- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 123
Kârla kapanan işlemler:
1 107 (98.57%)
Zararla kapanan işlemler:
16 (1.42%)
En iyi işlem:
90.52 UST
En kötü işlem:
-90.98 UST
Brüt kâr:
3 336.78 UST (340 677 pips)
Brüt zarar:
-720.50 UST (361 336 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
296 (589.83 UST)
Maksimum ardışık kâr:
1 324.31 UST (269)
Sharpe oranı:
0.26
Alım-satım etkinliği:
98.53%
Maks. mevduat yükü:
180.65%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
42
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
5.54
Alış işlemleri:
1 013 (90.20%)
Satış işlemleri:
110 (9.80%)
Kâr faktörü:
4.63
Beklenen getiri:
2.33 UST
Ortalama kâr:
3.01 UST
Ortalama zarar:
-45.03 UST
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-472.03 UST)
Maksimum ardışık zarar:
-472.03 UST (9)
Aylık büyüme:
25.39%
Yıllık tahmin:
308.07%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.18 UST
Maksimum:
472.03 UST (23.85%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
48.18% (472.87 UST)
Varlığa göre:
83.71% (428.28 UST)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURCHF+
|660
|EURGBP+
|86
|USDCNH+
|81
|USDJPY+
|72
|AUDUSD+
|61
|NZDUSD+
|50
|UKOUSD
|41
|EURUSD+
|20
|USDCAD+
|14
|XAUUSD+
|12
|XAGUSD
|11
|USDINR+
|7
|USDTRY+
|6
|NG-C
|2
200 400 600
200 400 600
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURCHF+
|1.1K
|EURGBP+
|156
|USDCNH+
|391
|USDJPY+
|356
|AUDUSD+
|130
|NZDUSD+
|98
|UKOUSD
|69
|EURUSD+
|49
|USDCAD+
|56
|XAUUSD+
|147
|XAGUSD
|95
|USDINR+
|14
|USDTRY+
|-64
|NG-C
|43
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURCHF+
|66K
|EURGBP+
|10K
|USDCNH+
|82K
|USDJPY+
|30K
|AUDUSD+
|13K
|NZDUSD+
|10K
|UKOUSD
|6.8K
|EURUSD+
|5.1K
|USDCAD+
|3.6K
|XAUUSD+
|17K
|XAGUSD
|1.8K
|USDINR+
|1.8K
|USDTRY+
|-268K
|NG-C
|83
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +90.52 UST
En kötü işlem: -91 UST
Maksimum ardışık kazanç: 269
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +589.83 UST
Maksimum ardışık zarar: -472.03 UST
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Bybit-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Birleşik Arap Emirlikleri'nde ana FX ve emtia enstrümanlarında işlem yapma
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
410%
0
0
USD
USD
2.6K
UST
UST
29
0%
1 123
98%
99%
4.63
2.33
UST
UST
84%
1:500