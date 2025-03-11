СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Index B3 Brazil
Uendel Santos Batista

Index B3 Brazil

Uendel Santos Batista
0 отзывов
30 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 -1%
XPMT5-PRD
1:1
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
213
Прибыльных трейдов:
64 (30.04%)
Убыточных трейдов:
149 (69.95%)
Лучший трейд:
190.00 BRL
Худший трейд:
-300.00 BRL
Общая прибыль:
8 078.00 BRL (404 015 pips)
Общий убыток:
-10 156.00 BRL (452 150 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (493.00 BRL)
Макс. прибыль в серии:
493.00 BRL (5)
Коэффициент Шарпа:
-0.10
Торговая активность:
2.44%
Макс. загрузка депозита:
0.38%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
49 минут
Фактор восстановления:
-0.76
Длинных трейдов:
109 (51.17%)
Коротких трейдов:
104 (48.83%)
Профит фактор:
0.80
Мат. ожидание:
-9.76 BRL
Средняя прибыль:
126.22 BRL
Средний убыток:
-68.16 BRL
Макс. серия проигрышей:
14 (-1 165.00 BRL)
Макс. убыток в серии:
-1 165.00 BRL (14)
Прирост в месяц:
-0.61%
Годовой прогноз:
-7.34%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 730.00 BRL
Максимальная:
2 730.00 BRL (1.76%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.81% (2 655.00 BRL)
По эквити:
0.19% (260.00 BRL)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
WINZ25 43
WINV25 38
WINQ25 26
WDOX25 23
WDOF26 18
WDOQ25 17
WDON25 13
WINM25 11
WDOZ25 9
WDOV25 8
WDOU25 7
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
WINZ25 -257
WINV25 -69
WINQ25 -145
WDOX25 216
WDOF26 33
WDOQ25 -201
WDON25 -104
WINM25 -197
WDOZ25 -64
WDOV25 18
WDOU25 -148
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
WINZ25 -2.2K
WINV25 85
WINQ25 -1.6K
WDOX25 63K
WDOF26 7.5K
WDOQ25 -46K
WDON25 -24K
WINM25 -1.5K
WDOZ25 -15K
WDOV25 4K
WDOU25 -34K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +190.00 BRL
Худший трейд: -300 BRL
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 14
Макс. прибыль в серии: +493.00 BRL
Макс. убыток в серии: -1 165.00 BRL

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XPMT5-PRD" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

GenialInvestimentos-PRD
2.45 × 53
XPMT5-PRD
6.23 × 219
Robot for Mini Indice IBOV and Mini Dolar Brazil operations.
Нет отзывов
2025.06.02 14:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.21 15:53
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.15 16:28
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.15 15:28
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.09 16:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.69% of days out of 59 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.06 18:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.22 20:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.22 19:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.21 13:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.14 16:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.94% of days out of 34 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.10 20:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.10 19:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.08 17:16
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.04 16:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.04 15:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.03 15:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.02 16:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.02 15:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.27 20:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.27 19:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Index B3 Brazil
30 USD в месяц
-1%
0
0
USD
115K
BRL
30
99%
213
30%
2%
0.79
-9.76
BRL
2%
1:1
