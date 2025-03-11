SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Index B3 Brazil
Uendel Santos Batista

Index B3 Brazil

Uendel Santos Batista
0 comentários
30 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 -1%
XPMT5-PRD
1:1
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
214
Negociações com lucro:
64 (29.90%)
Negociações com perda:
150 (70.09%)
Melhor negociação:
190.00 BRL
Pior negociação:
-300.00 BRL
Lucro bruto:
8 078.00 BRL (404 015 pips)
Perda bruta:
-10 216.00 BRL (458 150 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (493.00 BRL)
Máximo lucro consecutivo:
493.00 BRL (5)
Índice de Sharpe:
-0.10
Atividade de negociação:
2.44%
Depósito máximo carregado:
0.38%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
48 minutos
Fator de recuperação:
-0.78
Negociações longas:
109 (50.93%)
Negociações curtas:
105 (49.07%)
Fator de lucro:
0.79
Valor esperado:
-9.99 BRL
Lucro médio:
126.22 BRL
Perda média:
-68.11 BRL
Máximo de perdas consecutivas:
14 (-1 165.00 BRL)
Máxima perda consecutiva:
-1 165.00 BRL (14)
Crescimento mensal:
-0.50%
Previsão anual:
-6.02%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2 730.00 BRL
Máximo:
2 730.00 BRL (1.76%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.81% (2 655.00 BRL)
Pelo Capital Líquido:
0.19% (260.00 BRL)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
WINZ25 43
WINV25 38
WINQ25 26
WDOX25 23
WDOF26 19
WDOQ25 17
WDON25 13
WINM25 11
WDOZ25 9
WDOV25 8
WDOU25 7
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
WINZ25 -257
WINV25 -69
WINQ25 -145
WDOX25 216
WDOF26 7
WDOQ25 -201
WDON25 -104
WINM25 -197
WDOZ25 -64
WDOV25 18
WDOU25 -148
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
WINZ25 -2.2K
WINV25 85
WINQ25 -1.6K
WDOX25 63K
WDOF26 1.5K
WDOQ25 -46K
WDON25 -24K
WINM25 -1.5K
WDOZ25 -15K
WDOV25 4K
WDOU25 -34K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +190.00 BRL
Pior negociação: -300 BRL
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 14
Máximo lucro consecutivo: +493.00 BRL
Máxima perda consecutiva: -1 165.00 BRL

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XPMT5-PRD" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

GenialInvestimentos-PRD
2.45 × 53
XPMT5-PRD
6.23 × 219
Robot for Mini Indice IBOV and Mini Dolar Brazil operations.
Sem comentários
2025.06.02 14:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.21 15:53
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.15 16:28
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.15 15:28
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.09 16:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.69% of days out of 59 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.06 18:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.22 20:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.22 19:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.21 13:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.14 16:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.94% of days out of 34 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.10 20:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.10 19:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.08 17:16
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.04 16:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.04 15:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.03 15:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.02 16:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.02 15:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.27 20:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.27 19:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
