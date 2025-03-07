SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Nothingggggno
Van Tuyen Le

Nothingggggno

Van Tuyen Le
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
46 Wochen
0 / 0 USD
Für 300 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 69%
Exness-MT5Real26
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 838
Gewinntrades:
529 (28.78%)
Verlusttrades:
1 309 (71.22%)
Bester Trade:
2 678.18 USD
Schlechtester Trade:
-616.94 USD
Bruttoprofit:
68 190.10 USD (75 007 333 pips)
Bruttoverlust:
-54 966.60 USD (60 225 212 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (1 736.48 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
7 122.05 USD (6)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading-Aktivität:
80.16%
Max deposit load:
2.07%
Letzter Trade:
45 Minuten
Trades pro Woche:
115
Durchschn. Haltezeit:
14 Stunden
Erholungsfaktor:
1.78
Long-Positionen:
565 (30.74%)
Short-Positionen:
1 273 (69.26%)
Profit-Faktor:
1.24
Mathematische Gewinnerwartung:
7.19 USD
Durchschnittlicher Profit:
128.90 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-41.99 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
24 (-1 241.74 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 481.04 USD (20)
Wachstum pro Monat :
-20.11%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2 081.81 USD
Maximaler:
7 446.86 USD (19.43%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
24.34% (7 446.86 USD)
Kapital:
3.26% (553.88 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
BTCUSD 1825
ETHUSD 13
Symbol Trades Sell Buy
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
BTCUSD 13K
ETHUSD 460
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
BTCUSD 15M
ETHUSD 72K
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +2 678.18 USD
Schlechtester Trade: -617 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 20
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 736.48 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 241.74 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real26" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-MT5Real26
0.00 × 1
Exness-MT5Real6
0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real5
0.00 × 42
Keine Bewertungen
2025.12.12 10:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 16:34
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 15:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 14:07
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 21:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 10:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 03:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.07 19:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.07 08:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.07 01:28
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.06 11:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 13:06
No swaps are charged
2025.12.03 13:06
No swaps are charged
2025.11.21 07:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 16:01
No swaps are charged on the signal account
2025.10.21 09:04
No swaps are charged
2025.10.21 09:04
No swaps are charged
2025.10.17 16:41
No swaps are charged on the signal account
2025.10.13 07:24
No swaps are charged
2025.10.13 07:24
No swaps are charged
