- 자본
- 축소
트레이드:
1 943
이익 거래:
547 (28.15%)
손실 거래:
1 396 (71.85%)
최고의 거래:
2 678.18 USD
최악의 거래:
-616.94 USD
총 수익:
70 758.51 USD (76 393 325 pips)
총 손실:
-58 642.67 USD (62 714 247 pips)
연속 최대 이익:
9 (1 736.48 USD)
연속 최대 이익:
7 122.05 USD (6)
샤프 비율:
0.04
거래 활동:
80.16%
최대 입금량:
2.07%
최근 거래:
12 시간 전
주별 거래 수:
67
평균 유지 시간:
13 시간
회복 요인:
1.32
롱(주식매수):
634 (32.63%)
숏(주식차입매도):
1 309 (67.37%)
수익 요인:
1.21
기대수익:
6.24 USD
평균 이익:
129.36 USD
평균 손실:
-42.01 USD
연속 최대 손실:
41 (-1 782.06 USD)
연속 최대 손실:
-1 782.06 USD (41)
월별 성장률:
-25.10%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
2 081.81 USD
최대한의:
9 189.54 USD (23.97%)
상대적 삭감:
잔고별:
30.98% (9 189.54 USD)
자본금별:
3.26% (553.88 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|1930
|ETHUSD
|13
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|BTCUSD
|12K
|ETHUSD
|460
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|BTCUSD
|14M
|ETHUSD
|72K
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
- 입금량
- 축소
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 300 USD
60%
0
0
USD
USD
19K
USD
USD
48
0%
1 943
28%
80%
1.20
6.24
USD
USD
31%
1:200