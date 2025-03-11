СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / UAE trading
ANDREI PANISHEV

UAE trading

ANDREI PANISHEV
0 отзывов
Надежность
41 неделя
0 / 0 USD
прирост с 2025 621%
Bybit-Live
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 801
Прибыльных трейдов:
1 723 (95.66%)
Убыточных трейдов:
78 (4.33%)
Лучший трейд:
597.80 UST
Худший трейд:
-929.71 UST
Общая прибыль:
10 432.23 UST (1 048 529 pips)
Общий убыток:
-6 430.62 UST (893 576 pips)
Макс. серия выигрышей:
439 (5 518.53 UST)
Макс. прибыль в серии:
5 518.53 UST (439)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
98.53%
Макс. загрузка депозита:
199.42%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
75
Ср. время удержания:
6 дней
Фактор восстановления:
0.72
Длинных трейдов:
1 275 (70.79%)
Коротких трейдов:
526 (29.21%)
Профит фактор:
1.62
Мат. ожидание:
2.22 UST
Средняя прибыль:
6.05 UST
Средний убыток:
-82.44 UST
Макс. серия проигрышей:
60 (-5 581.59 UST)
Макс. убыток в серии:
-5 581.59 UST (60)
Прирост в месяц:
-64.08%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.18 UST
Максимальная:
5 581.83 UST (52.85%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
70.21% (5 592.48 UST)
По эквити:
83.71% (428.28 UST)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURCHF+ 778
USDJPY+ 217
EURGBP+ 210
USDCNH+ 153
SP500 124
AUDUSD+ 66
UKOUSD 62
NZDUSD+ 50
USDCAD+ 37
XAUUSD+ 35
EURUSD+ 22
XAGUSD 18
GAS-C 14
USDINR+ 7
USDTRY+ 6
NG-C 2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURCHF+ 1.5K
USDJPY+ -2.6K
EURGBP+ 601
USDCNH+ -333
SP500 277
AUDUSD+ 149
UKOUSD 228
NZDUSD+ 98
USDCAD+ 124
XAUUSD+ 2.7K
EURUSD+ 52
XAGUSD 687
GAS-C 522
USDINR+ 14
USDTRY+ -64
NG-C 43
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURCHF+ 76K
USDJPY+ -119K
EURGBP+ 24K
USDCNH+ -214K
SP500 291K
AUDUSD+ 14K
UKOUSD 21K
NZDUSD+ 10K
USDCAD+ 8.6K
XAUUSD+ 291K
EURUSD+ 5.3K
XAGUSD 13K
GAS-C -1.2K
USDINR+ 1.8K
USDTRY+ -268K
NG-C 83
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +597.80 UST
Худший трейд: -930 UST
Макс. серия выигрышей: 439
Макс. серия проигрышей: 60
Макс. прибыль в серии: +5 518.53 UST
Макс. убыток в серии: -5 581.59 UST

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Bybit-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Bybit-Live
16.81 × 36
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Торговля основными валютными и товарными инструментами в Объединенных Арабских Эмиратах
Нет отзывов
2025.12.24 22:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 10:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 16:51
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 15:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 16:52
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 15:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.26 15:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 14:21
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 14:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 12:47
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 11:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 10:47
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 06:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 05:46
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 21:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 15:06
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 13:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 12:57
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 10:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 08:48
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика