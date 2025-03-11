SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Index B3 Brazil
Uendel Santos Batista

Index B3 Brazil

Uendel Santos Batista
0 recensioni
17 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -1%
XPMT5-PRD
1:1
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
109
Profit Trade:
26 (23.85%)
Loss Trade:
83 (76.15%)
Best Trade:
185.00 BRL
Worst Trade:
-300.00 BRL
Profitto lordo:
3 256.00 BRL (138 160 pips)
Perdita lorda:
-5 466.00 BRL (240 370 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (470.00 BRL)
Massimo profitto consecutivo:
470.00 BRL (3)
Indice di Sharpe:
-0.23
Attività di trading:
1.42%
Massimo carico di deposito:
0.37%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
44 minuti
Fattore di recupero:
-0.81
Long Trade:
56 (51.38%)
Short Trade:
53 (48.62%)
Fattore di profitto:
0.60
Profitto previsto:
-20.28 BRL
Profitto medio:
125.23 BRL
Perdita media:
-65.86 BRL
Massime perdite consecutive:
14 (-1 165.00 BRL)
Massima perdita consecutiva:
-1 165.00 BRL (14)
Crescita mensile:
-0.51%
Previsione annuale:
-6.20%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 730.00 BRL
Massimale:
2 730.00 BRL (1.76%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.81% (2 655.00 BRL)
Per equità:
0.19% (260.00 BRL)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
WINV25 27
WINQ25 26
WDOQ25 17
WDON25 13
WINM25 11
WDOV25 8
WDOU25 7
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
WINV25 -199
WINQ25 -145
WDOQ25 -201
WDON25 -104
WINM25 -197
WDOV25 18
WDOU25 -148
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
WINV25 -640
WINQ25 -1.6K
WDOQ25 -46K
WDON25 -24K
WINM25 -1.5K
WDOV25 4K
WDOU25 -34K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +185.00 BRL
Worst Trade: -300 BRL
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +470.00 BRL
Massima perdita consecutiva: -1 165.00 BRL

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XPMT5-PRD" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

GenialInvestimentos-PRD
2.45 × 53
XPMT5-PRD
6.23 × 219
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Robot for Mini Indice IBOV and Mini Dolar Brazil operations.
Non ci sono recensioni
2025.06.02 14:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.21 15:53
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.15 16:28
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.15 15:28
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.09 16:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.69% of days out of 59 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.06 18:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.22 20:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.22 19:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.21 13:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.14 16:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.94% of days out of 34 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.10 20:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.10 19:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.08 17:16
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.04 16:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.04 15:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.03 15:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.02 16:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.02 15:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.27 20:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.27 19:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Index B3 Brazil
30USD al mese
-1%
0
0
USD
133K
BRL
17
100%
109
23%
1%
0.59
-20.28
BRL
2%
1:1
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.