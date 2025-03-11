- Büyüme
İşlemler:
109
Kârla kapanan işlemler:
26 (23.85%)
Zararla kapanan işlemler:
83 (76.15%)
En iyi işlem:
185.00 BRL
En kötü işlem:
-300.00 BRL
Brüt kâr:
3 256.00 BRL (138 160 pips)
Brüt zarar:
-5 466.00 BRL (240 370 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (470.00 BRL)
Maksimum ardışık kâr:
470.00 BRL (3)
Sharpe oranı:
-0.23
Alım-satım etkinliği:
1.42%
Maks. mevduat yükü:
0.37%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
44 dakika
Düzelme faktörü:
-0.81
Alış işlemleri:
56 (51.38%)
Satış işlemleri:
53 (48.62%)
Kâr faktörü:
0.60
Beklenen getiri:
-20.28 BRL
Ortalama kâr:
125.23 BRL
Ortalama zarar:
-65.86 BRL
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-1 165.00 BRL)
Maksimum ardışık zarar:
-1 165.00 BRL (14)
Aylık büyüme:
-0.51%
Yıllık tahmin:
-6.20%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 730.00 BRL
Maksimum:
2 730.00 BRL (1.76%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.81% (2 655.00 BRL)
Varlığa göre:
0.19% (260.00 BRL)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|WINV25
|27
|WINQ25
|26
|WDOQ25
|17
|WDON25
|13
|WINM25
|11
|WDOV25
|8
|WDOU25
|7
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|WINV25
|-199
|WINQ25
|-145
|WDOQ25
|-201
|WDON25
|-104
|WINM25
|-197
|WDOV25
|18
|WDOU25
|-148
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|WINV25
|-640
|WINQ25
|-1.6K
|WDOQ25
|-46K
|WDON25
|-24K
|WINM25
|-1.5K
|WDOV25
|4K
|WDOU25
|-34K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +185.00 BRL
En kötü işlem: -300 BRL
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 14
Maksimum ardışık kâr: +470.00 BRL
Maksimum ardışık zarar: -1 165.00 BRL
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XPMT5-PRD" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Robot for Mini Indice IBOV and Mini Dolar Brazil operations.
