- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
1 804
Gewinntrades:
1 726 (95.67%)
Verlusttrades:
78 (4.32%)
Bester Trade:
597.80 UST
Schlechtester Trade:
-929.71 UST
Bruttoprofit:
10 436.27 UST (1 049 360 pips)
Bruttoverlust:
-6 431.10 UST (893 576 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
439 (5 518.53 UST)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
5 518.53 UST (439)
Sharpe Ratio:
0.14
Trading-Aktivität:
98.53%
Max deposit load:
199.42%
Letzter Trade:
11 Stunden
Trades pro Woche:
13
Durchschn. Haltezeit:
6 Tage
Erholungsfaktor:
0.72
Long-Positionen:
1 277 (70.79%)
Short-Positionen:
527 (29.21%)
Profit-Faktor:
1.62
Mathematische Gewinnerwartung:
2.22 UST
Durchschnittlicher Profit:
6.05 UST
Durchschnittlicher Verlust:
-82.45 UST
Max. aufeinandergehende Verluste:
60 (-5 581.59 UST)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-5 581.59 UST (60)
Wachstum pro Monat :
-64.92%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.18 UST
Maximaler:
5 581.83 UST (52.85%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
70.21% (5 592.48 UST)
Kapital:
83.71% (428.28 UST)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURCHF+
|779
|USDJPY+
|217
|EURGBP+
|211
|USDCNH+
|154
|SP500
|124
|AUDUSD+
|66
|UKOUSD
|62
|NZDUSD+
|50
|USDCAD+
|37
|XAUUSD+
|35
|EURUSD+
|22
|XAGUSD
|18
|GAS-C
|14
|USDINR+
|7
|USDTRY+
|6
|NG-C
|2
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURCHF+
|1.5K
|USDJPY+
|-2.6K
|EURGBP+
|603
|USDCNH+
|-333
|SP500
|277
|AUDUSD+
|149
|UKOUSD
|228
|NZDUSD+
|98
|USDCAD+
|124
|XAUUSD+
|2.7K
|EURUSD+
|52
|XAGUSD
|687
|GAS-C
|522
|USDINR+
|14
|USDTRY+
|-64
|NG-C
|43
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURCHF+
|76K
|USDJPY+
|-119K
|EURGBP+
|24K
|USDCNH+
|-213K
|SP500
|291K
|AUDUSD+
|14K
|UKOUSD
|21K
|NZDUSD+
|10K
|USDCAD+
|8.6K
|XAUUSD+
|291K
|EURUSD+
|5.3K
|XAGUSD
|13K
|GAS-C
|-1.2K
|USDINR+
|1.8K
|USDTRY+
|-268K
|NG-C
|83
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +597.80 UST
Schlechtester Trade: -930 UST
Max. aufeinandergehende Gewinne: 439
Max. aufeinandergehende Verluste: 60
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +5 518.53 UST
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -5 581.59 UST
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Bybit-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Bybit-Live
|16.81 × 36
Handel mit den wichtigsten Devisen- und Rohstoffinstrumenten in den Vereinigten Arabischen Emiraten
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
623%
0
0
USD
USD
1.7K
UST
UST
42
0%
1 804
95%
99%
1.62
2.22
UST
UST
84%
1:500