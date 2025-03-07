シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Nothingggggno
Van Tuyen Le

Nothingggggno

Van Tuyen Le
レビュー0件
信頼性
46週間
0 / 0 USD
月額  300  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 68%
Exness-MT5Real26
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 824
利益トレード:
522 (28.61%)
損失トレード:
1 302 (71.38%)
ベストトレード:
2 678.18 USD
最悪のトレード:
-616.94 USD
総利益:
67 719.19 USD (74 824 953 pips)
総損失:
-54 626.41 USD (59 973 331 pips)
最大連続の勝ち:
9 (1 736.48 USD)
最大連続利益:
7 122.05 USD (6)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
80.16%
最大入金額:
2.07%
最近のトレード:
1 時間前
1週間当たりの取引:
101
平均保有時間:
14 時間
リカバリーファクター:
1.81
長いトレード:
555 (30.43%)
短いトレード:
1 269 (69.57%)
プロフィットファクター:
1.24
期待されたペイオフ:
7.18 USD
平均利益:
129.73 USD
平均損失:
-41.96 USD
最大連続の負け:
24 (-1 241.74 USD)
最大連続損失:
-1 481.04 USD (20)
月間成長:
-20.77%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
2 081.81 USD
最大の:
7 236.37 USD (18.88%)
比較ドローダウン:
残高による:
23.47% (7 216.89 USD)
エクイティによる:
3.26% (553.88 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
BTCUSD 1811
ETHUSD 13
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
BTCUSD 13K
ETHUSD 460
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
BTCUSD 15M
ETHUSD 72K
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +2 678.18 USD
最悪のトレード: -617 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 20
最大連続利益: +1 736.48 USD
最大連続損失: -1 241.74 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real26"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-MT5Real26
0.00 × 1
Exness-MT5Real6
0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real5
0.00 × 42
レビューなし
2025.12.12 10:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 16:34
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 15:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 14:07
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 21:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 10:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 03:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.07 19:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.07 08:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.07 01:28
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.06 11:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 13:06
No swaps are charged
2025.12.03 13:06
No swaps are charged
2025.11.21 07:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 16:01
No swaps are charged on the signal account
2025.10.21 09:04
No swaps are charged
2025.10.21 09:04
No swaps are charged
2025.10.17 16:41
No swaps are charged on the signal account
2025.10.13 07:24
No swaps are charged
2025.10.13 07:24
No swaps are charged
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Nothingggggno
300 USD/月
68%
0
0
USD
20K
USD
46
0%
1 824
28%
80%
1.23
7.18
USD
23%
1:200
コピー

