- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 803
利益トレード:
1 725 (95.67%)
損失トレード:
78 (4.33%)
ベストトレード:
597.80 UST
最悪のトレード:
-929.71 UST
総利益:
10 435.36 UST (1 048 750 pips)
総損失:
-6 431.10 UST (893 576 pips)
最大連続の勝ち:
439 (5 518.53 UST)
最大連続利益:
5 518.53 UST (439)
シャープレシオ:
0.14
取引アクティビティ:
98.53%
最大入金額:
199.42%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
77
平均保有時間:
6 日
リカバリーファクター:
0.72
長いトレード:
1 276 (70.77%)
短いトレード:
527 (29.23%)
プロフィットファクター:
1.62
期待されたペイオフ:
2.22 UST
平均利益:
6.05 UST
平均損失:
-82.45 UST
最大連続の負け:
60 (-5 581.59 UST)
最大連続損失:
-5 581.59 UST (60)
月間成長:
-64.94%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.18 UST
最大の:
5 581.83 UST (52.85%)
比較ドローダウン:
残高による:
70.21% (5 592.48 UST)
エクイティによる:
83.71% (428.28 UST)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURCHF+
|779
|USDJPY+
|217
|EURGBP+
|211
|USDCNH+
|153
|SP500
|124
|AUDUSD+
|66
|UKOUSD
|62
|NZDUSD+
|50
|USDCAD+
|37
|XAUUSD+
|35
|EURUSD+
|22
|XAGUSD
|18
|GAS-C
|14
|USDINR+
|7
|USDTRY+
|6
|NG-C
|2
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURCHF+
|1.5K
|USDJPY+
|-2.6K
|EURGBP+
|603
|USDCNH+
|-333
|SP500
|277
|AUDUSD+
|149
|UKOUSD
|228
|NZDUSD+
|98
|USDCAD+
|124
|XAUUSD+
|2.7K
|EURUSD+
|52
|XAGUSD
|687
|GAS-C
|522
|USDINR+
|14
|USDTRY+
|-64
|NG-C
|43
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURCHF+
|76K
|USDJPY+
|-119K
|EURGBP+
|24K
|USDCNH+
|-214K
|SP500
|291K
|AUDUSD+
|14K
|UKOUSD
|21K
|NZDUSD+
|10K
|USDCAD+
|8.6K
|XAUUSD+
|291K
|EURUSD+
|5.3K
|XAGUSD
|13K
|GAS-C
|-1.2K
|USDINR+
|1.8K
|USDTRY+
|-268K
|NG-C
|83
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +597.80 UST
最悪のトレード: -930 UST
最大連続の勝ち: 439
最大連続の負け: 60
最大連続利益: +5 518.53 UST
最大連続損失: -5 581.59 UST
