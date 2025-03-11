SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Index B3 Brazil
Uendel Santos Batista

Index B3 Brazil

Uendel Santos Batista
0 inceleme
17 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -1%
XPMT5-PRD
1:1
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
109
Kârla kapanan işlemler:
26 (23.85%)
Zararla kapanan işlemler:
83 (76.15%)
En iyi işlem:
185.00 BRL
En kötü işlem:
-300.00 BRL
Brüt kâr:
3 256.00 BRL (138 160 pips)
Brüt zarar:
-5 466.00 BRL (240 370 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (470.00 BRL)
Maksimum ardışık kâr:
470.00 BRL (3)
Sharpe oranı:
-0.23
Alım-satım etkinliği:
1.42%
Maks. mevduat yükü:
0.37%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
44 dakika
Düzelme faktörü:
-0.81
Alış işlemleri:
56 (51.38%)
Satış işlemleri:
53 (48.62%)
Kâr faktörü:
0.60
Beklenen getiri:
-20.28 BRL
Ortalama kâr:
125.23 BRL
Ortalama zarar:
-65.86 BRL
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-1 165.00 BRL)
Maksimum ardışık zarar:
-1 165.00 BRL (14)
Aylık büyüme:
-0.51%
Yıllık tahmin:
-6.20%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 730.00 BRL
Maksimum:
2 730.00 BRL (1.76%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.81% (2 655.00 BRL)
Varlığa göre:
0.19% (260.00 BRL)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
WINV25 27
WINQ25 26
WDOQ25 17
WDON25 13
WINM25 11
WDOV25 8
WDOU25 7
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
WINV25 -199
WINQ25 -145
WDOQ25 -201
WDON25 -104
WINM25 -197
WDOV25 18
WDOU25 -148
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
WINV25 -640
WINQ25 -1.6K
WDOQ25 -46K
WDON25 -24K
WINM25 -1.5K
WDOV25 4K
WDOU25 -34K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +185.00 BRL
En kötü işlem: -300 BRL
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 14
Maksimum ardışık kâr: +470.00 BRL
Maksimum ardışık zarar: -1 165.00 BRL

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XPMT5-PRD" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

GenialInvestimentos-PRD
2.45 × 53
XPMT5-PRD
6.23 × 219
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Robot for Mini Indice IBOV and Mini Dolar Brazil operations.
İnceleme yok
2025.06.02 14:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.21 15:53
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.15 16:28
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.15 15:28
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.09 16:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.69% of days out of 59 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.06 18:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.22 20:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.22 19:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.21 13:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.14 16:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.94% of days out of 34 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.10 20:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.10 19:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.08 17:16
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.04 16:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.04 15:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.03 15:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.02 16:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.02 15:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.27 20:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.27 19:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Index B3 Brazil
Ayda 30 USD
-1%
0
0
USD
133K
BRL
17
100%
109
23%
1%
0.59
-20.28
BRL
2%
1:1
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.