- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
310
Gewinntrades:
144 (46.45%)
Verlusttrades:
166 (53.55%)
Bester Trade:
1 467.24 USD
Schlechtester Trade:
-578.87 USD
Bruttoprofit:
26 021.83 USD (10 903 672 pips)
Bruttoverlust:
-16 300.55 USD (7 896 282 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
21 (5 284.86 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
5 284.86 USD (21)
Sharpe Ratio:
0.12
Trading-Aktivität:
76.77%
Max deposit load:
42.55%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
1
Durchschn. Haltezeit:
5 Tage
Erholungsfaktor:
3.25
Long-Positionen:
278 (89.68%)
Short-Positionen:
32 (10.32%)
Profit-Faktor:
1.60
Mathematische Gewinnerwartung:
31.36 USD
Durchschnittlicher Profit:
180.71 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-98.20 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
13 (-701.27 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 570.38 USD (4)
Wachstum pro Monat :
-1.80%
Jahresprognose:
-21.84%
Algo-Trading:
3%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2 988.02 USD
Maximaler:
2 988.02 USD (33.02%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
33.07% (2 988.02 USD)
Kapital:
3.66% (334.62 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|140
|NAS100
|59
|SP500
|16
|XAUUSD+
|15
|MSFT
|9
|DJ30
|6
|AMAZON
|6
|NFLX
|6
|U
|5
|GER40
|5
|CL-OIL
|4
|USDJPY+
|4
|XAGUSD
|4
|LI
|3
|RIOT
|3
|Nikkei225
|3
|MARA
|3
|META
|3
|EURUSD+
|2
|GBPJPY+
|2
|BOEING
|2
|BNTX
|2
|NIO
|2
|ZM
|1
|PFIZER
|1
|AAPL
|1
|INTEL
|1
|VISA
|1
|COST
|1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|BTCUSD
|1.5K
|NAS100
|2.2K
|SP500
|-200
|XAUUSD+
|2.8K
|MSFT
|1.9K
|DJ30
|-265
|AMAZON
|-749
|NFLX
|815
|U
|100
|GER40
|712
|CL-OIL
|-181
|USDJPY+
|-170
|XAGUSD
|277
|LI
|109
|RIOT
|968
|Nikkei225
|2
|MARA
|197
|META
|-405
|EURUSD+
|-97
|GBPJPY+
|-51
|BOEING
|-56
|BNTX
|-82
|NIO
|41
|ZM
|4
|PFIZER
|-27
|AAPL
|-10
|INTEL
|727
|VISA
|-438
|COST
|23
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|BTCUSD
|2.6M
|NAS100
|287K
|SP500
|1K
|XAUUSD+
|257K
|MSFT
|19K
|DJ30
|-48K
|AMAZON
|-1.3K
|NFLX
|17K
|U
|765
|GER40
|131K
|CL-OIL
|-2.8K
|USDJPY+
|-1.9K
|XAGUSD
|6.7K
|LI
|1.1K
|RIOT
|1.4K
|Nikkei225
|-278K
|MARA
|385
|META
|-5.5K
|EURUSD+
|-220
|GBPJPY+
|-876
|BOEING
|-852
|BNTX
|-2.1K
|NIO
|83
|ZM
|71
|PFIZER
|-94
|AAPL
|-40
|INTEL
|851
|VISA
|-475
|COST
|90
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +1 467.24 USD
Schlechtester Trade: -579 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 21
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +5 284.86 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -701.27 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
VantageInternational-Live
|11.28 × 331
|
VantageInternational-Live 5
|3118.00 × 1
Discretionary BTC only trading.
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
124%
0
0
USD
USD
8.9K
USD
USD
53
3%
310
46%
77%
1.59
31.36
USD
USD
33%
1:500