ANDREI PANISHEV

UAE trading

ANDREI PANISHEV
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
42 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 623%
Bybit-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 804
Gewinntrades:
1 726 (95.67%)
Verlusttrades:
78 (4.32%)
Bester Trade:
597.80 UST
Schlechtester Trade:
-929.71 UST
Bruttoprofit:
10 436.27 UST (1 049 360 pips)
Bruttoverlust:
-6 431.10 UST (893 576 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
439 (5 518.53 UST)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
5 518.53 UST (439)
Sharpe Ratio:
0.14
Trading-Aktivität:
98.53%
Max deposit load:
199.42%
Letzter Trade:
11 Stunden
Trades pro Woche:
13
Durchschn. Haltezeit:
6 Tage
Erholungsfaktor:
0.72
Long-Positionen:
1 277 (70.79%)
Short-Positionen:
527 (29.21%)
Profit-Faktor:
1.62
Mathematische Gewinnerwartung:
2.22 UST
Durchschnittlicher Profit:
6.05 UST
Durchschnittlicher Verlust:
-82.45 UST
Max. aufeinandergehende Verluste:
60 (-5 581.59 UST)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-5 581.59 UST (60)
Wachstum pro Monat :
-64.92%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.18 UST
Maximaler:
5 581.83 UST (52.85%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
70.21% (5 592.48 UST)
Kapital:
83.71% (428.28 UST)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURCHF+ 779
USDJPY+ 217
EURGBP+ 211
USDCNH+ 154
SP500 124
AUDUSD+ 66
UKOUSD 62
NZDUSD+ 50
USDCAD+ 37
XAUUSD+ 35
EURUSD+ 22
XAGUSD 18
GAS-C 14
USDINR+ 7
USDTRY+ 6
NG-C 2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURCHF+ 1.5K
USDJPY+ -2.6K
EURGBP+ 603
USDCNH+ -333
SP500 277
AUDUSD+ 149
UKOUSD 228
NZDUSD+ 98
USDCAD+ 124
XAUUSD+ 2.7K
EURUSD+ 52
XAGUSD 687
GAS-C 522
USDINR+ 14
USDTRY+ -64
NG-C 43
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURCHF+ 76K
USDJPY+ -119K
EURGBP+ 24K
USDCNH+ -213K
SP500 291K
AUDUSD+ 14K
UKOUSD 21K
NZDUSD+ 10K
USDCAD+ 8.6K
XAUUSD+ 291K
EURUSD+ 5.3K
XAGUSD 13K
GAS-C -1.2K
USDINR+ 1.8K
USDTRY+ -268K
NG-C 83
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +597.80 UST
Schlechtester Trade: -930 UST
Max. aufeinandergehende Gewinne: 439
Max. aufeinandergehende Verluste: 60
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +5 518.53 UST
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -5 581.59 UST

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Bybit-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Bybit-Live
16.81 × 36
Handel mit den wichtigsten Devisen- und Rohstoffinstrumenten in den Vereinigten Arabischen Emiraten
Keine Bewertungen
