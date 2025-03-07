SegnaliSezioni
Van Tuyen Le

Nothingggggno

Van Tuyen Le
0 recensioni
Affidabilità
33 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 11%
Exness-MT5Real26
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
886
Profit Trade:
264 (29.79%)
Loss Trade:
622 (70.20%)
Best Trade:
1 277.83 USD
Worst Trade:
-616.94 USD
Profitto lordo:
24 375.19 USD (32 521 863 pips)
Perdita lorda:
-22 536.47 USD (28 957 692 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (1 736.48 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 297.33 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
75.98%
Massimo carico di deposito:
1.55%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
28
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
0.65
Long Trade:
501 (56.55%)
Short Trade:
385 (43.45%)
Fattore di profitto:
1.08
Profitto previsto:
2.08 USD
Profitto medio:
92.33 USD
Perdita media:
-36.23 USD
Massime perdite consecutive:
24 (-830.90 USD)
Massima perdita consecutiva:
-830.90 USD (24)
Crescita mensile:
1.74%
Previsione annuale:
19.27%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 081.81 USD
Massimale:
2 849.70 USD (13.56%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.25% (2 849.70 USD)
Per equità:
3.26% (553.88 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 873
ETHUSD 13
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD 1.4K
ETHUSD 460
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD 3.5M
ETHUSD 72K
20M 40M 60M
20M 40M 60M
20M 40M 60M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 277.83 USD
Worst Trade: -617 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 24
Massimo profitto consecutivo: +1 736.48 USD
Massima perdita consecutiva: -830.90 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real26
0.00 × 1
Exness-MT5Real6
0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real5
0.00 × 42
Non ci sono recensioni
2025.09.26 06:40
No swaps are charged on the signal account
2025.09.17 23:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.14 14:32
No swaps are charged
2025.09.14 14:32
No swaps are charged
2025.09.08 15:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 09:11
No swaps are charged on the signal account
2025.08.07 14:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.06 12:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.06 09:36
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.06 04:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.05 14:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.05 12:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.05 11:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.05 07:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.04 13:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.01 20:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.31 16:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.22 11:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.15 15:05
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.64% of days out of 156 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.11 09:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
