Uendel Santos Batista

Index B3 Brazil

Uendel Santos Batista
レビュー0件
30週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -1%
XPMT5-PRD
1:1
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
214
利益トレード:
64 (29.90%)
損失トレード:
150 (70.09%)
ベストトレード:
190.00 BRL
最悪のトレード:
-300.00 BRL
総利益:
8 078.00 BRL (404 015 pips)
総損失:
-10 216.00 BRL (458 150 pips)
最大連続の勝ち:
5 (493.00 BRL)
最大連続利益:
493.00 BRL (5)
シャープレシオ:
-0.10
取引アクティビティ:
2.44%
最大入金額:
0.38%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
48 分
リカバリーファクター:
-0.78
長いトレード:
109 (50.93%)
短いトレード:
105 (49.07%)
プロフィットファクター:
0.79
期待されたペイオフ:
-9.99 BRL
平均利益:
126.22 BRL
平均損失:
-68.11 BRL
最大連続の負け:
14 (-1 165.00 BRL)
最大連続損失:
-1 165.00 BRL (14)
月間成長:
-0.50%
年間予想:
-6.02%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
2 730.00 BRL
最大の:
2 730.00 BRL (1.76%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.81% (2 655.00 BRL)
エクイティによる:
0.19% (260.00 BRL)

配布

シンボル ディール Sell Buy
WINZ25 43
WINV25 38
WINQ25 26
WDOX25 23
WDOF26 19
WDOQ25 17
WDON25 13
WINM25 11
WDOZ25 9
WDOV25 8
WDOU25 7
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
WINZ25 -257
WINV25 -69
WINQ25 -145
WDOX25 216
WDOF26 7
WDOQ25 -201
WDON25 -104
WINM25 -197
WDOZ25 -64
WDOV25 18
WDOU25 -148
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
WINZ25 -2.2K
WINV25 85
WINQ25 -1.6K
WDOX25 63K
WDOF26 1.5K
WDOQ25 -46K
WDON25 -24K
WINM25 -1.5K
WDOZ25 -15K
WDOV25 4K
WDOU25 -34K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +190.00 BRL
最悪のトレード: -300 BRL
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 14
最大連続利益: +493.00 BRL
最大連続損失: -1 165.00 BRL

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XPMT5-PRD"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

GenialInvestimentos-PRD
2.45 × 53
XPMT5-PRD
6.23 × 219
Robot for Mini Indice IBOV and Mini Dolar Brazil operations.
2025.06.02 14:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.21 15:53
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.15 16:28
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.15 15:28
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.09 16:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.69% of days out of 59 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.06 18:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.22 20:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.22 19:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.21 13:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.14 16:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.94% of days out of 34 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.10 20:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.10 19:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.08 17:16
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.04 16:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.04 15:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.03 15:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.02 16:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.02 15:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.27 20:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.27 19:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
