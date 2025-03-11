- 成长
交易:
213
盈利交易:
64 (30.04%)
亏损交易:
149 (69.95%)
最好交易:
190.00 BRL
最差交易:
-300.00 BRL
毛利:
8 078.00 BRL (404 015 pips)
毛利亏损:
-10 156.00 BRL (452 150 pips)
最大连续赢利:
5 (493.00 BRL)
最大连续盈利:
493.00 BRL (5)
夏普比率:
-0.10
交易活动:
2.44%
最大入金加载:
0.38%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
11
平均持有时间:
49 分钟
采收率:
-0.76
长期交易:
109 (51.17%)
短期交易:
104 (48.83%)
利润因子:
0.80
预期回报:
-9.76 BRL
平均利润:
126.22 BRL
平均损失:
-68.16 BRL
最大连续失误:
14 (-1 165.00 BRL)
最大连续亏损:
-1 165.00 BRL (14)
每月增长:
-0.61%
年度预测:
-7.34%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
2 730.00 BRL
最大值:
2 730.00 BRL (1.76%)
相对跌幅:
结余:
1.81% (2 655.00 BRL)
净值:
0.19% (260.00 BRL)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|WINZ25
|43
|WINV25
|38
|WINQ25
|26
|WDOX25
|23
|WDOF26
|18
|WDOQ25
|17
|WDON25
|13
|WINM25
|11
|WDOZ25
|9
|WDOV25
|8
|WDOU25
|7
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|WINZ25
|-257
|WINV25
|-69
|WINQ25
|-145
|WDOX25
|216
|WDOF26
|33
|WDOQ25
|-201
|WDON25
|-104
|WINM25
|-197
|WDOZ25
|-64
|WDOV25
|18
|WDOU25
|-148
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|WINZ25
|-2.2K
|WINV25
|85
|WINQ25
|-1.6K
|WDOX25
|63K
|WDOF26
|7.5K
|WDOQ25
|-46K
|WDON25
|-24K
|WINM25
|-1.5K
|WDOZ25
|-15K
|WDOV25
|4K
|WDOU25
|-34K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Robot for Mini Indice IBOV and Mini Dolar Brazil operations.
没有评论
