ANDREI PANISHEV

UAE trading

ANDREI PANISHEV
0 comentarios
Fiabilidad
42 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 623%
Bybit-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 803
Transacciones Rentables:
1 725 (95.67%)
Transacciones Irrentables:
78 (4.33%)
Mejor transacción:
597.80 UST
Peor transacción:
-929.71 UST
Beneficio Bruto:
10 435.36 UST (1 048 750 pips)
Pérdidas Brutas:
-6 431.10 UST (893 576 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
439 (5 518.53 UST)
Beneficio máximo consecutivo:
5 518.53 UST (439)
Ratio de Sharpe:
0.14
Actividad comercial:
98.53%
Carga máxima del depósito:
199.42%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
77
Tiempo medio de espera:
6 días
Factor de Recuperación:
0.72
Transacciones Largas:
1 276 (70.77%)
Transacciones Cortas:
527 (29.23%)
Factor de Beneficio:
1.62
Beneficio Esperado:
2.22 UST
Beneficio medio:
6.05 UST
Pérdidas medias:
-82.45 UST
Máximo de pérdidas consecutivas:
60 (-5 581.59 UST)
Pérdidas máximas consecutivas:
-5 581.59 UST (60)
Crecimiento al mes:
-64.47%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.18 UST
Máxima:
5 581.83 UST (52.85%)
Reducción relativa:
De balance:
70.21% (5 592.48 UST)
De fondos:
83.71% (428.28 UST)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURCHF+ 779
USDJPY+ 217
EURGBP+ 211
USDCNH+ 153
SP500 124
AUDUSD+ 66
UKOUSD 62
NZDUSD+ 50
USDCAD+ 37
XAUUSD+ 35
EURUSD+ 22
XAGUSD 18
GAS-C 14
USDINR+ 7
USDTRY+ 6
NG-C 2
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURCHF+ 1.5K
USDJPY+ -2.6K
EURGBP+ 603
USDCNH+ -333
SP500 277
AUDUSD+ 149
UKOUSD 228
NZDUSD+ 98
USDCAD+ 124
XAUUSD+ 2.7K
EURUSD+ 52
XAGUSD 687
GAS-C 522
USDINR+ 14
USDTRY+ -64
NG-C 43
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURCHF+ 76K
USDJPY+ -119K
EURGBP+ 24K
USDCNH+ -214K
SP500 291K
AUDUSD+ 14K
UKOUSD 21K
NZDUSD+ 10K
USDCAD+ 8.6K
XAUUSD+ 291K
EURUSD+ 5.3K
XAGUSD 13K
GAS-C -1.2K
USDINR+ 1.8K
USDTRY+ -268K
NG-C 83
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +597.80 UST
Peor transacción: -930 UST
Máximo de ganancias consecutivas: 439
Máximo de pérdidas consecutivas: 60
Beneficio máximo consecutivo: +5 518.53 UST
Pérdidas máximas consecutivas: -5 581.59 UST

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Bybit-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Bybit-Live
16.81 × 36
Operaciones con los principales instrumentos de divisas y materias primas en los Emiratos Árabes Unidos
2025.12.26 14:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.25 23:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 22:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 10:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 16:51
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 15:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 16:52
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 15:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.26 15:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 14:21
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 14:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 12:47
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 11:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 10:47
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 06:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 05:46
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 21:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 15:06
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 13:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 12:57
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
