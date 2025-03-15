信号部分
Rafal Rogowski

MRafbeta1

Rafal Rogowski
0条评论
可靠性
53
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2024 124%
VantageInternational-Live 4
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
310
盈利交易:
144 (46.45%)
亏损交易:
166 (53.55%)
最好交易:
1 467.24 USD
最差交易:
-578.87 USD
毛利:
26 021.83 USD (10 903 672 pips)
毛利亏损:
-16 300.55 USD (7 896 282 pips)
最大连续赢利:
21 (5 284.86 USD)
最大连续盈利:
5 284.86 USD (21)
夏普比率:
0.12
交易活动:
76.77%
最大入金加载:
42.55%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
1
平均持有时间:
5 天
采收率:
3.25
长期交易:
278 (89.68%)
短期交易:
32 (10.32%)
利润因子:
1.60
预期回报:
31.36 USD
平均利润:
180.71 USD
平均损失:
-98.20 USD
最大连续失误:
13 (-701.27 USD)
最大连续亏损:
-1 570.38 USD (4)
每月增长:
-1.80%
年度预测:
-21.84%
算法交易:
3%
结余跌幅:
绝对:
2 988.02 USD
最大值:
2 988.02 USD (33.02%)
相对跌幅:
结余:
33.07% (2 988.02 USD)
净值:
3.66% (334.62 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
BTCUSD 140
NAS100 59
SP500 16
XAUUSD+ 15
MSFT 9
DJ30 6
AMAZON 6
NFLX 6
U 5
GER40 5
CL-OIL 4
USDJPY+ 4
XAGUSD 4
LI 3
RIOT 3
Nikkei225 3
MARA 3
META 3
EURUSD+ 2
GBPJPY+ 2
BOEING 2
BNTX 2
NIO 2
ZM 1
PFIZER 1
AAPL 1
INTEL 1
VISA 1
COST 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
BTCUSD 1.5K
NAS100 2.2K
SP500 -200
XAUUSD+ 2.8K
MSFT 1.9K
DJ30 -265
AMAZON -749
NFLX 815
U 100
GER40 712
CL-OIL -181
USDJPY+ -170
XAGUSD 277
LI 109
RIOT 968
Nikkei225 2
MARA 197
META -405
EURUSD+ -97
GBPJPY+ -51
BOEING -56
BNTX -82
NIO 41
ZM 4
PFIZER -27
AAPL -10
INTEL 727
VISA -438
COST 23
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
BTCUSD 2.6M
NAS100 287K
SP500 1K
XAUUSD+ 257K
MSFT 19K
DJ30 -48K
AMAZON -1.3K
NFLX 17K
U 765
GER40 131K
CL-OIL -2.8K
USDJPY+ -1.9K
XAGUSD 6.7K
LI 1.1K
RIOT 1.4K
Nikkei225 -278K
MARA 385
META -5.5K
EURUSD+ -220
GBPJPY+ -876
BOEING -852
BNTX -2.1K
NIO 83
ZM 71
PFIZER -94
AAPL -40
INTEL 851
VISA -475
COST 90
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +1 467.24 USD
最差交易: -579 USD
最大连续赢利: 21
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +5 284.86 USD
最大连续亏损: -701.27 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

VantageInternational-Live
11.28 × 331
VantageInternational-Live 5
3118.00 × 1
Discretionary BTC only trading.


没有评论
2025.12.26 15:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.17 18:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.15 07:57
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.04 15:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 21:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.28 17:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.24 15:37
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.08.10 22:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 12:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.01 14:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.30 01:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.12 18:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.6% of days out of 168 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.28 14:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.26 21:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.66% of days out of 152 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.20 15:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.18 23:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
