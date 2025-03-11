SignauxSections
Uendel Santos Batista

Index B3 Brazil

Uendel Santos Batista
0 avis
17 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -1%
XPMT5-PRD
1:1
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
108
Bénéfice trades:
26 (24.07%)
Perte trades:
82 (75.93%)
Meilleure transaction:
185.00 BRL
Pire transaction:
-300.00 BRL
Bénéfice brut:
3 256.00 BRL (138 160 pips)
Perte brute:
-5 394.00 BRL (240 190 pips)
Gains consécutifs maximales:
3 (470.00 BRL)
Bénéfice consécutif maximal:
470.00 BRL (3)
Ratio de Sharpe:
-0.22
Activité de trading:
1.42%
Charge de dépôt maximale:
0.37%
Dernier trade:
10 il y a des heures
Trades par semaine:
12
Temps de détention moyen:
44 minutes
Facteur de récupération:
-0.78
Longs trades:
55 (50.93%)
Courts trades:
53 (49.07%)
Facteur de profit:
0.60
Rendement attendu:
-19.80 BRL
Bénéfice moyen:
125.23 BRL
Perte moyenne:
-65.78 BRL
Pertes consécutives maximales:
14 (-1 165.00 BRL)
Perte consécutive maximale:
-1 165.00 BRL (14)
Croissance mensuelle:
-0.46%
Prévision annuelle:
-4.04%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2 730.00 BRL
Maximal:
2 730.00 BRL (1.76%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.81% (2 655.00 BRL)
Par fonds propres:
0.19% (260.00 BRL)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
WINQ25 26
WINV25 26
WDOQ25 17
WDON25 13
WINM25 11
WDOV25 8
WDOU25 7
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
WINQ25 -145
WINV25 -167
WDOQ25 -201
WDON25 -104
WINM25 -197
WDOV25 18
WDOU25 -148
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
WINQ25 -1.6K
WINV25 -460
WDOQ25 -46K
WDON25 -24K
WINM25 -1.5K
WDOV25 4K
WDOU25 -34K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +185.00 BRL
Pire transaction: -300 BRL
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 14
Bénéfice consécutif maximal: +470.00 BRL
Perte consécutive maximale: -1 165.00 BRL

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XPMT5-PRD" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

GenialInvestimentos-PRD
2.45 × 53
XPMT5-PRD
6.23 × 219
Robot for Mini Indice IBOV and Mini Dolar Brazil operations.
Aucun avis
2025.06.02 14:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.21 15:53
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.15 16:28
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.15 15:28
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.09 16:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.69% of days out of 59 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.06 18:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.22 20:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.22 19:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.21 13:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.14 16:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.94% of days out of 34 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.10 20:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.10 19:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.08 17:16
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.04 16:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.04 15:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.03 15:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.02 16:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.02 15:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.27 20:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.27 19:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Index B3 Brazil
30 USD par mois
-1%
0
0
USD
134K
BRL
17
100%
108
24%
1%
0.60
-19.80
BRL
2%
1:1
Copier

