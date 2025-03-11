信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Index B3 Brazil
Uendel Santos Batista

Index B3 Brazil

Uendel Santos Batista
0条评论
30
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -1%
XPMT5-PRD
1:1
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
213
盈利交易:
64 (30.04%)
亏损交易:
149 (69.95%)
最好交易:
190.00 BRL
最差交易:
-300.00 BRL
毛利:
8 078.00 BRL (404 015 pips)
毛利亏损:
-10 156.00 BRL (452 150 pips)
最大连续赢利:
5 (493.00 BRL)
最大连续盈利:
493.00 BRL (5)
夏普比率:
-0.10
交易活动:
2.44%
最大入金加载:
0.38%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
11
平均持有时间:
49 分钟
采收率:
-0.76
长期交易:
109 (51.17%)
短期交易:
104 (48.83%)
利润因子:
0.80
预期回报:
-9.76 BRL
平均利润:
126.22 BRL
平均损失:
-68.16 BRL
最大连续失误:
14 (-1 165.00 BRL)
最大连续亏损:
-1 165.00 BRL (14)
每月增长:
-0.61%
年度预测:
-7.34%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
2 730.00 BRL
最大值:
2 730.00 BRL (1.76%)
相对跌幅:
结余:
1.81% (2 655.00 BRL)
净值:
0.19% (260.00 BRL)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
WINZ25 43
WINV25 38
WINQ25 26
WDOX25 23
WDOF26 18
WDOQ25 17
WDON25 13
WINM25 11
WDOZ25 9
WDOV25 8
WDOU25 7
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
WINZ25 -257
WINV25 -69
WINQ25 -145
WDOX25 216
WDOF26 33
WDOQ25 -201
WDON25 -104
WINM25 -197
WDOZ25 -64
WDOV25 18
WDOU25 -148
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
WINZ25 -2.2K
WINV25 85
WINQ25 -1.6K
WDOX25 63K
WDOF26 7.5K
WDOQ25 -46K
WDON25 -24K
WINM25 -1.5K
WDOZ25 -15K
WDOV25 4K
WDOU25 -34K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • 入金加载
  • 提取
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XPMT5-PRD 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

GenialInvestimentos-PRD
2.45 × 53
XPMT5-PRD
6.23 × 219
Robot for Mini Indice IBOV and Mini Dolar Brazil operations.
没有评论
2025.06.02 14:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.21 15:53
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.15 16:28
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.15 15:28
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.09 16:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.69% of days out of 59 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.06 18:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.22 20:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.22 19:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.21 13:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.14 16:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.94% of days out of 34 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.10 20:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.10 19:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.08 17:16
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.04 16:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.04 15:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.03 15:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.02 16:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.02 15:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.27 20:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.27 19:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Index B3 Brazil
每月30 USD
-1%
0
0
USD
115K
BRL
30
99%
213
30%
2%
0.79
-9.76
BRL
2%
1:1
复制

