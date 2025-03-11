시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / UAE trading
ANDREI PANISHEV

UAE trading

ANDREI PANISHEV
0 리뷰
안정성
43
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 41%
Bybit-Live
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
1 828
이익 거래:
1 733 (94.80%)
손실 거래:
95 (5.20%)
최고의 거래:
597.80 UST
최악의 거래:
-929.71 UST
총 수익:
10 454.80 UST (1 054 084 pips)
총 손실:
-7 446.90 UST (997 732 pips)
연속 최대 이익:
439 (5 518.53 UST)
연속 최대 이익:
5 518.53 UST (439)
샤프 비율:
0.11
거래 활동:
98.53%
최대 입금량:
199.42%
최근 거래:
5 일 전
주별 거래 수:
23
평균 유지 시간:
6 일
회복 요인:
0.46
롱(주식매수):
1 296 (70.90%)
숏(주식차입매도):
532 (29.10%)
수익 요인:
1.40
기대수익:
1.65 UST
평균 이익:
6.03 UST
평균 손실:
-78.39 UST
연속 최대 손실:
60 (-5 581.59 UST)
연속 최대 손실:
-5 581.59 UST (60)
월별 성장률:
-93.48%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.18 UST
최대한의:
6 554.32 UST (62.05%)
상대적 삭감:
잔고별:
94.11% (6 567.94 UST)
자본금별:
83.71% (428.28 UST)

배포

심볼 Sell Buy
EURCHF+ 781
USDJPY+ 217
EURGBP+ 214
USDCNH+ 169
SP500 126
AUDUSD+ 66
UKOUSD 63
NZDUSD+ 50
USDCAD+ 37
XAUUSD+ 35
EURUSD+ 22
XAGUSD 18
GAS-C 15
USDINR+ 7
USDTRY+ 6
NG-C 2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
EURCHF+ 1.5K
USDJPY+ -2.6K
EURGBP+ 606
USDCNH+ -707
SP500 281
AUDUSD+ 149
UKOUSD 231
NZDUSD+ 98
USDCAD+ 124
XAUUSD+ 2.7K
EURUSD+ 52
XAGUSD 687
GAS-C -118
USDINR+ 14
USDTRY+ -64
NG-C 43
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
EURCHF+ 77K
USDJPY+ -119K
EURGBP+ 24K
USDCNH+ -315K
SP500 295K
AUDUSD+ 14K
UKOUSD 21K
NZDUSD+ 10K
USDCAD+ 8.6K
XAUUSD+ 291K
EURUSD+ 5.3K
XAGUSD 13K
GAS-C -3.1K
USDINR+ 1.8K
USDTRY+ -268K
NG-C 83
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +597.80 UST
최악의 거래: -930 UST
연속 최대 이익: 439
연속 최대 손실: 60
연속 최대 이익: +5 518.53 UST
연속 최대 손실: -5 581.59 UST

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Bybit-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

FusionMarkets-Live
2.00 × 1
Bybit-Live
16.81 × 36
아랍에미리트의 주요 외환 및 상품 상품 거래
리뷰 없음
2026.01.02 14:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 10:08
80% of growth achieved within 14 days. This comprises 4.76% of days out of 294 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 12:23
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 11:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 14:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.25 23:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 22:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 10:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 16:51
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 15:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 16:52
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 15:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.26 15:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 14:21
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 14:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 12:47
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 11:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 10:47
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 06:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 05:46
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
UAE trading
월별 30 USD
41%
0
0
USD
207
UST
43
0%
1 828
94%
99%
1.40
1.65
UST
94%
1:500
