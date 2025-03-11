信号部分
信号 / MetaTrader 5 / UAE trading
ANDREI PANISHEV

UAE trading

ANDREI PANISHEV
可靠性
41
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 621%
Bybit-Live
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 801
盈利交易:
1 723 (95.66%)
亏损交易:
78 (4.33%)
最好交易:
597.80 UST
最差交易:
-929.71 UST
毛利:
10 432.23 UST (1 048 529 pips)
毛利亏损:
-6 430.62 UST (893 576 pips)
最大连续赢利:
439 (5 518.53 UST)
最大连续盈利:
5 518.53 UST (439)
夏普比率:
0.14
交易活动:
98.53%
最大入金加载:
199.42%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
74
平均持有时间:
6 天
采收率:
0.72
长期交易:
1 275 (70.79%)
短期交易:
526 (29.21%)
利润因子:
1.62
预期回报:
2.22 UST
平均利润:
6.05 UST
平均损失:
-82.44 UST
最大连续失误:
60 (-5 581.59 UST)
最大连续亏损:
-5 581.59 UST (60)
每月增长:
-64.34%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.18 UST
最大值:
5 581.83 UST (52.85%)
相对跌幅:
结余:
70.21% (5 592.48 UST)
净值:
83.71% (428.28 UST)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURCHF+ 778
USDJPY+ 217
EURGBP+ 210
USDCNH+ 153
SP500 124
AUDUSD+ 66
UKOUSD 62
NZDUSD+ 50
USDCAD+ 37
XAUUSD+ 35
EURUSD+ 22
XAGUSD 18
GAS-C 14
USDINR+ 7
USDTRY+ 6
NG-C 2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURCHF+ 1.5K
USDJPY+ -2.6K
EURGBP+ 601
USDCNH+ -333
SP500 277
AUDUSD+ 149
UKOUSD 228
NZDUSD+ 98
USDCAD+ 124
XAUUSD+ 2.7K
EURUSD+ 52
XAGUSD 687
GAS-C 522
USDINR+ 14
USDTRY+ -64
NG-C 43
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURCHF+ 76K
USDJPY+ -119K
EURGBP+ 24K
USDCNH+ -214K
SP500 291K
AUDUSD+ 14K
UKOUSD 21K
NZDUSD+ 10K
USDCAD+ 8.6K
XAUUSD+ 291K
EURUSD+ 5.3K
XAGUSD 13K
GAS-C -1.2K
USDINR+ 1.8K
USDTRY+ -268K
NG-C 83
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +597.80 UST
最差交易: -930 UST
最大连续赢利: 439
最大连续失误: 60
最大连续盈利: +5 518.53 UST
最大连续亏损: -5 581.59 UST

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Bybit-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Bybit-Live
16.81 × 36
在阿拉伯聯合大公國的主要外匯和商品工具上進行交易
2025.12.25 23:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 22:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 10:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 16:51
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 15:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 16:52
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 15:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.26 15:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 14:21
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 14:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 12:47
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 11:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 10:47
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 06:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 05:46
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 21:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 15:06
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 13:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 12:57
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 10:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
