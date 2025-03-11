- Wachstum
Trades insgesamt:
214
Gewinntrades:
64 (29.90%)
Verlusttrades:
150 (70.09%)
Bester Trade:
190.00 BRL
Schlechtester Trade:
-300.00 BRL
Bruttoprofit:
8 078.00 BRL (404 015 pips)
Bruttoverlust:
-10 216.00 BRL (458 150 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
5 (493.00 BRL)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
493.00 BRL (5)
Sharpe Ratio:
-0.10
Trading-Aktivität:
2.44%
Max deposit load:
0.38%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
48 Minuten
Erholungsfaktor:
-0.78
Long-Positionen:
109 (50.93%)
Short-Positionen:
105 (49.07%)
Profit-Faktor:
0.79
Mathematische Gewinnerwartung:
-9.99 BRL
Durchschnittlicher Profit:
126.22 BRL
Durchschnittlicher Verlust:
-68.11 BRL
Max. aufeinandergehende Verluste:
14 (-1 165.00 BRL)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 165.00 BRL (14)
Wachstum pro Monat :
-0.36%
Jahresprognose:
-6.02%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2 730.00 BRL
Maximaler:
2 730.00 BRL (1.76%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
1.81% (2 655.00 BRL)
Kapital:
0.19% (260.00 BRL)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|WINZ25
|43
|WINV25
|38
|WINQ25
|26
|WDOX25
|23
|WDOF26
|19
|WDOQ25
|17
|WDON25
|13
|WINM25
|11
|WDOZ25
|9
|WDOV25
|8
|WDOU25
|7
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|WINZ25
|-257
|WINV25
|-69
|WINQ25
|-145
|WDOX25
|216
|WDOF26
|7
|WDOQ25
|-201
|WDON25
|-104
|WINM25
|-197
|WDOZ25
|-64
|WDOV25
|18
|WDOU25
|-148
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|WINZ25
|-2.2K
|WINV25
|85
|WINQ25
|-1.6K
|WDOX25
|63K
|WDOF26
|1.5K
|WDOQ25
|-46K
|WDON25
|-24K
|WINM25
|-1.5K
|WDOZ25
|-15K
|WDOV25
|4K
|WDOU25
|-34K
Bester Trade: +190.00 BRL
Schlechtester Trade: -300 BRL
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 14
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +493.00 BRL
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 165.00 BRL
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XPMT5-PRD" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
GenialInvestimentos-PRD
|2.45 × 53
XPMT5-PRD
|6.23 × 219
Robot for Mini Indice IBOV and Mini Dolar Brazil operations.
