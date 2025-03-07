- Crescimento
Negociações:
1 809
Negociações com lucro:
521 (28.80%)
Negociações com perda:
1 288 (71.20%)
Melhor negociação:
2 678.18 USD
Pior negociação:
-616.94 USD
Lucro bruto:
67 716.70 USD (74 822 465 pips)
Perda bruta:
-54 349.55 USD (59 696 463 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (1 736.48 USD)
Máximo lucro consecutivo:
7 122.05 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
80.16%
Depósito máximo carregado:
2.07%
Último negócio:
5 horas atrás
Negociações por semana:
105
Tempo médio de espera:
14 horas
Fator de recuperação:
1.87
Negociações longas:
555 (30.68%)
Negociações curtas:
1 254 (69.32%)
Fator de lucro:
1.25
Valor esperado:
7.39 USD
Lucro médio:
129.97 USD
Perda média:
-42.20 USD
Máximo de perdas consecutivas:
24 (-1 241.74 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 481.04 USD (20)
Crescimento mensal:
-20.32%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2 081.81 USD
Máximo:
7 137.41 USD (18.62%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
23.17% (7 137.41 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.26% (553.88 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|1796
|ETHUSD
|13
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|BTCUSD
|13K
|ETHUSD
|460
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|BTCUSD
|15M
|ETHUSD
|72K
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
Melhor negociação: +2 678.18 USD
Pior negociação: -617 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 20
Máximo lucro consecutivo: +1 736.48 USD
Máxima perda consecutiva: -1 241.74 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real26" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 42
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
300 USD por mês
70%
0
0
USD
USD
20K
USD
USD
46
0%
1 809
28%
80%
1.24
7.39
USD
USD
23%
1:200