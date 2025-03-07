- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 794
盈利交易:
516 (28.76%)
亏损交易:
1 278 (71.24%)
最好交易:
2 678.18 USD
最差交易:
-616.94 USD
毛利:
67 500.57 USD (74 661 163 pips)
毛利亏损:
-54 069.19 USD (59 489 047 pips)
最大连续赢利:
9 (1 736.48 USD)
最大连续盈利:
7 122.05 USD (6)
夏普比率:
0.05
交易活动:
80.16%
最大入金加载:
2.07%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
93
平均持有时间:
14 小时
采收率:
1.95
长期交易:
552 (30.77%)
短期交易:
1 242 (69.23%)
利润因子:
1.25
预期回报:
7.49 USD
平均利润:
130.82 USD
平均损失:
-42.31 USD
最大连续失误:
24 (-830.90 USD)
最大连续亏损:
-1 481.04 USD (20)
每月增长:
-20.14%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
2 081.81 USD
最大值:
6 895.28 USD (17.99%)
相对跌幅:
结余:
22.24% (6 894.87 USD)
净值:
3.26% (553.88 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|1781
|ETHUSD
|13
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCUSD
|13K
|ETHUSD
|460
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCUSD
|15M
|ETHUSD
|72K
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +2 678.18 USD
最差交易: -617 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 20
最大连续盈利: +1 736.48 USD
最大连续亏损: -830.90 USD
