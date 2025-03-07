- Wachstum
Trades insgesamt:
1 838
Gewinntrades:
529 (28.78%)
Verlusttrades:
1 309 (71.22%)
Bester Trade:
2 678.18 USD
Schlechtester Trade:
-616.94 USD
Bruttoprofit:
68 190.10 USD (75 007 333 pips)
Bruttoverlust:
-54 966.60 USD (60 225 212 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (1 736.48 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
7 122.05 USD (6)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading-Aktivität:
80.16%
Max deposit load:
2.07%
Letzter Trade:
45 Minuten
Trades pro Woche:
115
Durchschn. Haltezeit:
14 Stunden
Erholungsfaktor:
1.78
Long-Positionen:
565 (30.74%)
Short-Positionen:
1 273 (69.26%)
Profit-Faktor:
1.24
Mathematische Gewinnerwartung:
7.19 USD
Durchschnittlicher Profit:
128.90 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-41.99 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
24 (-1 241.74 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 481.04 USD (20)
Wachstum pro Monat :
-20.11%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2 081.81 USD
Maximaler:
7 446.86 USD (19.43%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
24.34% (7 446.86 USD)
Kapital:
3.26% (553.88 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|1825
|ETHUSD
|13
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|BTCUSD
|13K
|ETHUSD
|460
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|BTCUSD
|15M
|ETHUSD
|72K
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +2 678.18 USD
Schlechtester Trade: -617 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 20
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 736.48 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 241.74 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real26" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 42
