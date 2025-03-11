SinyallerBölümler
ANDREI PANISHEV

UAE trading

ANDREI PANISHEV
0 inceleme
Güvenilirlik
29 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 410%
Bybit-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 123
Kârla kapanan işlemler:
1 107 (98.57%)
Zararla kapanan işlemler:
16 (1.42%)
En iyi işlem:
90.52 UST
En kötü işlem:
-90.98 UST
Brüt kâr:
3 336.78 UST (340 677 pips)
Brüt zarar:
-720.50 UST (361 336 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
296 (589.83 UST)
Maksimum ardışık kâr:
1 324.31 UST (269)
Sharpe oranı:
0.26
Alım-satım etkinliği:
98.53%
Maks. mevduat yükü:
180.65%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
42
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
5.54
Alış işlemleri:
1 013 (90.20%)
Satış işlemleri:
110 (9.80%)
Kâr faktörü:
4.63
Beklenen getiri:
2.33 UST
Ortalama kâr:
3.01 UST
Ortalama zarar:
-45.03 UST
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-472.03 UST)
Maksimum ardışık zarar:
-472.03 UST (9)
Aylık büyüme:
25.39%
Yıllık tahmin:
308.07%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.18 UST
Maksimum:
472.03 UST (23.85%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
48.18% (472.87 UST)
Varlığa göre:
83.71% (428.28 UST)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURCHF+ 660
EURGBP+ 86
USDCNH+ 81
USDJPY+ 72
AUDUSD+ 61
NZDUSD+ 50
UKOUSD 41
EURUSD+ 20
USDCAD+ 14
XAUUSD+ 12
XAGUSD 11
USDINR+ 7
USDTRY+ 6
NG-C 2
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURCHF+ 1.1K
EURGBP+ 156
USDCNH+ 391
USDJPY+ 356
AUDUSD+ 130
NZDUSD+ 98
UKOUSD 69
EURUSD+ 49
USDCAD+ 56
XAUUSD+ 147
XAGUSD 95
USDINR+ 14
USDTRY+ -64
NG-C 43
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURCHF+ 66K
EURGBP+ 10K
USDCNH+ 82K
USDJPY+ 30K
AUDUSD+ 13K
NZDUSD+ 10K
UKOUSD 6.8K
EURUSD+ 5.1K
USDCAD+ 3.6K
XAUUSD+ 17K
XAGUSD 1.8K
USDINR+ 1.8K
USDTRY+ -268K
NG-C 83
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +90.52 UST
En kötü işlem: -91 UST
Maksimum ardışık kazanç: 269
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +589.83 UST
Maksimum ardışık zarar: -472.03 UST

Veri yok

Birleşik Arap Emirlikleri'nde ana FX ve emtia enstrümanlarında işlem yapma
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
UAE trading
Ayda 30 USD
410%
0
0
USD
2.6K
UST
29
0%
1 123
98%
99%
4.63
2.33
UST
84%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.