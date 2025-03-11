- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 123
Profit Trade:
1 107 (98.57%)
Loss Trade:
16 (1.42%)
Best Trade:
90.52 UST
Worst Trade:
-90.98 UST
Profitto lordo:
3 336.78 UST (340 677 pips)
Perdita lorda:
-720.50 UST (361 336 pips)
Vincite massime consecutive:
296 (589.83 UST)
Massimo profitto consecutivo:
1 324.31 UST (269)
Indice di Sharpe:
0.26
Attività di trading:
98.53%
Massimo carico di deposito:
180.65%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
42
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
5.54
Long Trade:
1 013 (90.20%)
Short Trade:
110 (9.80%)
Fattore di profitto:
4.63
Profitto previsto:
2.33 UST
Profitto medio:
3.01 UST
Perdita media:
-45.03 UST
Massime perdite consecutive:
9 (-472.03 UST)
Massima perdita consecutiva:
-472.03 UST (9)
Crescita mensile:
26.65%
Previsione annuale:
323.32%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.18 UST
Massimale:
472.03 UST (23.85%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
48.18% (472.87 UST)
Per equità:
83.71% (428.28 UST)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURCHF+
|660
|EURGBP+
|86
|USDCNH+
|81
|USDJPY+
|72
|AUDUSD+
|61
|NZDUSD+
|50
|UKOUSD
|41
|EURUSD+
|20
|USDCAD+
|14
|XAUUSD+
|12
|XAGUSD
|11
|USDINR+
|7
|USDTRY+
|6
|NG-C
|2
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURCHF+
|1.1K
|EURGBP+
|156
|USDCNH+
|391
|USDJPY+
|356
|AUDUSD+
|130
|NZDUSD+
|98
|UKOUSD
|69
|EURUSD+
|49
|USDCAD+
|56
|XAUUSD+
|147
|XAGUSD
|95
|USDINR+
|14
|USDTRY+
|-64
|NG-C
|43
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURCHF+
|66K
|EURGBP+
|10K
|USDCNH+
|82K
|USDJPY+
|30K
|AUDUSD+
|13K
|NZDUSD+
|10K
|UKOUSD
|6.8K
|EURUSD+
|5.1K
|USDCAD+
|3.6K
|XAUUSD+
|17K
|XAGUSD
|1.8K
|USDINR+
|1.8K
|USDTRY+
|-268K
|NG-C
|83
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +90.52 UST
Worst Trade: -91 UST
Vincite massime consecutive: 269
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +589.83 UST
Massima perdita consecutiva: -472.03 UST
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Bybit-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Negoziazione sui principali strumenti FX e materie prime negli Emirati Arabi Uniti
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
410%
0
0
USD
USD
2.6K
UST
UST
29
0%
1 123
98%
99%
4.63
2.33
UST
UST
84%
1:500