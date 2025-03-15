SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / MRafbeta1
Rafal Rogowski

MRafbeta1

Rafal Rogowski
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
53 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 124%
VantageInternational-Live 4
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
310
Gewinntrades:
144 (46.45%)
Verlusttrades:
166 (53.55%)
Bester Trade:
1 467.24 USD
Schlechtester Trade:
-578.87 USD
Bruttoprofit:
26 021.83 USD (10 903 672 pips)
Bruttoverlust:
-16 300.55 USD (7 896 282 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
21 (5 284.86 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
5 284.86 USD (21)
Sharpe Ratio:
0.12
Trading-Aktivität:
76.77%
Max deposit load:
42.55%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
1
Durchschn. Haltezeit:
5 Tage
Erholungsfaktor:
3.25
Long-Positionen:
278 (89.68%)
Short-Positionen:
32 (10.32%)
Profit-Faktor:
1.60
Mathematische Gewinnerwartung:
31.36 USD
Durchschnittlicher Profit:
180.71 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-98.20 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
13 (-701.27 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 570.38 USD (4)
Wachstum pro Monat :
-1.80%
Jahresprognose:
-21.84%
Algo-Trading:
3%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2 988.02 USD
Maximaler:
2 988.02 USD (33.02%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
33.07% (2 988.02 USD)
Kapital:
3.66% (334.62 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
BTCUSD 140
NAS100 59
SP500 16
XAUUSD+ 15
MSFT 9
DJ30 6
AMAZON 6
NFLX 6
U 5
GER40 5
CL-OIL 4
USDJPY+ 4
XAGUSD 4
LI 3
RIOT 3
Nikkei225 3
MARA 3
META 3
EURUSD+ 2
GBPJPY+ 2
BOEING 2
BNTX 2
NIO 2
ZM 1
PFIZER 1
AAPL 1
INTEL 1
VISA 1
COST 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
BTCUSD 1.5K
NAS100 2.2K
SP500 -200
XAUUSD+ 2.8K
MSFT 1.9K
DJ30 -265
AMAZON -749
NFLX 815
U 100
GER40 712
CL-OIL -181
USDJPY+ -170
XAGUSD 277
LI 109
RIOT 968
Nikkei225 2
MARA 197
META -405
EURUSD+ -97
GBPJPY+ -51
BOEING -56
BNTX -82
NIO 41
ZM 4
PFIZER -27
AAPL -10
INTEL 727
VISA -438
COST 23
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
BTCUSD 2.6M
NAS100 287K
SP500 1K
XAUUSD+ 257K
MSFT 19K
DJ30 -48K
AMAZON -1.3K
NFLX 17K
U 765
GER40 131K
CL-OIL -2.8K
USDJPY+ -1.9K
XAGUSD 6.7K
LI 1.1K
RIOT 1.4K
Nikkei225 -278K
MARA 385
META -5.5K
EURUSD+ -220
GBPJPY+ -876
BOEING -852
BNTX -2.1K
NIO 83
ZM 71
PFIZER -94
AAPL -40
INTEL 851
VISA -475
COST 90
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1 467.24 USD
Schlechtester Trade: -579 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 21
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +5 284.86 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -701.27 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

VantageInternational-Live
11.28 × 331
VantageInternational-Live 5
3118.00 × 1
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen

Discretionary BTC only trading.


Keine Bewertungen
2025.12.26 15:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.17 18:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.15 07:57
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.04 15:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 21:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.28 17:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.24 15:37
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.08.10 22:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 12:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.01 14:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.30 01:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.12 18:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.6% of days out of 168 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.28 14:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.26 21:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.66% of days out of 152 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.20 15:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.18 23:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
MRafbeta1
30 USD pro Monat
124%
0
0
USD
8.9K
USD
53
3%
310
46%
77%
1.59
31.36
USD
33%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.