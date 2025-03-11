- 成長
トレード:
214
利益トレード:
64 (29.90%)
損失トレード:
150 (70.09%)
ベストトレード:
190.00 BRL
最悪のトレード:
-300.00 BRL
総利益:
8 078.00 BRL (404 015 pips)
総損失:
-10 216.00 BRL (458 150 pips)
最大連続の勝ち:
5 (493.00 BRL)
最大連続利益:
493.00 BRL (5)
シャープレシオ:
-0.10
取引アクティビティ:
2.44%
最大入金額:
0.38%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
48 分
リカバリーファクター:
-0.78
長いトレード:
109 (50.93%)
短いトレード:
105 (49.07%)
プロフィットファクター:
0.79
期待されたペイオフ:
-9.99 BRL
平均利益:
126.22 BRL
平均損失:
-68.11 BRL
最大連続の負け:
14 (-1 165.00 BRL)
最大連続損失:
-1 165.00 BRL (14)
月間成長:
-0.50%
年間予想:
-6.02%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
2 730.00 BRL
最大の:
2 730.00 BRL (1.76%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.81% (2 655.00 BRL)
エクイティによる:
0.19% (260.00 BRL)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|WINZ25
|43
|WINV25
|38
|WINQ25
|26
|WDOX25
|23
|WDOF26
|19
|WDOQ25
|17
|WDON25
|13
|WINM25
|11
|WDOZ25
|9
|WDOV25
|8
|WDOU25
|7
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|WINZ25
|-257
|WINV25
|-69
|WINQ25
|-145
|WDOX25
|216
|WDOF26
|7
|WDOQ25
|-201
|WDON25
|-104
|WINM25
|-197
|WDOZ25
|-64
|WDOV25
|18
|WDOU25
|-148
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|WINZ25
|-2.2K
|WINV25
|85
|WINQ25
|-1.6K
|WDOX25
|63K
|WDOF26
|1.5K
|WDOQ25
|-46K
|WDON25
|-24K
|WINM25
|-1.5K
|WDOZ25
|-15K
|WDOV25
|4K
|WDOU25
|-34K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +190.00 BRL
最悪のトレード: -300 BRL
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 14
最大連続利益: +493.00 BRL
最大連続損失: -1 165.00 BRL
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XPMT5-PRD"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
GenialInvestimentos-PRD
|2.45 × 53
XPMT5-PRD
|6.23 × 219
Robot for Mini Indice IBOV and Mini Dolar Brazil operations.
