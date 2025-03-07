SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Nothingggggno
Van Tuyen Le

Nothingggggno

Van Tuyen Le
0 inceleme
Güvenilirlik
33 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 11%
Exness-MT5Real26
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
886
Kârla kapanan işlemler:
264 (29.79%)
Zararla kapanan işlemler:
622 (70.20%)
En iyi işlem:
1 277.83 USD
En kötü işlem:
-616.94 USD
Brüt kâr:
24 375.19 USD (32 521 863 pips)
Brüt zarar:
-22 536.47 USD (28 957 692 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (1 736.48 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 297.33 USD (8)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
75.98%
Maks. mevduat yükü:
1.55%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
21
Ort. tutma süresi:
15 saat
Düzelme faktörü:
0.65
Alış işlemleri:
501 (56.55%)
Satış işlemleri:
385 (43.45%)
Kâr faktörü:
1.08
Beklenen getiri:
2.08 USD
Ortalama kâr:
92.33 USD
Ortalama zarar:
-36.23 USD
Maksimum ardışık kayıp:
24 (-830.90 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-830.90 USD (24)
Aylık büyüme:
1.74%
Yıllık tahmin:
19.27%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 081.81 USD
Maksimum:
2 849.70 USD (13.56%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.25% (2 849.70 USD)
Varlığa göre:
3.26% (553.88 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 873
ETHUSD 13
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD 1.4K
ETHUSD 460
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD 3.5M
ETHUSD 72K
20M 40M 60M
20M 40M 60M
20M 40M 60M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 277.83 USD
En kötü işlem: -617 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 24
Maksimum ardışık kâr: +1 736.48 USD
Maksimum ardışık zarar: -830.90 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real26
0.00 × 1
Exness-MT5Real6
0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real5
0.00 × 42
İnceleme yok
2025.09.26 06:40
No swaps are charged on the signal account
2025.09.17 23:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.14 14:32
No swaps are charged
2025.09.14 14:32
No swaps are charged
2025.09.08 15:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 09:11
No swaps are charged on the signal account
2025.08.07 14:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.06 12:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.06 09:36
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.06 04:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.05 14:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.05 12:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.05 11:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.05 07:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.04 13:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.01 20:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.31 16:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.22 11:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.15 15:05
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.64% of days out of 156 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.11 09:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
