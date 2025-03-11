- Crescimento
Negociações:
214
Negociações com lucro:
64 (29.90%)
Negociações com perda:
150 (70.09%)
Melhor negociação:
190.00 BRL
Pior negociação:
-300.00 BRL
Lucro bruto:
8 078.00 BRL (404 015 pips)
Perda bruta:
-10 216.00 BRL (458 150 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (493.00 BRL)
Máximo lucro consecutivo:
493.00 BRL (5)
Índice de Sharpe:
-0.10
Atividade de negociação:
2.44%
Depósito máximo carregado:
0.38%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
48 minutos
Fator de recuperação:
-0.78
Negociações longas:
109 (50.93%)
Negociações curtas:
105 (49.07%)
Fator de lucro:
0.79
Valor esperado:
-9.99 BRL
Lucro médio:
126.22 BRL
Perda média:
-68.11 BRL
Máximo de perdas consecutivas:
14 (-1 165.00 BRL)
Máxima perda consecutiva:
-1 165.00 BRL (14)
Crescimento mensal:
-0.50%
Previsão anual:
-6.02%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2 730.00 BRL
Máximo:
2 730.00 BRL (1.76%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.81% (2 655.00 BRL)
Pelo Capital Líquido:
0.19% (260.00 BRL)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|WINZ25
|43
|WINV25
|38
|WINQ25
|26
|WDOX25
|23
|WDOF26
|19
|WDOQ25
|17
|WDON25
|13
|WINM25
|11
|WDOZ25
|9
|WDOV25
|8
|WDOU25
|7
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|WINZ25
|-257
|WINV25
|-69
|WINQ25
|-145
|WDOX25
|216
|WDOF26
|7
|WDOQ25
|-201
|WDON25
|-104
|WINM25
|-197
|WDOZ25
|-64
|WDOV25
|18
|WDOU25
|-148
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|WINZ25
|-2.2K
|WINV25
|85
|WINQ25
|-1.6K
|WDOX25
|63K
|WDOF26
|1.5K
|WDOQ25
|-46K
|WDON25
|-24K
|WINM25
|-1.5K
|WDOZ25
|-15K
|WDOV25
|4K
|WDOU25
|-34K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +190.00 BRL
Pior negociação: -300 BRL
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 14
Máximo lucro consecutivo: +493.00 BRL
Máxima perda consecutiva: -1 165.00 BRL
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XPMT5-PRD" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
GenialInvestimentos-PRD
|2.45 × 53
XPMT5-PRD
|6.23 × 219
Robot for Mini Indice IBOV and Mini Dolar Brazil operations.
Sem comentários
