- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 803
Negociações com lucro:
1 725 (95.67%)
Negociações com perda:
78 (4.33%)
Melhor negociação:
597.80 UST
Pior negociação:
-929.71 UST
Lucro bruto:
10 435.36 UST (1 048 750 pips)
Perda bruta:
-6 431.10 UST (893 576 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
439 (5 518.53 UST)
Máximo lucro consecutivo:
5 518.53 UST (439)
Índice de Sharpe:
0.14
Atividade de negociação:
98.53%
Depósito máximo carregado:
199.42%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
77
Tempo médio de espera:
6 dias
Fator de recuperação:
0.72
Negociações longas:
1 276 (70.77%)
Negociações curtas:
527 (29.23%)
Fator de lucro:
1.62
Valor esperado:
2.22 UST
Lucro médio:
6.05 UST
Perda média:
-82.45 UST
Máximo de perdas consecutivas:
60 (-5 581.59 UST)
Máxima perda consecutiva:
-5 581.59 UST (60)
Crescimento mensal:
-64.72%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.18 UST
Máximo:
5 581.83 UST (52.85%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
70.21% (5 592.48 UST)
Pelo Capital Líquido:
83.71% (428.28 UST)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURCHF+
|779
|USDJPY+
|217
|EURGBP+
|211
|USDCNH+
|153
|SP500
|124
|AUDUSD+
|66
|UKOUSD
|62
|NZDUSD+
|50
|USDCAD+
|37
|XAUUSD+
|35
|EURUSD+
|22
|XAGUSD
|18
|GAS-C
|14
|USDINR+
|7
|USDTRY+
|6
|NG-C
|2
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURCHF+
|1.5K
|USDJPY+
|-2.6K
|EURGBP+
|603
|USDCNH+
|-333
|SP500
|277
|AUDUSD+
|149
|UKOUSD
|228
|NZDUSD+
|98
|USDCAD+
|124
|XAUUSD+
|2.7K
|EURUSD+
|52
|XAGUSD
|687
|GAS-C
|522
|USDINR+
|14
|USDTRY+
|-64
|NG-C
|43
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURCHF+
|76K
|USDJPY+
|-119K
|EURGBP+
|24K
|USDCNH+
|-214K
|SP500
|291K
|AUDUSD+
|14K
|UKOUSD
|21K
|NZDUSD+
|10K
|USDCAD+
|8.6K
|XAUUSD+
|291K
|EURUSD+
|5.3K
|XAGUSD
|13K
|GAS-C
|-1.2K
|USDINR+
|1.8K
|USDTRY+
|-268K
|NG-C
|83
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +597.80 UST
Pior negociação: -930 UST
Máximo de vitórias consecutivas: 439
Máximo de perdas consecutivas: 60
Máximo lucro consecutivo: +5 518.53 UST
Máxima perda consecutiva: -5 581.59 UST
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Bybit-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Bybit-Live
|16.81 × 36
Negociação nos principais instrumentos de FX e commodities nos Emirados Árabes Unidos
