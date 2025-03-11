SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Index B3 Brazil
Uendel Santos Batista

Index B3 Brazil

Uendel Santos Batista
0 Bewertungen
30 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -1%
XPMT5-PRD
1:1
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
214
Gewinntrades:
64 (29.90%)
Verlusttrades:
150 (70.09%)
Bester Trade:
190.00 BRL
Schlechtester Trade:
-300.00 BRL
Bruttoprofit:
8 078.00 BRL (404 015 pips)
Bruttoverlust:
-10 216.00 BRL (458 150 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
5 (493.00 BRL)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
493.00 BRL (5)
Sharpe Ratio:
-0.10
Trading-Aktivität:
2.44%
Max deposit load:
0.38%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
48 Minuten
Erholungsfaktor:
-0.78
Long-Positionen:
109 (50.93%)
Short-Positionen:
105 (49.07%)
Profit-Faktor:
0.79
Mathematische Gewinnerwartung:
-9.99 BRL
Durchschnittlicher Profit:
126.22 BRL
Durchschnittlicher Verlust:
-68.11 BRL
Max. aufeinandergehende Verluste:
14 (-1 165.00 BRL)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 165.00 BRL (14)
Wachstum pro Monat :
-0.36%
Jahresprognose:
-6.02%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2 730.00 BRL
Maximaler:
2 730.00 BRL (1.76%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
1.81% (2 655.00 BRL)
Kapital:
0.19% (260.00 BRL)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
WINZ25 43
WINV25 38
WINQ25 26
WDOX25 23
WDOF26 19
WDOQ25 17
WDON25 13
WINM25 11
WDOZ25 9
WDOV25 8
WDOU25 7
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
WINZ25 -257
WINV25 -69
WINQ25 -145
WDOX25 216
WDOF26 7
WDOQ25 -201
WDON25 -104
WINM25 -197
WDOZ25 -64
WDOV25 18
WDOU25 -148
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
WINZ25 -2.2K
WINV25 85
WINQ25 -1.6K
WDOX25 63K
WDOF26 1.5K
WDOQ25 -46K
WDON25 -24K
WINM25 -1.5K
WDOZ25 -15K
WDOV25 4K
WDOU25 -34K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +190.00 BRL
Schlechtester Trade: -300 BRL
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 14
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +493.00 BRL
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 165.00 BRL

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XPMT5-PRD" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

GenialInvestimentos-PRD
2.45 × 53
XPMT5-PRD
6.23 × 219
Robot for Mini Indice IBOV and Mini Dolar Brazil operations.
Keine Bewertungen
2025.06.02 14:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.21 15:53
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.15 16:28
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.15 15:28
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.09 16:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.69% of days out of 59 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.06 18:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.22 20:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.22 19:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.21 13:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.14 16:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.94% of days out of 34 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.10 20:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.10 19:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.08 17:16
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.04 16:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.04 15:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.03 15:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.02 16:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.02 15:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.27 20:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.27 19:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

