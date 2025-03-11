SeñalesSecciones
Index B3 Brazil
Uendel Santos Batista

Index B3 Brazil

Uendel Santos Batista
0 comentarios
30 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 -1%
XPMT5-PRD
1:1
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
214
Transacciones Rentables:
64 (29.90%)
Transacciones Irrentables:
150 (70.09%)
Mejor transacción:
190.00 BRL
Peor transacción:
-300.00 BRL
Beneficio Bruto:
8 078.00 BRL (404 015 pips)
Pérdidas Brutas:
-10 216.00 BRL (458 150 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
5 (493.00 BRL)
Beneficio máximo consecutivo:
493.00 BRL (5)
Ratio de Sharpe:
-0.10
Actividad comercial:
2.44%
Carga máxima del depósito:
0.38%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
48 minutos
Factor de Recuperación:
-0.78
Transacciones Largas:
109 (50.93%)
Transacciones Cortas:
105 (49.07%)
Factor de Beneficio:
0.79
Beneficio Esperado:
-9.99 BRL
Beneficio medio:
126.22 BRL
Pérdidas medias:
-68.11 BRL
Máximo de pérdidas consecutivas:
14 (-1 165.00 BRL)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 165.00 BRL (14)
Crecimiento al mes:
-0.50%
Pronóstico anual:
-6.02%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
2 730.00 BRL
Máxima:
2 730.00 BRL (1.76%)
Reducción relativa:
De balance:
1.81% (2 655.00 BRL)
De fondos:
0.19% (260.00 BRL)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
WINZ25 43
WINV25 38
WINQ25 26
WDOX25 23
WDOF26 19
WDOQ25 17
WDON25 13
WINM25 11
WDOZ25 9
WDOV25 8
WDOU25 7
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
WINZ25 -257
WINV25 -69
WINQ25 -145
WDOX25 216
WDOF26 7
WDOQ25 -201
WDON25 -104
WINM25 -197
WDOZ25 -64
WDOV25 18
WDOU25 -148
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
WINZ25 -2.2K
WINV25 85
WINQ25 -1.6K
WDOX25 63K
WDOF26 1.5K
WDOQ25 -46K
WDON25 -24K
WINM25 -1.5K
WDOZ25 -15K
WDOV25 4K
WDOU25 -34K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +190.00 BRL
Peor transacción: -300 BRL
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 14
Beneficio máximo consecutivo: +493.00 BRL
Pérdidas máximas consecutivas: -1 165.00 BRL

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XPMT5-PRD" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

GenialInvestimentos-PRD
2.45 × 53
XPMT5-PRD
6.23 × 219
Robot for Mini Indice IBOV and Mini Dolar Brazil operations.
No hay comentarios
2025.06.02 14:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.21 15:53
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.15 16:28
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.15 15:28
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.09 16:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.69% of days out of 59 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.06 18:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.22 20:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.22 19:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.21 13:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.14 16:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.94% of days out of 34 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.10 20:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.10 19:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.08 17:16
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.04 16:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.04 15:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.03 15:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.02 16:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.02 15:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.27 20:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.27 19:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Index B3 Brazil
30 USD al mes
-1%
0
0
USD
114K
BRL
30
99%
214
29%
2%
0.79
-9.99
BRL
2%
1:1
