ANDREI PANISHEV

UAE trading

ANDREI PANISHEV
Confiabilidade
42 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 623%
Bybit-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 803
Negociações com lucro:
1 725 (95.67%)
Negociações com perda:
78 (4.33%)
Melhor negociação:
597.80 UST
Pior negociação:
-929.71 UST
Lucro bruto:
10 435.36 UST (1 048 750 pips)
Perda bruta:
-6 431.10 UST (893 576 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
439 (5 518.53 UST)
Máximo lucro consecutivo:
5 518.53 UST (439)
Índice de Sharpe:
0.14
Atividade de negociação:
98.53%
Depósito máximo carregado:
199.42%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
77
Tempo médio de espera:
6 dias
Fator de recuperação:
0.72
Negociações longas:
1 276 (70.77%)
Negociações curtas:
527 (29.23%)
Fator de lucro:
1.62
Valor esperado:
2.22 UST
Lucro médio:
6.05 UST
Perda média:
-82.45 UST
Máximo de perdas consecutivas:
60 (-5 581.59 UST)
Máxima perda consecutiva:
-5 581.59 UST (60)
Crescimento mensal:
-64.72%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.18 UST
Máximo:
5 581.83 UST (52.85%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
70.21% (5 592.48 UST)
Pelo Capital Líquido:
83.71% (428.28 UST)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURCHF+ 779
USDJPY+ 217
EURGBP+ 211
USDCNH+ 153
SP500 124
AUDUSD+ 66
UKOUSD 62
NZDUSD+ 50
USDCAD+ 37
XAUUSD+ 35
EURUSD+ 22
XAGUSD 18
GAS-C 14
USDINR+ 7
USDTRY+ 6
NG-C 2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURCHF+ 1.5K
USDJPY+ -2.6K
EURGBP+ 603
USDCNH+ -333
SP500 277
AUDUSD+ 149
UKOUSD 228
NZDUSD+ 98
USDCAD+ 124
XAUUSD+ 2.7K
EURUSD+ 52
XAGUSD 687
GAS-C 522
USDINR+ 14
USDTRY+ -64
NG-C 43
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURCHF+ 76K
USDJPY+ -119K
EURGBP+ 24K
USDCNH+ -214K
SP500 291K
AUDUSD+ 14K
UKOUSD 21K
NZDUSD+ 10K
USDCAD+ 8.6K
XAUUSD+ 291K
EURUSD+ 5.3K
XAGUSD 13K
GAS-C -1.2K
USDINR+ 1.8K
USDTRY+ -268K
NG-C 83
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Bybit-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Bybit-Live
16.81 × 36
Negociação nos principais instrumentos de FX e commodities nos Emirados Árabes Unidos
2025.12.26 14:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.25 23:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 22:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 10:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 16:51
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 15:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 16:52
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 15:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.26 15:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 14:21
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 14:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 12:47
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 11:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 10:47
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 06:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 05:46
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 21:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 15:06
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 13:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 12:57
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
