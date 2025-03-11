- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
109
Profit Trade:
26 (23.85%)
Loss Trade:
83 (76.15%)
Best Trade:
185.00 BRL
Worst Trade:
-300.00 BRL
Profitto lordo:
3 256.00 BRL (138 160 pips)
Perdita lorda:
-5 466.00 BRL (240 370 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (470.00 BRL)
Massimo profitto consecutivo:
470.00 BRL (3)
Indice di Sharpe:
-0.23
Attività di trading:
1.42%
Massimo carico di deposito:
0.37%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
44 minuti
Fattore di recupero:
-0.81
Long Trade:
56 (51.38%)
Short Trade:
53 (48.62%)
Fattore di profitto:
0.60
Profitto previsto:
-20.28 BRL
Profitto medio:
125.23 BRL
Perdita media:
-65.86 BRL
Massime perdite consecutive:
14 (-1 165.00 BRL)
Massima perdita consecutiva:
-1 165.00 BRL (14)
Crescita mensile:
-0.51%
Previsione annuale:
-6.20%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 730.00 BRL
Massimale:
2 730.00 BRL (1.76%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.81% (2 655.00 BRL)
Per equità:
0.19% (260.00 BRL)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|WINV25
|27
|WINQ25
|26
|WDOQ25
|17
|WDON25
|13
|WINM25
|11
|WDOV25
|8
|WDOU25
|7
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|WINV25
|-199
|WINQ25
|-145
|WDOQ25
|-201
|WDON25
|-104
|WINM25
|-197
|WDOV25
|18
|WDOU25
|-148
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|WINV25
|-640
|WINQ25
|-1.6K
|WDOQ25
|-46K
|WDON25
|-24K
|WINM25
|-1.5K
|WDOV25
|4K
|WDOU25
|-34K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Best Trade: +185.00 BRL
Worst Trade: -300 BRL
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +470.00 BRL
Massima perdita consecutiva: -1 165.00 BRL
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XPMT5-PRD" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
GenialInvestimentos-PRD
|2.45 × 53
|
XPMT5-PRD
|6.23 × 219
Robot for Mini Indice IBOV and Mini Dolar Brazil operations.
Non ci sono recensioni
