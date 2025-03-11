- Croissance
Trades:
108
Bénéfice trades:
26 (24.07%)
Perte trades:
82 (75.93%)
Meilleure transaction:
185.00 BRL
Pire transaction:
-300.00 BRL
Bénéfice brut:
3 256.00 BRL (138 160 pips)
Perte brute:
-5 394.00 BRL (240 190 pips)
Gains consécutifs maximales:
3 (470.00 BRL)
Bénéfice consécutif maximal:
470.00 BRL (3)
Ratio de Sharpe:
-0.22
Activité de trading:
1.42%
Charge de dépôt maximale:
0.37%
Dernier trade:
10 il y a des heures
Trades par semaine:
12
Temps de détention moyen:
44 minutes
Facteur de récupération:
-0.78
Longs trades:
55 (50.93%)
Courts trades:
53 (49.07%)
Facteur de profit:
0.60
Rendement attendu:
-19.80 BRL
Bénéfice moyen:
125.23 BRL
Perte moyenne:
-65.78 BRL
Pertes consécutives maximales:
14 (-1 165.00 BRL)
Perte consécutive maximale:
-1 165.00 BRL (14)
Croissance mensuelle:
-0.46%
Prévision annuelle:
-4.04%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2 730.00 BRL
Maximal:
2 730.00 BRL (1.76%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.81% (2 655.00 BRL)
Par fonds propres:
0.19% (260.00 BRL)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|WINQ25
|26
|WINV25
|26
|WDOQ25
|17
|WDON25
|13
|WINM25
|11
|WDOV25
|8
|WDOU25
|7
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|WINQ25
|-145
|WINV25
|-167
|WDOQ25
|-201
|WDON25
|-104
|WINM25
|-197
|WDOV25
|18
|WDOU25
|-148
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|WINQ25
|-1.6K
|WINV25
|-460
|WDOQ25
|-46K
|WDON25
|-24K
|WINM25
|-1.5K
|WDOV25
|4K
|WDOU25
|-34K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XPMT5-PRD" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
GenialInvestimentos-PRD
|2.45 × 53
|
XPMT5-PRD
|6.23 × 219
Robot for Mini Indice IBOV and Mini Dolar Brazil operations.
Aucun avis
