Total de Trades:
1 803
Transacciones Rentables:
1 725 (95.67%)
Transacciones Irrentables:
78 (4.33%)
Mejor transacción:
597.80 UST
Peor transacción:
-929.71 UST
Beneficio Bruto:
10 435.36 UST (1 048 750 pips)
Pérdidas Brutas:
-6 431.10 UST (893 576 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
439 (5 518.53 UST)
Beneficio máximo consecutivo:
5 518.53 UST (439)
Ratio de Sharpe:
0.14
Actividad comercial:
98.53%
Carga máxima del depósito:
199.42%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
77
Tiempo medio de espera:
6 días
Factor de Recuperación:
0.72
Transacciones Largas:
1 276 (70.77%)
Transacciones Cortas:
527 (29.23%)
Factor de Beneficio:
1.62
Beneficio Esperado:
2.22 UST
Beneficio medio:
6.05 UST
Pérdidas medias:
-82.45 UST
Máximo de pérdidas consecutivas:
60 (-5 581.59 UST)
Pérdidas máximas consecutivas:
-5 581.59 UST (60)
Crecimiento al mes:
-64.47%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.18 UST
Máxima:
5 581.83 UST (52.85%)
Reducción relativa:
De balance:
70.21% (5 592.48 UST)
De fondos:
83.71% (428.28 UST)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURCHF+
|779
|USDJPY+
|217
|EURGBP+
|211
|USDCNH+
|153
|SP500
|124
|AUDUSD+
|66
|UKOUSD
|62
|NZDUSD+
|50
|USDCAD+
|37
|XAUUSD+
|35
|EURUSD+
|22
|XAGUSD
|18
|GAS-C
|14
|USDINR+
|7
|USDTRY+
|6
|NG-C
|2
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURCHF+
|1.5K
|USDJPY+
|-2.6K
|EURGBP+
|603
|USDCNH+
|-333
|SP500
|277
|AUDUSD+
|149
|UKOUSD
|228
|NZDUSD+
|98
|USDCAD+
|124
|XAUUSD+
|2.7K
|EURUSD+
|52
|XAGUSD
|687
|GAS-C
|522
|USDINR+
|14
|USDTRY+
|-64
|NG-C
|43
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURCHF+
|76K
|USDJPY+
|-119K
|EURGBP+
|24K
|USDCNH+
|-214K
|SP500
|291K
|AUDUSD+
|14K
|UKOUSD
|21K
|NZDUSD+
|10K
|USDCAD+
|8.6K
|XAUUSD+
|291K
|EURUSD+
|5.3K
|XAGUSD
|13K
|GAS-C
|-1.2K
|USDINR+
|1.8K
|USDTRY+
|-268K
|NG-C
|83
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Bybit-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Bybit-Live
|16.81 × 36
Operaciones con los principales instrumentos de divisas y materias primas en los Emiratos Árabes Unidos
