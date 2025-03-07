- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 824
利益トレード:
522 (28.61%)
損失トレード:
1 302 (71.38%)
ベストトレード:
2 678.18 USD
最悪のトレード:
-616.94 USD
総利益:
67 719.19 USD (74 824 953 pips)
総損失:
-54 626.41 USD (59 973 331 pips)
最大連続の勝ち:
9 (1 736.48 USD)
最大連続利益:
7 122.05 USD (6)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
80.16%
最大入金額:
2.07%
最近のトレード:
1 時間前
1週間当たりの取引:
101
平均保有時間:
14 時間
リカバリーファクター:
1.81
長いトレード:
555 (30.43%)
短いトレード:
1 269 (69.57%)
プロフィットファクター:
1.24
期待されたペイオフ:
7.18 USD
平均利益:
129.73 USD
平均損失:
-41.96 USD
最大連続の負け:
24 (-1 241.74 USD)
最大連続損失:
-1 481.04 USD (20)
月間成長:
-20.77%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
2 081.81 USD
最大の:
7 236.37 USD (18.88%)
比較ドローダウン:
残高による:
23.47% (7 216.89 USD)
エクイティによる:
3.26% (553.88 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|1811
|ETHUSD
|13
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|BTCUSD
|13K
|ETHUSD
|460
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|BTCUSD
|15M
|ETHUSD
|72K
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +2 678.18 USD
最悪のトレード: -617 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 20
最大連続利益: +1 736.48 USD
最大連続損失: -1 241.74 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real26"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 42
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
300 USD/月
68%
0
0
USD
USD
20K
USD
USD
46
0%
1 824
28%
80%
1.23
7.18
USD
USD
23%
1:200