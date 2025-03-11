시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / Index B3 Brazil
Uendel Santos Batista

Index B3 Brazil

Uendel Santos Batista
0 리뷰
32
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 -2%
XPMT5-PRD
1:1
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
216
이익 거래:
65 (30.09%)
손실 거래:
151 (69.91%)
최고의 거래:
190.00 BRL
최악의 거래:
-300.00 BRL
총 수익:
8 078.00 BRL (404 015 pips)
총 손실:
-10 261.00 BRL (462 650 pips)
연속 최대 이익:
5 (493.00 BRL)
연속 최대 이익:
493.00 BRL (5)
샤프 비율:
-0.10
거래 활동:
2.44%
최대 입금량:
0.38%
최근 거래:
9 시간 전
주별 거래 수:
2
평균 유지 시간:
49 분
회복 요인:
-0.80
롱(주식매수):
111 (51.39%)
숏(주식차입매도):
105 (48.61%)
수익 요인:
0.79
기대수익:
-10.11 BRL
평균 이익:
124.28 BRL
평균 손실:
-67.95 BRL
연속 최대 손실:
14 (-1 165.00 BRL)
연속 최대 손실:
-1 165.00 BRL (14)
월별 성장률:
-0.38%
연간 예측:
-4.63%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
2 730.00 BRL
최대한의:
2 730.00 BRL (1.76%)
상대적 삭감:
잔고별:
1.81% (2 655.00 BRL)
자본금별:
0.19% (260.00 BRL)

배포

심볼 Sell Buy
WINZ25 43
WINV25 38
WINQ25 26
WDOX25 23
WDOF26 19
WDOQ25 17
WDON25 13
WINM25 11
WDOZ25 9
WDOV25 8
WDOU25 7
WING26 1
WDOG26 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
WINZ25 -257
WINV25 -69
WINQ25 -145
WDOX25 216
WDOF26 7
WDOQ25 -201
WDON25 -104
WINM25 -197
WDOZ25 -64
WDOV25 18
WDOU25 -148
WING26 0
WDOG26 -20
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
WINZ25 -2.2K
WINV25 85
WINQ25 -1.6K
WDOX25 63K
WDOF26 1.5K
WDOQ25 -46K
WDON25 -24K
WINM25 -1.5K
WDOZ25 -15K
WDOV25 4K
WDOU25 -34K
WING26 0
WDOG26 -4.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +190.00 BRL
최악의 거래: -300 BRL
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 14
연속 최대 이익: +493.00 BRL
연속 최대 손실: -1 165.00 BRL

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XPMT5-PRD"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

GenialInvestimentos-PRD
2.45 × 53
XPMT5-PRD
6.23 × 219
Robot for Mini Indice IBOV and Mini Dolar Brazil operations.
리뷰 없음
2026.01.06 18:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 10:04
No swaps are charged
2026.01.05 10:04
No swaps are charged
2026.01.05 04:58
No swaps are charged on the signal account
2026.01.01 13:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.02 14:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.21 15:53
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.15 16:28
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.15 15:28
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.09 16:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.69% of days out of 59 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.06 18:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.22 20:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.22 19:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.21 13:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.14 16:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.94% of days out of 34 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.10 20:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.10 19:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.08 17:16
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.04 16:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.04 15:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Index B3 Brazil
월별 30 USD
-2%
0
0
USD
110K
BRL
32
99%
216
30%
2%
0.78
-10.11
BRL
2%
1:1
