USD
最大值:
2 988.02 USD (33.02%)
相对跌幅:
结余:
33.07% (2 988.02 USD)
净值:
3.66% (334.62 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|140
|NAS100
|59
|SP500
|16
|XAUUSD+
|15
|MSFT
|9
|DJ30
|6
|AMAZON
|6
|NFLX
|6
|U
|5
|GER40
|5
|CL-OIL
|4
|USDJPY+
|4
|XAGUSD
|4
|LI
|3
|RIOT
|3
|Nikkei225
|3
|MARA
|3
|META
|3
|EURUSD+
|2
|GBPJPY+
|2
|BOEING
|2
|BNTX
|2
|NIO
|2
|ZM
|1
|PFIZER
|1
|AAPL
|1
|INTEL
|1
|VISA
|1
|COST
|1
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCUSD
|1.5K
|NAS100
|2.2K
|SP500
|-200
|XAUUSD+
|2.8K
|MSFT
|1.9K
|DJ30
|-265
|AMAZON
|-749
|NFLX
|815
|U
|100
|GER40
|712
|CL-OIL
|-181
|USDJPY+
|-170
|XAGUSD
|277
|LI
|109
|RIOT
|968
|Nikkei225
|2
|MARA
|197
|META
|-405
|EURUSD+
|-97
|GBPJPY+
|-51
|BOEING
|-56
|BNTX
|-82
|NIO
|41
|ZM
|4
|PFIZER
|-27
|AAPL
|-10
|INTEL
|727
|VISA
|-438
|COST
|23
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCUSD
|2.6M
|NAS100
|287K
|SP500
|1K
|XAUUSD+
|257K
|MSFT
|19K
|DJ30
|-48K
|AMAZON
|-1.3K
|NFLX
|17K
|U
|765
|GER40
|131K
|CL-OIL
|-2.8K
|USDJPY+
|-1.9K
|XAGUSD
|6.7K
|LI
|1.1K
|RIOT
|1.4K
|Nikkei225
|-278K
|MARA
|385
|META
|-5.5K
|EURUSD+
|-220
|GBPJPY+
|-876
|BOEING
|-852
|BNTX
|-2.1K
|NIO
|83
|ZM
|71
|PFIZER
|-94
|AAPL
|-40
|INTEL
|851
|VISA
|-475
|COST
|90
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 467.24 USD
最差交易: -579 USD
最大连续赢利: 21
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +5 284.86 USD
最大连续亏损: -701.27 USD
Discretionary BTC only trading.
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
124%
0
0
USD
USD
8.9K
USD
USD
53
3%
310
46%
77%
1.59
31.36
USD
USD
33%
1:500