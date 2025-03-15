SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / MRafbeta1
Rafal Rogowski

MRafbeta1

Rafal Rogowski
0 recensioni
Affidabilità
39 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 97%
VantageInternational-Live 4
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
262
Profit Trade:
122 (46.56%)
Loss Trade:
140 (53.44%)
Best Trade:
1 467.24 USD
Worst Trade:
-578.87 USD
Profitto lordo:
21 555.39 USD (10 550 034 pips)
Perdita lorda:
-14 128.70 USD (7 292 748 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (5 284.86 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5 284.86 USD (21)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
79.71%
Massimo carico di deposito:
42.55%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
2.49
Long Trade:
231 (88.17%)
Short Trade:
31 (11.83%)
Fattore di profitto:
1.53
Profitto previsto:
28.35 USD
Profitto medio:
176.68 USD
Perdita media:
-100.92 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-701.27 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 570.38 USD (4)
Crescita mensile:
33.13%
Previsione annuale:
402.02%
Algo trading:
3%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 988.02 USD
Massimale:
2 988.02 USD (33.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
33.07% (2 988.02 USD)
Per equità:
2.81% (307.85 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 139
NAS100 38
SP500 15
XAUUSD+ 15
DJ30 6
U 5
GER40 5
CL-OIL 4
USDJPY+ 4
XAGUSD 4
LI 3
RIOT 3
MARA 3
EURUSD+ 2
GBPJPY+ 2
BOEING 2
BNTX 2
NIO 2
ZM 1
PFIZER 1
AAPL 1
Nikkei225 1
INTEL 1
AMAZON 1
VISA 1
COST 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD 1.7K
NAS100 1.8K
SP500 -460
XAUUSD+ 2.8K
DJ30 -265
U 100
GER40 712
CL-OIL -181
USDJPY+ -170
XAGUSD 277
LI 109
RIOT 968
MARA 197
EURUSD+ -97
GBPJPY+ -51
BOEING -56
BNTX -82
NIO 41
ZM 4
PFIZER -27
AAPL -10
Nikkei225 73
INTEL 727
AMAZON -218
VISA -438
COST 23
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD 2.8M
NAS100 106K
SP500 -7.9K
XAUUSD+ 257K
DJ30 -48K
U 765
GER40 131K
CL-OIL -2.8K
USDJPY+ -1.9K
XAGUSD 6.7K
LI 1.1K
RIOT 1.4K
MARA 385
EURUSD+ -220
GBPJPY+ -876
BOEING -852
BNTX -2.1K
NIO 83
ZM 71
PFIZER -94
AAPL -40
Nikkei225 18K
INTEL 851
AMAZON -166
VISA -475
COST 90
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 467.24 USD
Worst Trade: -579 USD
Vincite massime consecutive: 21
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +5 284.86 USD
Massima perdita consecutiva: -701.27 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VantageInternational-Live
11.28 × 331
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati

Discretionary BTC only trading.


Non ci sono recensioni
2025.08.28 17:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.24 15:37
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.08.10 22:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 12:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.01 14:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.30 01:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.12 18:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.6% of days out of 168 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.28 14:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.26 21:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.66% of days out of 152 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.20 15:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.18 23:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
MRafbeta1
30USD al mese
97%
0
0
USD
16K
USD
39
3%
262
46%
80%
1.52
28.35
USD
33%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.