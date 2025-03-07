SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Nothingggggno
Van Tuyen Le

Nothingggggno

Van Tuyen Le
0 comentários
Confiabilidade
46 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 300 USD por mês
crescimento desde 2025 70%
Exness-MT5Real26
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 809
Negociações com lucro:
521 (28.80%)
Negociações com perda:
1 288 (71.20%)
Melhor negociação:
2 678.18 USD
Pior negociação:
-616.94 USD
Lucro bruto:
67 716.70 USD (74 822 465 pips)
Perda bruta:
-54 349.55 USD (59 696 463 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (1 736.48 USD)
Máximo lucro consecutivo:
7 122.05 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
80.16%
Depósito máximo carregado:
2.07%
Último negócio:
5 horas atrás
Negociações por semana:
105
Tempo médio de espera:
14 horas
Fator de recuperação:
1.87
Negociações longas:
555 (30.68%)
Negociações curtas:
1 254 (69.32%)
Fator de lucro:
1.25
Valor esperado:
7.39 USD
Lucro médio:
129.97 USD
Perda média:
-42.20 USD
Máximo de perdas consecutivas:
24 (-1 241.74 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 481.04 USD (20)
Crescimento mensal:
-20.32%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2 081.81 USD
Máximo:
7 137.41 USD (18.62%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
23.17% (7 137.41 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.26% (553.88 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
BTCUSD 1796
ETHUSD 13
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
BTCUSD 13K
ETHUSD 460
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
BTCUSD 15M
ETHUSD 72K
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +2 678.18 USD
Pior negociação: -617 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 20
Máximo lucro consecutivo: +1 736.48 USD
Máxima perda consecutiva: -1 241.74 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real26" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-MT5Real26
0.00 × 1
Exness-MT5Real6
0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real5
0.00 × 42
Sem comentários
2025.12.12 10:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 16:34
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 15:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 14:07
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 21:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 10:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 03:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.07 19:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.07 08:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.07 01:28
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.06 11:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 13:06
No swaps are charged
2025.12.03 13:06
No swaps are charged
2025.11.21 07:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 16:01
No swaps are charged on the signal account
2025.10.21 09:04
No swaps are charged
2025.10.21 09:04
No swaps are charged
2025.10.17 16:41
No swaps are charged on the signal account
2025.10.13 07:24
No swaps are charged
2025.10.13 07:24
No swaps are charged
Copiar

