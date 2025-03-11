- 자본
- 축소
트레이드:
216
이익 거래:
65 (30.09%)
손실 거래:
151 (69.91%)
최고의 거래:
190.00 BRL
최악의 거래:
-300.00 BRL
총 수익:
8 078.00 BRL (404 015 pips)
총 손실:
-10 261.00 BRL (462 650 pips)
연속 최대 이익:
5 (493.00 BRL)
샤프 비율:
-0.10
거래 활동:
2.44%
최대 입금량:
0.38%
최근 거래:
9 시간 전
주별 거래 수:
2
평균 유지 시간:
49 분
회복 요인:
-0.80
롱(주식매수):
111 (51.39%)
숏(주식차입매도):
105 (48.61%)
수익 요인:
0.79
기대수익:
-10.11 BRL
평균 이익:
124.28 BRL
평균 손실:
-67.95 BRL
연속 최대 손실:
14 (-1 165.00 BRL)
월별 성장률:
-0.38%
연간 예측:
-4.63%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
2 730.00 BRL
최대한의:
2 730.00 BRL (1.76%)
상대적 삭감:
잔고별:
1.81% (2 655.00 BRL)
자본금별:
0.19% (260.00 BRL)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|WINZ25
|43
|WINV25
|38
|WINQ25
|26
|WDOX25
|23
|WDOF26
|19
|WDOQ25
|17
|WDON25
|13
|WINM25
|11
|WDOZ25
|9
|WDOV25
|8
|WDOU25
|7
|WING26
|1
|WDOG26
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|WINZ25
|-257
|WINV25
|-69
|WINQ25
|-145
|WDOX25
|216
|WDOF26
|7
|WDOQ25
|-201
|WDON25
|-104
|WINM25
|-197
|WDOZ25
|-64
|WDOV25
|18
|WDOU25
|-148
|WING26
|0
|WDOG26
|-20
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|WINZ25
|-2.2K
|WINV25
|85
|WINQ25
|-1.6K
|WDOX25
|63K
|WDOF26
|1.5K
|WDOQ25
|-46K
|WDON25
|-24K
|WINM25
|-1.5K
|WDOZ25
|-15K
|WDOV25
|4K
|WDOU25
|-34K
|WING26
|0
|WDOG26
|-4.5K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Robot for Mini Indice IBOV and Mini Dolar Brazil operations.
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-2%
0
0
USD
USD
110K
BRL
BRL
32
99%
216
30%
2%
0.78
-10.11
BRL
BRL
2%
1:1