SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / UAE trading
ANDREI PANISHEV

UAE trading

ANDREI PANISHEV
0 avis
Fiabilité
29 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 409%
Bybit-Live
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 121
Bénéfice trades:
1 105 (98.57%)
Perte trades:
16 (1.43%)
Meilleure transaction:
90.52 UST
Pire transaction:
-90.98 UST
Bénéfice brut:
3 331.45 UST (340 477 pips)
Perte brute:
-720.38 UST (361 336 pips)
Gains consécutifs maximales:
296 (589.83 UST)
Bénéfice consécutif maximal:
1 318.98 UST (267)
Ratio de Sharpe:
0.26
Activité de trading:
98.53%
Charge de dépôt maximale:
180.65%
Dernier trade:
8 il y a des heures
Trades par semaine:
45
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
5.53
Longs trades:
1 012 (90.28%)
Courts trades:
109 (9.72%)
Facteur de profit:
4.62
Rendement attendu:
2.33 UST
Bénéfice moyen:
3.01 UST
Perte moyenne:
-45.02 UST
Pertes consécutives maximales:
9 (-472.03 UST)
Perte consécutive maximale:
-472.03 UST (9)
Croissance mensuelle:
29.51%
Prévision annuelle:
357.99%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.18 UST
Maximal:
472.03 UST (23.85%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
48.18% (472.87 UST)
Par fonds propres:
83.71% (428.28 UST)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURCHF+ 659
EURGBP+ 85
USDCNH+ 81
USDJPY+ 72
AUDUSD+ 61
NZDUSD+ 50
UKOUSD 41
EURUSD+ 20
USDCAD+ 14
XAUUSD+ 12
XAGUSD 11
USDINR+ 7
USDTRY+ 6
NG-C 2
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURCHF+ 1.1K
EURGBP+ 153
USDCNH+ 391
USDJPY+ 356
AUDUSD+ 130
NZDUSD+ 98
UKOUSD 69
EURUSD+ 49
USDCAD+ 56
XAUUSD+ 147
XAGUSD 95
USDINR+ 14
USDTRY+ -64
NG-C 43
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURCHF+ 66K
EURGBP+ 10K
USDCNH+ 82K
USDJPY+ 30K
AUDUSD+ 13K
NZDUSD+ 10K
UKOUSD 6.8K
EURUSD+ 5.1K
USDCAD+ 3.6K
XAUUSD+ 17K
XAGUSD 1.8K
USDINR+ 1.8K
USDTRY+ -268K
NG-C 83
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +90.52 UST
Pire transaction: -91 UST
Gains consécutifs maximales: 267
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +589.83 UST
Perte consécutive maximale: -472.03 UST

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Bybit-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Négociation sur les principaux instruments de change et matières premières aux Émirats arabes unis
Aucun avis
2025.08.28 11:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.28 09:16
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 10:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 09:35
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 08:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 09:50
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 08:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 19:41
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 13:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 12:27
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 09:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 08:50
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 22:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 21:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 15:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 14:13
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.28 22:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.28 21:39
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.23 22:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.23 21:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
UAE trading
30 USD par mois
409%
0
0
USD
2.6K
UST
29
0%
1 121
98%
99%
4.62
2.33
UST
84%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.