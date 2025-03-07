- Crescita
Trade:
886
Profit Trade:
264 (29.79%)
Loss Trade:
622 (70.20%)
Best Trade:
1 277.83 USD
Worst Trade:
-616.94 USD
Profitto lordo:
24 375.19 USD (32 521 863 pips)
Perdita lorda:
-22 536.47 USD (28 957 692 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (1 736.48 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 297.33 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
75.98%
Massimo carico di deposito:
1.55%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
28
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
0.65
Long Trade:
501 (56.55%)
Short Trade:
385 (43.45%)
Fattore di profitto:
1.08
Profitto previsto:
2.08 USD
Profitto medio:
92.33 USD
Perdita media:
-36.23 USD
Massime perdite consecutive:
24 (-830.90 USD)
Massima perdita consecutiva:
-830.90 USD (24)
Crescita mensile:
1.74%
Previsione annuale:
19.27%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 081.81 USD
Massimale:
2 849.70 USD (13.56%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.25% (2 849.70 USD)
Per equità:
3.26% (553.88 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|873
|ETHUSD
|13
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|1.4K
|ETHUSD
|460
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|3.5M
|ETHUSD
|72K
|
20M 40M 60M
|
20M 40M 60M
|
20M 40M 60M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 277.83 USD
Worst Trade: -617 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 24
Massimo profitto consecutivo: +1 736.48 USD
Massima perdita consecutiva: -830.90 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 42
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
11%
0
0
USD
USD
19K
USD
USD
33
0%
886
29%
76%
1.08
2.08
USD
USD
14%
1:200