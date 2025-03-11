- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
213
Прибыльных трейдов:
64 (30.04%)
Убыточных трейдов:
149 (69.95%)
Лучший трейд:
190.00 BRL
Худший трейд:
-300.00 BRL
Общая прибыль:
8 078.00 BRL (404 015 pips)
Общий убыток:
-10 156.00 BRL (452 150 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (493.00 BRL)
Макс. прибыль в серии:
493.00 BRL (5)
Коэффициент Шарпа:
-0.10
Торговая активность:
2.44%
Макс. загрузка депозита:
0.38%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
49 минут
Фактор восстановления:
-0.76
Длинных трейдов:
109 (51.17%)
Коротких трейдов:
104 (48.83%)
Профит фактор:
0.80
Мат. ожидание:
-9.76 BRL
Средняя прибыль:
126.22 BRL
Средний убыток:
-68.16 BRL
Макс. серия проигрышей:
14 (-1 165.00 BRL)
Макс. убыток в серии:
-1 165.00 BRL (14)
Прирост в месяц:
-0.61%
Годовой прогноз:
-7.34%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 730.00 BRL
Максимальная:
2 730.00 BRL (1.76%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.81% (2 655.00 BRL)
По эквити:
0.19% (260.00 BRL)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|WINZ25
|43
|WINV25
|38
|WINQ25
|26
|WDOX25
|23
|WDOF26
|18
|WDOQ25
|17
|WDON25
|13
|WINM25
|11
|WDOZ25
|9
|WDOV25
|8
|WDOU25
|7
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|WINZ25
|-257
|WINV25
|-69
|WINQ25
|-145
|WDOX25
|216
|WDOF26
|33
|WDOQ25
|-201
|WDON25
|-104
|WINM25
|-197
|WDOZ25
|-64
|WDOV25
|18
|WDOU25
|-148
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|WINZ25
|-2.2K
|WINV25
|85
|WINQ25
|-1.6K
|WDOX25
|63K
|WDOF26
|7.5K
|WDOQ25
|-46K
|WDON25
|-24K
|WINM25
|-1.5K
|WDOZ25
|-15K
|WDOV25
|4K
|WDOU25
|-34K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +190.00 BRL
Худший трейд: -300 BRL
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 14
Макс. прибыль в серии: +493.00 BRL
Макс. убыток в серии: -1 165.00 BRL
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XPMT5-PRD" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
GenialInvestimentos-PRD
|2.45 × 53
|
XPMT5-PRD
|6.23 × 219
Robot for Mini Indice IBOV and Mini Dolar Brazil operations.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-1%
0
0
USD
USD
115K
BRL
BRL
30
99%
213
30%
2%
0.79
-9.76
BRL
BRL
2%
1:1