- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
262
Profit Trade:
122 (46.56%)
Loss Trade:
140 (53.44%)
Best Trade:
1 467.24 USD
Worst Trade:
-578.87 USD
Profitto lordo:
21 555.39 USD (10 550 034 pips)
Perdita lorda:
-14 128.70 USD (7 292 748 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (5 284.86 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5 284.86 USD (21)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
79.71%
Massimo carico di deposito:
42.55%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
2.49
Long Trade:
231 (88.17%)
Short Trade:
31 (11.83%)
Fattore di profitto:
1.53
Profitto previsto:
28.35 USD
Profitto medio:
176.68 USD
Perdita media:
-100.92 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-701.27 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 570.38 USD (4)
Crescita mensile:
33.13%
Previsione annuale:
402.02%
Algo trading:
3%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 988.02 USD
Massimale:
2 988.02 USD (33.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
33.07% (2 988.02 USD)
Per equità:
2.81% (307.85 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|139
|NAS100
|38
|SP500
|15
|XAUUSD+
|15
|DJ30
|6
|U
|5
|GER40
|5
|CL-OIL
|4
|USDJPY+
|4
|XAGUSD
|4
|LI
|3
|RIOT
|3
|MARA
|3
|EURUSD+
|2
|GBPJPY+
|2
|BOEING
|2
|BNTX
|2
|NIO
|2
|ZM
|1
|PFIZER
|1
|AAPL
|1
|Nikkei225
|1
|INTEL
|1
|AMAZON
|1
|VISA
|1
|COST
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|1.7K
|NAS100
|1.8K
|SP500
|-460
|XAUUSD+
|2.8K
|DJ30
|-265
|U
|100
|GER40
|712
|CL-OIL
|-181
|USDJPY+
|-170
|XAGUSD
|277
|LI
|109
|RIOT
|968
|MARA
|197
|EURUSD+
|-97
|GBPJPY+
|-51
|BOEING
|-56
|BNTX
|-82
|NIO
|41
|ZM
|4
|PFIZER
|-27
|AAPL
|-10
|Nikkei225
|73
|INTEL
|727
|AMAZON
|-218
|VISA
|-438
|COST
|23
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|2.8M
|NAS100
|106K
|SP500
|-7.9K
|XAUUSD+
|257K
|DJ30
|-48K
|U
|765
|GER40
|131K
|CL-OIL
|-2.8K
|USDJPY+
|-1.9K
|XAGUSD
|6.7K
|LI
|1.1K
|RIOT
|1.4K
|MARA
|385
|EURUSD+
|-220
|GBPJPY+
|-876
|BOEING
|-852
|BNTX
|-2.1K
|NIO
|83
|ZM
|71
|PFIZER
|-94
|AAPL
|-40
|Nikkei225
|18K
|INTEL
|851
|AMAZON
|-166
|VISA
|-475
|COST
|90
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 467.24 USD
Worst Trade: -579 USD
Vincite massime consecutive: 21
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +5 284.86 USD
Massima perdita consecutiva: -701.27 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VantageInternational-Live
|11.28 × 331
Discretionary BTC only trading.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
97%
0
0
USD
USD
16K
USD
USD
39
3%
262
46%
80%
1.52
28.35
USD
USD
33%
1:500