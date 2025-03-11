SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / UAE trading
ANDREI PANISHEV

UAE trading

ANDREI PANISHEV
0 recensioni
Affidabilità
29 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 410%
Bybit-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 123
Profit Trade:
1 107 (98.57%)
Loss Trade:
16 (1.42%)
Best Trade:
90.52 UST
Worst Trade:
-90.98 UST
Profitto lordo:
3 336.78 UST (340 677 pips)
Perdita lorda:
-720.50 UST (361 336 pips)
Vincite massime consecutive:
296 (589.83 UST)
Massimo profitto consecutivo:
1 324.31 UST (269)
Indice di Sharpe:
0.26
Attività di trading:
98.53%
Massimo carico di deposito:
180.65%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
42
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
5.54
Long Trade:
1 013 (90.20%)
Short Trade:
110 (9.80%)
Fattore di profitto:
4.63
Profitto previsto:
2.33 UST
Profitto medio:
3.01 UST
Perdita media:
-45.03 UST
Massime perdite consecutive:
9 (-472.03 UST)
Massima perdita consecutiva:
-472.03 UST (9)
Crescita mensile:
26.65%
Previsione annuale:
323.32%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.18 UST
Massimale:
472.03 UST (23.85%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
48.18% (472.87 UST)
Per equità:
83.71% (428.28 UST)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURCHF+ 660
EURGBP+ 86
USDCNH+ 81
USDJPY+ 72
AUDUSD+ 61
NZDUSD+ 50
UKOUSD 41
EURUSD+ 20
USDCAD+ 14
XAUUSD+ 12
XAGUSD 11
USDINR+ 7
USDTRY+ 6
NG-C 2
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURCHF+ 1.1K
EURGBP+ 156
USDCNH+ 391
USDJPY+ 356
AUDUSD+ 130
NZDUSD+ 98
UKOUSD 69
EURUSD+ 49
USDCAD+ 56
XAUUSD+ 147
XAGUSD 95
USDINR+ 14
USDTRY+ -64
NG-C 43
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURCHF+ 66K
EURGBP+ 10K
USDCNH+ 82K
USDJPY+ 30K
AUDUSD+ 13K
NZDUSD+ 10K
UKOUSD 6.8K
EURUSD+ 5.1K
USDCAD+ 3.6K
XAUUSD+ 17K
XAGUSD 1.8K
USDINR+ 1.8K
USDTRY+ -268K
NG-C 83
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +90.52 UST
Worst Trade: -91 UST
Vincite massime consecutive: 269
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +589.83 UST
Massima perdita consecutiva: -472.03 UST

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Bybit-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Negoziazione sui principali strumenti FX e materie prime negli Emirati Arabi Uniti
Non ci sono recensioni
2025.08.28 11:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.28 09:16
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 10:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 09:35
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 08:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 09:50
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 08:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 19:41
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 13:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 12:27
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 09:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 08:50
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 22:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 21:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 15:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 14:13
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.28 22:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.28 21:39
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.23 22:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.23 21:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
UAE trading
30USD al mese
410%
0
0
USD
2.6K
UST
29
0%
1 123
98%
99%
4.63
2.33
UST
84%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.