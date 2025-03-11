- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 801
Прибыльных трейдов:
1 723 (95.66%)
Убыточных трейдов:
78 (4.33%)
Лучший трейд:
597.80 UST
Худший трейд:
-929.71 UST
Общая прибыль:
10 432.23 UST (1 048 529 pips)
Общий убыток:
-6 430.62 UST (893 576 pips)
Макс. серия выигрышей:
439 (5 518.53 UST)
Макс. прибыль в серии:
5 518.53 UST (439)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
98.53%
Макс. загрузка депозита:
199.42%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
75
Ср. время удержания:
6 дней
Фактор восстановления:
0.72
Длинных трейдов:
1 275 (70.79%)
Коротких трейдов:
526 (29.21%)
Профит фактор:
1.62
Мат. ожидание:
2.22 UST
Средняя прибыль:
6.05 UST
Средний убыток:
-82.44 UST
Макс. серия проигрышей:
60 (-5 581.59 UST)
Макс. убыток в серии:
-5 581.59 UST (60)
Прирост в месяц:
-64.08%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.18 UST
Максимальная:
5 581.83 UST (52.85%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
70.21% (5 592.48 UST)
По эквити:
83.71% (428.28 UST)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURCHF+
|778
|USDJPY+
|217
|EURGBP+
|210
|USDCNH+
|153
|SP500
|124
|AUDUSD+
|66
|UKOUSD
|62
|NZDUSD+
|50
|USDCAD+
|37
|XAUUSD+
|35
|EURUSD+
|22
|XAGUSD
|18
|GAS-C
|14
|USDINR+
|7
|USDTRY+
|6
|NG-C
|2
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURCHF+
|1.5K
|USDJPY+
|-2.6K
|EURGBP+
|601
|USDCNH+
|-333
|SP500
|277
|AUDUSD+
|149
|UKOUSD
|228
|NZDUSD+
|98
|USDCAD+
|124
|XAUUSD+
|2.7K
|EURUSD+
|52
|XAGUSD
|687
|GAS-C
|522
|USDINR+
|14
|USDTRY+
|-64
|NG-C
|43
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURCHF+
|76K
|USDJPY+
|-119K
|EURGBP+
|24K
|USDCNH+
|-214K
|SP500
|291K
|AUDUSD+
|14K
|UKOUSD
|21K
|NZDUSD+
|10K
|USDCAD+
|8.6K
|XAUUSD+
|291K
|EURUSD+
|5.3K
|XAGUSD
|13K
|GAS-C
|-1.2K
|USDINR+
|1.8K
|USDTRY+
|-268K
|NG-C
|83
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +597.80 UST
Худший трейд: -930 UST
Макс. серия выигрышей: 439
Макс. серия проигрышей: 60
Макс. прибыль в серии: +5 518.53 UST
Макс. убыток в серии: -5 581.59 UST
