シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / UAE trading
ANDREI PANISHEV

UAE trading

ANDREI PANISHEV
レビュー0件
信頼性
42週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2025 623%
Bybit-Live
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 803
利益トレード:
1 725 (95.67%)
損失トレード:
78 (4.33%)
ベストトレード:
597.80 UST
最悪のトレード:
-929.71 UST
総利益:
10 435.36 UST (1 048 750 pips)
総損失:
-6 431.10 UST (893 576 pips)
最大連続の勝ち:
439 (5 518.53 UST)
最大連続利益:
5 518.53 UST (439)
シャープレシオ:
0.14
取引アクティビティ:
98.53%
最大入金額:
199.42%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
77
平均保有時間:
6 日
リカバリーファクター:
0.72
長いトレード:
1 276 (70.77%)
短いトレード:
527 (29.23%)
プロフィットファクター:
1.62
期待されたペイオフ:
2.22 UST
平均利益:
6.05 UST
平均損失:
-82.45 UST
最大連続の負け:
60 (-5 581.59 UST)
最大連続損失:
-5 581.59 UST (60)
月間成長:
-64.94%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.18 UST
最大の:
5 581.83 UST (52.85%)
比較ドローダウン:
残高による:
70.21% (5 592.48 UST)
エクイティによる:
83.71% (428.28 UST)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURCHF+ 779
USDJPY+ 217
EURGBP+ 211
USDCNH+ 153
SP500 124
AUDUSD+ 66
UKOUSD 62
NZDUSD+ 50
USDCAD+ 37
XAUUSD+ 35
EURUSD+ 22
XAGUSD 18
GAS-C 14
USDINR+ 7
USDTRY+ 6
NG-C 2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURCHF+ 1.5K
USDJPY+ -2.6K
EURGBP+ 603
USDCNH+ -333
SP500 277
AUDUSD+ 149
UKOUSD 228
NZDUSD+ 98
USDCAD+ 124
XAUUSD+ 2.7K
EURUSD+ 52
XAGUSD 687
GAS-C 522
USDINR+ 14
USDTRY+ -64
NG-C 43
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURCHF+ 76K
USDJPY+ -119K
EURGBP+ 24K
USDCNH+ -214K
SP500 291K
AUDUSD+ 14K
UKOUSD 21K
NZDUSD+ 10K
USDCAD+ 8.6K
XAUUSD+ 291K
EURUSD+ 5.3K
XAGUSD 13K
GAS-C -1.2K
USDINR+ 1.8K
USDTRY+ -268K
NG-C 83
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +597.80 UST
最悪のトレード: -930 UST
最大連続の勝ち: 439
最大連続の負け: 60
最大連続利益: +5 518.53 UST
最大連続損失: -5 581.59 UST

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Bybit-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Bybit-Live
16.81 × 36
アラブ首長国連邦における主要なFXおよび商品取引
レビューなし
2025.12.26 14:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.25 23:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 22:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 10:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 16:51
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 15:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 16:52
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 15:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.26 15:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 14:21
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 14:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 12:47
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 11:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 10:47
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 06:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 05:46
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 21:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 15:06
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 13:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 12:57
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
