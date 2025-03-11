- 자본
트레이드:
1 828
이익 거래:
1 733 (94.80%)
손실 거래:
95 (5.20%)
최고의 거래:
597.80 UST
최악의 거래:
-929.71 UST
총 수익:
10 454.80 UST (1 054 084 pips)
총 손실:
-7 446.90 UST (997 732 pips)
연속 최대 이익:
439 (5 518.53 UST)
샤프 비율:
0.11
거래 활동:
98.53%
최대 입금량:
199.42%
최근 거래:
5 일 전
주별 거래 수:
23
평균 유지 시간:
6 일
회복 요인:
0.46
롱(주식매수):
1 296 (70.90%)
숏(주식차입매도):
532 (29.10%)
수익 요인:
1.40
기대수익:
1.65 UST
평균 이익:
6.03 UST
평균 손실:
-78.39 UST
연속 최대 손실:
60 (-5 581.59 UST)
월별 성장률:
-93.48%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.18 UST
최대한의:
6 554.32 UST (62.05%)
상대적 삭감:
잔고별:
94.11% (6 567.94 UST)
자본금별:
83.71% (428.28 UST)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURCHF+
|781
|USDJPY+
|217
|EURGBP+
|214
|USDCNH+
|169
|SP500
|126
|AUDUSD+
|66
|UKOUSD
|63
|NZDUSD+
|50
|USDCAD+
|37
|XAUUSD+
|35
|EURUSD+
|22
|XAGUSD
|18
|GAS-C
|15
|USDINR+
|7
|USDTRY+
|6
|NG-C
|2
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURCHF+
|1.5K
|USDJPY+
|-2.6K
|EURGBP+
|606
|USDCNH+
|-707
|SP500
|281
|AUDUSD+
|149
|UKOUSD
|231
|NZDUSD+
|98
|USDCAD+
|124
|XAUUSD+
|2.7K
|EURUSD+
|52
|XAGUSD
|687
|GAS-C
|-118
|USDINR+
|14
|USDTRY+
|-64
|NG-C
|43
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURCHF+
|77K
|USDJPY+
|-119K
|EURGBP+
|24K
|USDCNH+
|-315K
|SP500
|295K
|AUDUSD+
|14K
|UKOUSD
|21K
|NZDUSD+
|10K
|USDCAD+
|8.6K
|XAUUSD+
|291K
|EURUSD+
|5.3K
|XAGUSD
|13K
|GAS-C
|-3.1K
|USDINR+
|1.8K
|USDTRY+
|-268K
|NG-C
|83
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- 입금량
- 축소
